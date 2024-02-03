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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Пенджаб
1:1
Первый тайм: 29'
Бенгалуру
0'
0:1
15' Гол
Чхетри Сунил
1:1
23' Гол
Хордан Вильмар

Ход матча

15'
0:1
Чхетри Сунил
(Синг Наорем Рошан)
23'
Хордан Вильмар
(Tekcham Singh)
1:1
Лучшие коэффициенты
Пенджаб
Ничья
Бенгалуру
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Все Коэффициенты
1
Ravi
Kumar
2
Tekcham
Singh
74
Nongmaikapam
Meitei
5
Хациисаяс
Димитриос
39
Mohammed
Salah
23
Asish
Pradhan
4
Nikhil
Prabhu
17
Manglenthang
Kipgen
9
Хордан
Вильмар
8
Талаль
Мехди
99
Luka
Majcen
1
Сандху
Гурприт
3
Сингх
Чингленсана
4
Aleksandar
Jovanovic
I
23
Дамьянович
Славко
32
Синг
Наорем
Рошан
45
Lalremtluanga
Fanai
18
Кумар
Рохит
7
Уильямс
Райан
10
Хави
Эрнандес
II
8
Сингх
Суреш
11
Чхетри
Сунил
Пенджаб
Бенгалуру

История личных встреч

Пенджаб
Бенгалуру

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СИ
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Бомбардиры внутри турнира

Пенджаб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Majcen 3 0.23
Juan Mera 1 0.08
Талаль Мехди 1 0.08
Хациисаяс Димитриос 1 0.08
Krishananda Singh Khungdongbam 1 0.08
Nikhil Prabhu 1 0.08
Melroy Assisi 1 0.08
Amarjit Singh Kiyam 0 0
Khaiminthang Lhungdim 0 0
Krishnananda Khundongbam 0 0
Nongmaikapam Meitei 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 3 (2) 0.23
Хави Эрнандес II 3 (1) 0.23
Уильямс Райан 2 0.15
Мэйн Кёртис 2 0.15
Harsh Patre 1 0.08
Sivasakthi Narayanan 1 0.08
Веендорп Кезиа 0 0
Нарзари Холичаран 0 0
Rohit Danu 0 0
Jessel Carneiro 0 0

Карточки

Пенджаб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikhil Prabhu 4 0
Хациисаяс Димитриос 2 1
Luka Majcen 3 0
Melroy Assisi 1 1
Amarjit Singh Kiyam 2 0
Khaiminthang Lhungdim 2 0
Nitesh Darjee 2 0
Juan Mera 1 0
Prasanth Karuthadathkuni 1 0
Талаль Мехди 1 0
Ravi Kumar 1 0
Mashoor Thangalakath 1 0
Amarjit Singh 1 0
Asish Pradhan 1 0
Kingslee Fernandes 1 0
Nongmaikapam Meitei 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Суреш 3 1
Синг Наорем Рошан 1 2
Дамьянович Славко 4 0
Aleksandar Jovanovic I 3 0
Кумар Рохит 3 0
Хави Эрнандес II 2 0
Shankar Sampingiraj 2 0
Jessel Carneiro 2 0
Harsh Patre 2 0
Robin Yadav 2 0
Уильямс Райан 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0
Monirul Molla 1 0
Chingambam Shivaldo Singh 1 0

Результаты матчей

Пенджаб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бенгалуру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
7
Пенджаб
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

3
7
Пенджаб
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Бенгалуру
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

5
14

Голы по времени матча

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
7%
2
22%
1-15
4
29%
4
44%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
3
33%
3
21%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Пропущено

18
17
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
3
18%
1-15
5
28%
5
29%
29%
16-30
4
22%
2
12%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
4
22%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Пенджаб
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Керала Бластерс 0:1 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0
Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пенджаб 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Четхэм - Пенджаб 4:0 Спортинг Халса - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Крей Велли 1:2 Пенджаб - Эббсфлит 0:6 Пенджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пенджаб 0:4 Пенджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пенджаб - Судева 8:0
Бенгалуру
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4
Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0

Результаты матчей

Пенджаб
Бенгалуру

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Пенджаб
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 11 8 3 0 18 - 5 27
2.
Дели Динамос
 13 8 3 2 24 - 13 27
3.
Керала Бластерс
 13 8 2 3 18 - 12 26
4.
Мумбаи Сити
 11 6 4 1 18 - 9 22
5.
АТК
 10 6 1 3 19 - 14 19
6.
Нортист Юнайтед
 13 2 7 4 14 - 19 13
7.
Ченнаин
 12 3 3 6 15 - 22 12
8.
Бенгалуру
 1:1 13 2 6 5 13 - 20 12
9.
Ист Бенгал
 10 2 5 3 11 - 8 11
10.
Джамшедпур
 13 2 4 7 13 - 16 10
11.
Пенджаб
 1:1 13 1 6 6 10 - 19 9
12.
Хайдарабад
 12 0 4 8 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Керала Бластерс
 7 5 2 0 12 - 6 17
3.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Бенгалуру
 1:1 6 2 3 1 7 - 9 9
6.
Ист Бенгал
 7 2 3 2 9 - 5 9
7.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
АТК
 5 2 1 2 7 - 8 7
10.
Джамшедпур
 6 1 3 2 6 - 7 6
11.
Пенджаб
 1:1 6 1 3 2 4 - 5 6
12.
Хайдарабад
 5 0 1 4 1 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 6 4 2 0 12 - 3 14
2.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Керала Бластерс
 6 3 0 3 6 - 6 9
4.
Мумбаи Сити
 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Дели Динамос
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Ченнаин
 7 1 2 4 6 - 14 5
7.
Нортист Юнайтед
 6 0 4 2 4 - 10 4
8.
Джамшедпур
 7 1 1 5 7 - 9 4
9.
Бенгалуру
 1:1 7 0 3 4 6 - 11 3
10.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
11.
Пенджаб
 1:1 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Ист Бенгал
 3 0 2 1 2 - 3 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 9 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Джамшедпур Чима Даниэль 5 (1)
Гоа Carlitos XI 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Нортист Юнайтед Asheer Akhtar 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Пенджаб
Ничья
Бенгалуру
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Пенджаб
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