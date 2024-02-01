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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Хайдарабад
0:2
Конец матча
Гоа
0'
0:1
7' Гол
Carlitos XI
0:2
30' Гол
Carlitos XI
90' Желтая карточка
Фернандес Райньер
90'+5
1
Сингх
Гурмит
6
Sajad
Parray
44
Alex
Saji
3
Mohammed
Rafi
88
Mark
Zothanpuia
8
João
Victor
I
24
Lalchhanhima
Sailo
77
Abdul
Rabeeh
19
Makan
Winkle
Chote
46
Ramhlunchhunga
12
Aaren
D'Silva
13
Arshdeep
Singh
20
Seriton
Fernandes
16
Онайндиа
Одеи
5
Дас
Нараян
41
Jay
Gupta
4
Макхью
Карл
14
Ayush
Chhetri
17
Boris
Singh
Thangjam
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
9
Carlitos
XI
Хайдарабад
Гоа

История личных встреч

Хайдарабад
Гоа

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
1:3
СИ
1:0
СИ
3:2
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
1:2
СИ
4:1
СИ
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ясир Мохаммад 1 0.08
Пеннанен Петтери 1 0.08
Мойя Хонатан 1 0.08
Hitesh Sharma 1 0.08
Аланис Освальдо 0 0
Mark Zothanpuia 0 0
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlitos XI 5 (1) 0.45
Noah Sadaoui 4 (2) 0.36
Родригес Виктор II 3 0.27
Боргес Роуллин 2 0.18
Jay Gupta 1 0.09
Сингх Уданта 1 0.09
Джинган Сандеш 1 0.09
Boris Singh Thangjam 1 0.09
Макхью Карл 0 0
Фернандес Брэндон 0 0
Фернандес Райньер 0 0

Карточки

Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 3 0
Joseph Knowles 3 0
Nim Dorjee Tamang 2 0
Сингх Чингленсана 2 0
Ясир Мохаммад 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Аланис Освальдо 1 0
Sahil Tavora 1 0
Vignesh Dakshinamurthy 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0
Mark Zothanpuia 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Noah Sadaoui 3 0
Макхью Карл 2 0
Родригес Виктор II 2 0
Онайндиа Одеи 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Ретре Пауло 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Боргес Роуллин 1 0
Фернандес Райньер 1 0
Arshdeep Singh 1 0

Результаты матчей

Хайдарабад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Гоа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Хайдарабад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Гоа
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
6
Хайдарабад
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Гоа
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
50%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
1
11%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
1
50%
76-90

Забито

7
18
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
2
29%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
4
22%
61-75
2
29%
3
17%
76-90

Пропущено

19
5
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
4
21%
1
20%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
3
16%
2
40%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
8
42%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдарабад
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2
Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1
Гоа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0
Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2

Результаты матчей

Хайдарабад
Гоа

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
5 раз 42%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Хайдарабад
Гоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 11 8 3 0 18 - 5 27
2.
Керала Бластерс
 12 8 2 2 17 - 10 26
3.
Дели Динамос
 12 7 3 2 22 - 12 24
4.
Мумбаи Сити
 11 6 4 1 18 - 9 22
5.
АТК
 10 6 1 3 19 - 14 19
6.
Нортист Юнайтед
 13 2 7 4 14 - 19 13
7.
Ченнаин
 12 3 3 6 15 - 22 12
8.
Ист Бенгал
 10 2 5 3 11 - 8 11
9.
Бенгалуру
 12 2 5 5 12 - 19 11
10.
Джамшедпур
 13 2 4 7 13 - 16 10
11.
Пенджаб
 12 1 5 6 9 - 18 8
12.
Хайдарабад
 12 0 4 8 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 7 5 2 0 12 - 6 17
2.
Дели Динамос
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Бенгалуру
 6 2 3 1 7 - 9 9
6.
Ист Бенгал
 7 2 3 2 9 - 5 9
7.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
АТК
 5 2 1 2 7 - 8 7
10.
Джамшедпур
 6 1 3 2 6 - 7 6
11.
Пенджаб
 5 1 2 2 3 - 4 5
12.
Хайдарабад
 5 0 1 4 1 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 6 4 2 0 12 - 3 14
2.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Керала Бластерс
 5 3 0 2 5 - 4 9
4.
Мумбаи Сити
 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Дели Динамос
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Ченнаин
 7 1 2 4 6 - 14 5
7.
Нортист Юнайтед
 6 0 4 2 4 - 10 4
8.
Джамшедпур
 7 1 1 5 7 - 9 4
9.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
10.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
11.
Ист Бенгал
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Бенгалуру
 6 0 2 4 5 - 10 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 7 (2)
Дели Динамос Кришна Рой 7 (1)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Джамшедпур Чима Даниэль 5 (1)
Гоа Carlitos XI 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 5
Нортист Юнайтед Asheer Akhtar 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Jay Gupta сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Carlos Martinez бьет в цель!
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    • 7'
      Фернандес Брэндон сделал результативную передачу.
    • 7'
      Boris Singh Thangjam сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Carlos Martinez бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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