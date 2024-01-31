Тур: 1.
1:0
Второй тайм: 64'
Ход матча
30'
33'
1:0
32
Rehenesh
TP
12
Provat
Lakra
91
Элсинью
17
Imran
Khan
99
Чима
Даниэль
23
Bekey
Oram
18
Jithin
M.S
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
-
12 Provat LakraЗащитник
- Защитник
-
91 ЭлсиньюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Imran KhanНападающий
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
31 Vishal Yadav
-
77 Nikhil Barla
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Khalid Jamil
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Bekey OramЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Сингх МанвирНападающий
-
17 Gani Nigam
-
26 Konsam Singh
-
13 Gaurav Bora
-
-
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
История личных встреч
Джамшедпур
Нортист Юнайтед
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.17
1.57
Среднее время на гол
77
57
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.83
Среднее время на гол
78
108
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.15
1.23
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
73
Бомбардиры внутри турнира
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|5
|0.38
|Rei Tachikawa
|2
|0.15
|Imran Khan
|1
|0.08
|Доунгел Семинлен
|1
|0.08
|Laldinpuia Pc
|1
|0.08
|Sanan Mohammed
|1
|0.08
|Амбри Стив
|1 (1)
|0.08
|Nikhil Barla
|0
|0
|Манзорро Жереми
|0
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Parthib Gogoi
|3
|0.23
|Альбьяк Нестор
|2 (1)
|0.15
|Konsam Singh
|2
|0.15
|Jithin M.S
|1
|0.08
|Asheer Akhtar
|1
|0.08
|Сабако Мичел
|1
|0.08
|Ибсон Баррето
|1 (1)
|0.08
|Филиппото Ромен
|0
|0
Карточки
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pratik Chowdhary
|4
|0
|Jitendra Singh
|4
|0
|Стеванович Ален
|3
|0
|Манзорро Жереми
|3
|0
|Халдер Пронай
|3
|0
|Nikhil Barla
|3
|0
|Emil Benny
|2
|0
|Rehenesh TP
|0
|1
|Чима Даниэль
|1
|0
|Элсинью
|1
|0
|Доунгел Семинлен
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Амбри Стив
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Laldinpuia Pc
|1
|0
|Scott Cooper
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|6
|0
|Asheer Akhtar
|5
|0
|Dinesh Singh
|4
|0
|Tondonba Singh
|2
|1
|Gani Nigam
|3
|0
|Хамед Яссер
|2
|0
|Mirshad Michu
|2
|0
|Macarton Nickson
|2
|0
|Филиппото Ромен
|1
|0
|Redeem Tlang
|1
|0
|Сабако Мичел
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
|Jithin M.S
|1
|0
|Buanthanglun Samte
|1
|0
Результаты матчей
Джамшедпур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Нортист Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Джамшедпур
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
4
6
Джамшедпур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Нортист Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
17%
1
13%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
4
36%
16-30
4
40%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
4
36%
76-90
Пропущено
16
20
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
3
15%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
5
31%
5
25%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
4
25%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Джамшедпур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2
Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1
Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2
Результаты матчей
Джамшедпур
Нортист Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
6 раз 50%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Джамшедпур
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
32
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
39
210
111
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|17 - 10
|26
|2.
|10
|7
|3
|0
|16 - 5
|24
|3.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|4.
|11
|6
|4
|1
|18 - 9
|22
|5.
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|6.
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|7.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|13 - 15
|12
|8.
|0:1
|13
|2
|6
|5
|13 - 19
|12
|9.
|10
|2
|5
|3
|11 - 8
|11
|10.
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|11.
|12
|1
|5
|6
|9 - 18
|8
|12.
|11
|0
|4
|7
|5 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|5.
|6
|2
|3
|1
|7 - 9
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|9 - 5
|9
|7.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|11.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|3.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|7.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|7 - 9
|4
|8.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|9.
|7
|0
|3
|4
|4 - 10
|3
|10.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|7 (2)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|7 (1)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|5 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|5
|Нортист Юнайтед
|Asheer Akhtar
|5