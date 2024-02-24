Тур: 23. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Брисар Жером
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Сеная
Марвин
13
Соу
Саиду
19
Диарра
Хабиб
27
Лала
Кенни
28
Мартен
Жонас
45
Камара
Махди
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
-
13 Соу СаидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Абакар СиллаЗащитник
-
25 Басея СтивенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Марийя ЯнВратарь
- Защитник
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Страсбург
Брест
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
1.17
Среднее время на гол
65
77
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.21
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
54
74
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|4
|0.17
|Мотиба Лебо
|3
|0.13
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.09
|Баква Дилан
|2
|0.09
|Сахи Дион
|2
|0.09
|Гамейро Кевин
|2 (1)
|0.09
|Делен Тома
|1
|0.04
|Диарра Хабиб
|1
|0.04
|Мванга Жуниор
|1
|0.04
|Гильберт Фредерик
|1
|0.04
|Абакар Силла
|1
|0.04
|Себас Жереми
|1
|0.04
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|5 (3)
|0.22
|Думбия Камори
|5
|0.22
|Ле Дуарон Жереми
|4
|0.17
|Мунье Стив
|3
|0.13
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0.13
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.13
|Камара Махди
|2
|0.09
|Маньетти Уго
|2
|0.09
|Лала Кенни
|1
|0.04
|Сатриано Мартин
|1
|0.04
|Брассье Лилиан
|1
|0.04
|Локо Брэдли
|0
|0
|Мартен Жонас
|0
|0
|Шардонне Брендан
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баква Дилан
|3
|1
|Сеная Марвин
|3
|1
|Сиссоко Ибраима
|4
|0
|Делен Тома
|4
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Дукуре Исмаэль
|3
|0
|Мванга Жуниор
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Габриэл Анжело
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Диарра Хабиб
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|7
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|7
|0
|Камара Махди
|6
|0
|Лала Кенни
|4
|0
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Бизот Марко
|2
|1
|Мунье Стив
|2
|1
|Мартен Жонас
|3
|0
|Дель Кастильо Ромен
|3
|0
|Маньетти Уго
|3
|0
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0
|Сатриано Мартин
|2
|0
|Локо Брэдли
|2
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Эрик Рой
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Брест
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
3
Страсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Брест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
7
16
Страсбург
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Брест
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
13
12
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
7
58%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
5
33%
2
17%
31-45
5
33%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
9
18
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
1
11%
4
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
5
28%
76-90
Пропущено
18
7
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
3
17%
1
14%
1-15
4
22%
4
57%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
1
6%
2
29%
76-90
Забито
22
30
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
3
14%
11
37%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
9
41%
7
23%
76-90
Пропущено
33
19
20 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 12
4
12%
3
16%
1-15
6
18%
7
37%
16-30
10
30%
2
11%
31-45
9
27%
2
11%
46-60
2
6%
3
16%
61-75
2
6%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2
Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1
Брест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0
ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0
Результаты матчей
Страсбург
Брест
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 50%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
56
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
110
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
166
616
1012
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 18
|53
|2.
|0:0 Заявка
|23
|11
|8
|4
|31 - 18
|41
|3.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|22 - 15
|39
|4.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|41 - 32
|38
|5.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 26
|34
|8.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|28 - 30
|31
|9.
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|29 - 24
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 35
|28
|11.
|0:0 Заявка
|23
|6
|8
|9
|23 - 32
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 34
|25
|13.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|23 - 28
|24
|14.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|22 - 30
|23
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|28 - 29
|22
|16.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|31 - 44
|22
|17.
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 37
|17
|18.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|18 - 40
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|14 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 21
|19
|3.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 11
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 23
|11
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 18
|7
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|Монпелье
|Саванье Тежи
|7 (6)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|2 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Брест
Исход игры
Страсбург
28.8% (36)
Ничья
38.4% (48)
Брест
32.8% (41)
Тотал 2.5
Больше
40.52% (47)
Меньше
59.48% (69)
Обе команды забьют
Да
76.72% (89)
Нет
23.28% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (42)
1:2 Брест
18.4% (23)
2:1 Страсбург
17.6% (22)
0:1 Брест
8.8% (11)
1:0 Страсбург
8% (10)
2:0 Страсбург
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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