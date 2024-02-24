Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

84' Тактическая замена. Лис-Мелу Пьерр уходит с поля и его заменяет Билал Браими

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Фанатам команды Страсбург все осточертело. Они покидают трибуны.

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Тактическая замена. Эмега Эмануэль уходит с поля и его заменяет Mohamed Bechikh

78' Удар от ворот произведет Страсбург

77' Лис-Мелу Пьерр из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

76' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Кудерт Грегуар взял и забрал мяч на выходе

71' Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку

71' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи

68' Тактическая замена. Перейра-Лаже Матиаш уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон

66' Сеная Марвин пробует нанести удар издали, но Грегуар Кудер держит все под контролем

65' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Соу Саиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Третий свой гол забил Камара Махди . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

60' Г О О О О О Л - Камара Махди из команды Брест забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Alaa Bellaarouch прыгнул не в ту сторону.

59' После проверки VAR судья не изменил решения - Брест пробьет пенальти!

58' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брест

58' ПЕНАЛЬТИ! - Люка Перрен играет рукой в штрафной! Люка Перрен вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

56' Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Люка Перрен успешно блокирует удар.

52' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Мартен Жонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Беллаароуч Алаа взял и забрал мяч на выходе

49' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля