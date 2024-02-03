Тур: 1.
0:1
Первый тайм: 15'
Ход матча
3'
0:1
26
Юсте
Эктор
18
Самад
Сахал
22
Тангри
Дипак
19
Hijazi
Maher
22
Кумар
Нишу
11
Nanda
Kumar
21
Креспо
Сауль
29
Сингх
Наорем
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Тангри ДипакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Мартинс ГланПолузащитник
-
11 Сингх МанвирНападающий
- Нападающий
-
-
31 Arsh Shaikh
-
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Lopez Habas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Hijazi MaherЗащитник
-
22 Кумар НишуЗащитник
-
11 Nanda KumarПолузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сингх НаоремПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
82 P V Vishnu
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
История личных встреч
АТК
Ист Бенгал
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2.67
2.33
Среднее время на гол
33
38
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
60
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|4
|0.4
|Садику Армандо
|3
|0.3
|Петратос Димитри
|3
|0.3
|Сингх Манвир
|2
|0.2
|Колако Листон
|1
|0.1
|Kiyan Nassiri
|1
|0.1
|Хэмилл Брендан
|1
|0.1
|Hugo Boumous
|1
|0.1
|Тангри Дипак
|1
|0.1
|Asish Rai
|1
|0.1
|Босе Субхасиш
|1
|0.1
|Самад Сахал
|0
|0
|Юсте Эктор
|0
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|5 (1)
|0.5
|Nanda Kumar
|2
|0.2
|Сингх Наорем
|2
|0.2
|Эррера Борха
|1
|0.1
|Десай Мандар Рао
|0
|0
|P V Vishnu
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсте Эктор
|2
|1
|Колако Листон
|2
|1
|Asish Rai
|2
|1
|Тангри Дипак
|3
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Садику Армандо
|2
|0
|Hugo Boumous
|2
|0
|Мартинс Глан
|2
|0
|Каит Вишал
|1
|0
|Али Анвар
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Босе Субхасиш
|1
|0
|Kiyan Nassiri
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
|Ravi Rana
|1
|0
|Lalrinliana Hnamte
|1
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пардо Хосе Антонио
|4
|0
|Souvik Chakraborty
|4
|0
|Эррера Борха
|3
|0
|Сингх Наорем
|3
|0
|Cleiton Silva
|2
|0
|Сиверио Хавьер
|2
|0
|Hijazi Maher
|2
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Gursimrat Gill
|1
|0
|Mohammad Rakip
|1
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|1
|0
|Лалчунгнунга
|1
|0
Результаты матчей
АТК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
АТК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ист Бенгал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
11
7
АТК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ист Бенгал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
14
8
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
14%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
8%
2
22%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
19
10
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
11%
3
30%
1-15
4
21%
1
10%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
4
21%
3
30%
76-90
Пропущено
14
9
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
29%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
5
36%
1
11%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АТК - Керала Бластерс 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3
Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0
Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0
Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1
Результаты матчей
АТК
Ист Бенгал
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
АТК
Ист Бенгал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
43
23
25
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
64
28
46
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 5
|27
|2.
|13
|8
|3
|2
|24 - 13
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|18 - 12
|26
|4.
|11
|6
|4
|1
|18 - 9
|22
|5.
|0:1
|11
|6
|1
|4
|19 - 15
|19
|6.
|1:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 8
|14
|7.
|13
|2
|7
|4
|14 - 19
|13
|8.
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|9.
|13
|2
|5
|6
|12 - 19
|11
|10.
|13
|2
|5
|6
|13 - 22
|11
|11.
|13
|2
|4
|7
|13 - 16
|10
|12.
|12
|0
|4
|8
|5 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|5.
|6
|2
|3
|1
|7 - 9
|9
|6.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|5
|0
|1
|4
|1 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|8.
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|9.
|7
|1
|1
|5
|7 - 9
|4
|10.
|7
|0
|3
|4
|4 - 10
|3
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|9 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|5 (1)
|Гоа
|Carlitos XI
|5 (1)
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4
|Бенгалуру
|Дамьянович Славко
|5