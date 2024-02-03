Тур: 1.
Ход матча
15'
23'
1:1
99
Luka
Majcen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Luka MajcenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Sahil TavoraПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вергетис Стайкос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Кумар РохитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
24 Rohit Danu
-
-
49 Harsh Patre
-
-
30 Sahil Poonia
-
Главный тренер: Gerard Zaragoza
История личных встреч
Пенджаб
Бенгалуру
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Бомбардиры внутри турнира
Пенджаб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luka Majcen
|3
|0.23
|Juan Mera
|1
|0.08
|Талаль Мехди
|1
|0.08
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.08
|Krishananda Singh Khungdongbam
|1
|0.08
|Nikhil Prabhu
|1
|0.08
|Melroy Assisi
|1
|0.08
|Amarjit Singh Kiyam
|0
|0
|Khaiminthang Lhungdim
|0
|0
|Krishnananda Khundongbam
|0
|0
|Nongmaikapam Meitei
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|0.23
|Хави Эрнандес II
|3 (1)
|0.23
|Уильямс Райан
|2
|0.15
|Мэйн Кёртис
|2
|0.15
|Harsh Patre
|1
|0.08
|Sivasakthi Narayanan
|1
|0.08
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
|Jessel Carneiro
|0
|0
Карточки
Пенджаб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikhil Prabhu
|4
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|1
|Luka Majcen
|3
|0
|Melroy Assisi
|1
|1
|Amarjit Singh Kiyam
|2
|0
|Khaiminthang Lhungdim
|2
|0
|Nitesh Darjee
|2
|0
|Juan Mera
|1
|0
|Prasanth Karuthadathkuni
|1
|0
|Талаль Мехди
|1
|0
|Ravi Kumar
|1
|0
|Mashoor Thangalakath
|1
|0
|Amarjit Singh
|1
|0
|Asish Pradhan
|1
|0
|Kingslee Fernandes
|1
|0
|Nongmaikapam Meitei
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Суреш
|3
|1
|Синг Наорем Рошан
|1
|2
|Дамьянович Славко
|4
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|3
|0
|Кумар Рохит
|3
|0
|Хави Эрнандес II
|2
|0
|Shankar Sampingiraj
|2
|0
|Jessel Carneiro
|2
|0
|Harsh Patre
|2
|0
|Robin Yadav
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Lalremtluanga Fanai
|1
|0
|Monirul Molla
|1
|0
|Chingambam Shivaldo Singh
|1
|0
Результаты матчей
Пенджаб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бенгалуру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
7
Пенджаб
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
3
7
Пенджаб
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Бенгалуру
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
5
14
Голы по времени матча
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
7%
2
22%
1-15
4
29%
4
44%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
3
33%
3
21%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Пропущено
18
17
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
3
18%
1-15
5
28%
5
29%
29%
16-30
4
22%
2
12%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
4
22%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Пенджаб
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Керала Бластерс 0:1 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0
Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пенджаб 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Четхэм - Пенджаб 4:0 Спортинг Халса - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Крей Велли 1:2 Пенджаб - Эббсфлит 0:6 Пенджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пенджаб 0:4 Пенджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пенджаб - Судева 8:0
Бенгалуру
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4
Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0
Результаты матчей
Пенджаб
Бенгалуру
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Пенджаб
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
111
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 5
|27
|2.
|13
|8
|3
|2
|24 - 13
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|18 - 12
|26
|4.
|11
|6
|4
|1
|18 - 9
|22
|5.
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|6.
|13
|2
|7
|4
|14 - 19
|13
|7.
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|8.
|1:1
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|9.
|10
|2
|5
|3
|11 - 8
|11
|10.
|13
|2
|4
|7
|13 - 16
|10
|11.
|1:1
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|12.
|12
|0
|4
|8
|5 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|5.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 9
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|9 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|11.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|12.
|5
|0
|1
|4
|1 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|7.
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|8.
|7
|1
|1
|5
|7 - 9
|4
|9.
|1:1
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|10.
|7
|0
|3
|4
|4 - 10
|3
|11.
|1:1
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|9 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|5 (1)
|Гоа
|Carlitos XI
|5 (1)
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4
|Нортист Юнайтед
|Asheer Akhtar
|5