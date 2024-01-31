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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Джамшедпур
1:1
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
30' Желтая карточка
Asheer Akhtar
1:0
33' Гол
Imran Khan
1:1
66' Гол
Бемаммер Мохаммед
70' Желтая карточка
Provat Lakra
74' Желтая карточка
Rei Tachikawa
85' Желтая карточка
Sanan Mohammed
90'+8
32
Rehenesh
TP
12
Provat
Lakra
24
Pratik
Chowdhary
91
Элсинью
16
Muhammed
Uvais
8
Rei
Tachikawa
28
Germanpreet
Singh
10
Манзорро
Жереми
17
Imran
Khan
99
Чима
Даниэль
7
Доунгел
Семинлен
32
Mirshad
Michu
23
Bekey
Oram
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
77
Buanthanglun
Samte
18
Jithin
M.S
6
Бемаммер
Мохаммед
5
Hamza
Regragui
15
Macarton
Nickson
8
Альбьяк
Нестор
11
Parthib
Gogoi
Джамшедпур
Нортист Юнайтед

История личных встреч

Джамшедпур
Нортист Юнайтед

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СИ
2:1
СИ
0:2
СИ
1:0
СИ
2:3
СИ
3:2
СИ
1:2
СИ
0:1
СИ
3:3
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
1:1
СИ
1:0
СИ
0:0

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.17
1.57

Среднее время на гол

77
57

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.83

Среднее время на гол

78
108

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.15
1.23

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
73

Бомбардиры внутри турнира

Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 5 0.38
Rei Tachikawa 2 0.15
Imran Khan 1 0.08
Доунгел Семинлен 1 0.08
Laldinpuia Pc 1 0.08
Sanan Mohammed 1 0.08
Амбри Стив 1 (1) 0.08
Nikhil Barla 0 0
Манзорро Жереми 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Parthib Gogoi 3 0.23
Альбьяк Нестор 2 (1) 0.15
Konsam Singh 2 0.15
Jithin M.S 1 0.08
Asheer Akhtar 1 0.08
Сабако Мичел 1 0.08
Бемаммер Мохаммед 1 0.08
Ибсон Баррето 1 (1) 0.08
Филиппото Ромен 0 0

Карточки

Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pratik Chowdhary 4 0
Jitendra Singh 4 0
Стеванович Ален 3 0
Манзорро Жереми 3 0
Халдер Пронай 3 0
Nikhil Barla 3 0
Emil Benny 2 0
Rehenesh TP 0 1
Чима Даниэль 1 0
Элсинью 1 0
Доунгел Семинлен 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Амбри Стив 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Provat Lakra 1 0
Imran Khan 1 0
Laldinpuia Pc 1 0
Rei Tachikawa 1 0
Sanan Mohammed 1 0
Scott Cooper 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 6 0
Asheer Akhtar 5 0
Dinesh Singh 4 0
Tondonba Singh 2 1
Gani Nigam 3 0
Хамед Яссер 2 0
Mirshad Michu 2 0
Macarton Nickson 2 0
Филиппото Ромен 1 0
Redeem Tlang 1 0
Сабако Мичел 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Jithin M.S 1 0
Buanthanglun Samte 1 0

Результаты матчей

Джамшедпур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Нортист Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Джамшедпур
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

4
6
Джамшедпур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Нортист Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
17%
1
13%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
4
36%
16-30
4
40%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
2
17%
2
17%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
6%
3
14%
1-15
2
12%
5
24%
16-30
5
29%
29%
6
29%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
4
24%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Джамшедпур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2
Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1
Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2

Результаты матчей

Джамшедпур
Нортист Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
4 раза 67%
1:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
7 раз 54%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Джамшедпур
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
2
11
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 12 8 2 2 17 - 10 26
2.
Гоа
 10 7 3 0 16 - 5 24
3.
Дели Динамос
 12 7 3 2 22 - 12 24
4.
Мумбаи Сити
 11 6 4 1 18 - 9 22
5.
АТК
 10 6 1 3 19 - 14 19
6.
Нортист Юнайтед
 13 2 7 4 14 - 19 13
7.
Ченнаин
 12 3 3 6 15 - 22 12
8.
Ист Бенгал
 10 2 5 3 11 - 8 11
9.
Бенгалуру
 12 2 5 5 12 - 19 11
10.
Джамшедпур
 13 2 4 7 13 - 16 10
11.
Пенджаб
 12 1 5 6 9 - 18 8
12.
Хайдарабад
 11 0 4 7 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 7 5 2 0 12 - 6 17
2.
Дели Динамос
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Бенгалуру
 6 2 3 1 7 - 9 9
6.
Ист Бенгал
 7 2 3 2 9 - 5 9
7.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
АТК
 5 2 1 2 7 - 8 7
10.
Джамшедпур
 6 1 3 2 6 - 7 6
11.
Пенджаб
 5 1 2 2 3 - 4 5
12.
Хайдарабад
 4 0 1 3 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
2.
Гоа
 5 3 2 0 10 - 3 11
3.
Керала Бластерс
 5 3 0 2 5 - 4 9
4.
Мумбаи Сити
 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Дели Динамос
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Ченнаин
 7 1 2 4 6 - 14 5
7.
Нортист Юнайтед
 6 0 4 2 4 - 10 4
8.
Джамшедпур
 7 1 1 5 7 - 9 4
9.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
10.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
11.
Ист Бенгал
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Бенгалуру
 6 0 2 4 5 - 10 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 7 (2)
Дели Динамос Кришна Рой 7 (1)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Джамшедпур Чима Даниэль 5 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 5
Нортист Юнайтед Asheer Akhtar 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Germanpreet Singh уходит с поля. Sanan Mohammed выходит вместо него
  • 33'
    Чима Даниэль сделал результативную передачу.
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    • 33'
      Г О О О О Л - Imran Khan бьет в цель!
    • 30'
      Asheer Akhtar получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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