Тур: 1.
0:1
Первый тайм: 9'
Ход матча
7'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
44
Alex
Saji
77
Abdul
Rabeeh
41
Jay
Gupta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Alex SajiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Abdul RabeehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
57 Amon Lepcha
-
58 Cris Sherpa
-
-
-
-
Главный тренер: Thangboi Singto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Saviour Gama
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
История личных встреч
Хайдарабад
Гоа
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
72
Бомбардиры внутри турнира
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ясир Мохаммад
|1
|0.09
|Пеннанен Петтери
|1
|0.09
|Мойя Хонатан
|1
|0.09
|Hitesh Sharma
|1
|0.09
|Аланис Освальдо
|0
|0
|Mark Zothanpuia
|0
|0
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|4 (2)
|0.4
|Родригес Виктор II
|3
|0.3
|Carlitos XI
|3 (1)
|0.3
|Боргес Роуллин
|2
|0.2
|Сингх Уданта
|1
|0.1
|Jay Gupta
|1
|0.1
|Джинган Сандеш
|1
|0.1
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.1
|Макхью Карл
|0
|0
|Фернандес Брэндон
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Карточки
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|João Victor I
|3
|0
|Joseph Knowles
|3
|0
|Nim Dorjee Tamang
|2
|0
|Сингх Чингленсана
|2
|0
|Ясир Мохаммад
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Аланис Освальдо
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
|Mark Zothanpuia
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Макхью Карл
|2
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Боргес Роуллин
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Результаты матчей
Хайдарабад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Гоа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Хайдарабад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Гоа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
6
Хайдарабад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Гоа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
1
11%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
1
50%
76-90
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
2
29%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Пропущено
17
5
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
3
18%
1
20%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
3
18%
2
40%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
8
47%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хайдарабад
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2
Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1
Гоа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0
Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2
Результаты матчей
Хайдарабад
Гоа
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Хайдарабад
Гоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
82
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|17 - 10
|26
|2.
|0:0
|11
|7
|4
|0
|16 - 5
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|4.
|11
|6
|4
|1
|18 - 9
|22
|5.
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|6.
|13
|2
|7
|4
|14 - 19
|13
|7.
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|8.
|10
|2
|5
|3
|11 - 8
|11
|9.
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|10.
|13
|2
|4
|7
|13 - 16
|10
|11.
|12
|1
|5
|6
|9 - 18
|8
|12.
|0:0
|12
|0
|5
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|5.
|6
|2
|3
|1
|7 - 9
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|9 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|3.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|7.
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|8.
|7
|1
|1
|5
|7 - 9
|4
|9.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|4 - 10
|3
|10.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|7 (2)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|7 (1)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|5 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|5
|Нортист Юнайтед
|Asheer Akhtar
|5