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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Страсбург
0:0
Первый тайм: 30'
Брест
0'

Ход матча

17'
Дукуре Исмаэль
Диарра Хабиб
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 124
Страсбург 29% (36)
X 38.7% (48)
Брест 32.3% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Беллаароуч
Алаа
28
Сеная
Марвин
13
Соу
Саиду
5
Перрен
Люка
2
Гильберт
Фредерик
23
Габриэл
Анжело
18
Мванга
Жуниор
27
Сиссоко
Ибраима
19
Диарра
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
10
Эмега
Эмануэль
30
Кудерт
Грегуар
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
28
Мартен
Жонас
10
Дель
Кастильо
Ромен
45
Камара
Махди
26
Перейра-Лаже
Матиаш
7
Сатриано
Мартин
Страсбург
4-4-2
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Брест

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
5:0
Л2
4:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:2

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
1.17

Среднее время на гол

65
77

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.21

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

54
74

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 4 0.17
Мотиба Лебо 3 0.13
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.09
Баква Дилан 2 0.09
Сахи Дион 2 0.09
Гамейро Кевин 2 (1) 0.09
Делен Тома 1 0.04
Диарра Хабиб 1 0.04
Мванга Жуниор 1 0.04
Гильберт Фредерик 1 0.04
Абакар Силла 1 0.04
Себас Жереми 1 0.04
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.22
Думбия Камори 5 0.22
Ле Дуарон Жереми 4 0.17
Мунье Стив 3 0.13
Лис-Мелу Пьерр 3 0.13
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.13
Камара Махди 2 0.09
Маньетти Уго 2 0.09
Лала Кенни 1 0.04
Сатриано Мартин 1 0.04
Брассье Лилиан 1 0.04
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Шардонне Брендан 0 0
Лебо Адриен 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баква Дилан 3 1
Сеная Марвин 3 1
Сиссоко Ибраима 4 0
Делен Тома 4 0
Перрен Люка 3 0
Дукуре Исмаэль 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Абакар Силла 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 7 1
Лис-Мелу Пьерр 7 0
Камара Махди 6 0
Лала Кенни 4 0
Шардонне Брендан 4 0
Бизот Марко 2 1
Мунье Стив 2 1
Мартен Жонас 3 0
Дель Кастильо Ромен 3 0
Маньетти Уго 3 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Локо Брэдли 2 0
Ле Кардинал Жюльен 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Браими Билаль 1 0

Результаты матчей

Страсбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Брест
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
3
Страсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Брест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

7
16
Страсбург
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Брест
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

13
12
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
7
58%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
5
33%
2
17%
31-45
5
33%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

9
18
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
1
11%
4
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
5
28%
76-90

Пропущено

18
7
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
3
17%
1
14%
1-15
4
22%
4
57%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
1
6%
2
29%
76-90

Забито

22
30
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
3
14%
11
37%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
9
41%
7
23%
76-90

Пропущено

33
19
20 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 12
4
12%
3
16%
1-15
6
18%
7
37%
16-30
10
30%
2
11%
31-45
9
27%
2
11%
46-60
2
6%
3
16%
61-75
2
6%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2
Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1
Брест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0
ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0

Результаты матчей

Страсбург
Брест

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
16
6
6
16
1.5
10
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 22 16 5 1 53 - 18 53
2.
Брест
 0:0 Заявка 23 11 8 4 31 - 18 41
3.
Ницца
 Заявка 22 11 6 5 22 - 15 39
4.
Монако
 Заявка 22 11 5 6 41 - 32 38
5.
Лилль
 Заявка 22 10 8 4 32 - 17 38
6.
Ланс
 Заявка 22 10 6 6 28 - 21 36
7.
Ренн
 Заявка 22 9 7 6 34 - 26 34
8.
Реймс
 Заявка 22 9 4 9 28 - 30 31
9.
Марсель
 Заявка 22 7 9 6 29 - 24 30
10.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
11.
Страсбург
 0:0 Заявка 23 6 8 9 23 - 32 26
12.
Нант
 Заявка 23 7 4 12 23 - 34 25
13.
Гавр
 Заявка 22 5 9 8 23 - 28 24
14.
Тулуза
 Заявка 22 5 8 9 22 - 30 23
15.
Монпелье
 Заявка 22 5 8 9 28 - 29 22
16.
Лорьян
 Заявка 23 5 7 11 31 - 44 22
17.
Мец
 Заявка 23 4 5 14 19 - 37 17
18.
Клермон
 Заявка 22 3 7 12 18 - 40 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Брест
 0:0 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
6.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
8.
Монако
 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 Заявка 11 5 4 2 23 - 21 19
3.
Брест
 0:0 Заявка 12 5 4 3 13 - 11 19
4.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
5.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
6.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
7.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
8.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
9.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
10.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
11.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
12.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
17.
Клермон
 Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
18.
Марсель
 Заявка 11 1 4 6 11 - 18 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
Монпелье Саванье Тежи 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Клермон Сейду Алиду 1 7
Клермон Кофрие Максимилиано 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Соу Саиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 30'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 29'
    Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали
  • 29'
    Брест пытается что-то создать.
  • 28'
    Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 27'
    Кудерт Грегуар взял и забрал мяч на выходе
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 24'
      Гамейро Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Сатриано Мартин наказан за толчок Соу Саиду
    • 23'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 23'
      Люка Перрен не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 22'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 21'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 33.6% пользователей.
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    Прогнозы 124
    Страсбург 29% (36)
    X 38.7% (48)
    Брест 32.3% (40)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Брест
    3.10
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    3.30
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    2.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Брест

    Исход игры
    Страсбург
    28.8% (36)
    Ничья
    38.4% (48)
    Брест
    32.8% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.52% (47)
    Меньше
    59.48% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    76.72% (89)
    Нет
    23.28% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (42)
    1:2 Брест
    18.4% (23)
    2:1 Страсбург
    17.6% (22)
    0:1 Брест
    8.8% (11)
    1:0 Страсбург
    8% (10)
    2:0 Страсбург
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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