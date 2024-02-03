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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
АТК
0:1
Первый тайм: 15'
Ист Бенгал
0'
0:1
3' Гол
Ajay Chhetri

Ход матча

3'
0:1
Ajay Chhetri
(Кумар Нишу)
Лучшие коэффициенты
АТК
Ничья
Ист Бенгал
3.70
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3.65
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4.40
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Все Коэффициенты
1
Каит
Вишал
4
Али
Анвар
26
Юсте
Эктор
5
Хэмилл
Брендан
15
Босе
Субхасиш
18
Самад
Сахал
7
Тапа
Анируд
22
Тангри
Дипак
25
Kiyan
Nassiri
9
Петратос
Димитри
99
Садику
Армандо
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
12
Mohammad
Rakip
5
Лалчунгнунга
19
Hijazi
Maher
22
Кумар
Нишу
11
Nanda
Kumar
21
Креспо
Сауль
4
Пардо
Хосе
Антонио
29
Сингх
Наорем
10
Cleiton
Silva
6
Ajay
Chhetri
АТК
Ист Бенгал

История личных встреч

АТК
Ист Бенгал

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СИ
0:2
СИ
2:0
СИ
3:1
СИ
0:3
СИ
3:1
СИ
0:2

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2.67
2.33

Среднее время на гол

33
38

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 4 0.4
Садику Армандо 3 0.3
Петратос Димитри 3 0.3
Сингх Манвир 2 0.2
Колако Листон 1 0.1
Kiyan Nassiri 1 0.1
Хэмилл Брендан 1 0.1
Hugo Boumous 1 0.1
Тангри Дипак 1 0.1
Asish Rai 1 0.1
Босе Субхасиш 1 0.1
Самад Сахал 0 0
Юсте Эктор 0 0
Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 5 (1) 0.5
Nanda Kumar 2 0.2
Сингх Наорем 2 0.2
Эррера Борха 1 0.1
Десай Мандар Рао 0 0
P V Vishnu 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсте Эктор 2 1
Колако Листон 2 1
Asish Rai 2 1
Тангри Дипак 3 0
Хэмилл Брендан 2 0
Садику Армандо 2 0
Hugo Boumous 2 0
Мартинс Глан 2 0
Каит Вишал 1 0
Али Анвар 1 0
Сингх Манвир 1 0
Босе Субхасиш 1 0
Kiyan Nassiri 1 0
Abhishek Suryavanshi 1 0
Ravi Rana 1 0
Lalrinliana Hnamte 1 0
Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пардо Хосе Антонио 4 0
Souvik Chakraborty 4 0
Эррера Борха 3 0
Сингх Наорем 3 0
Cleiton Silva 2 0
Сиверио Хавьер 2 0
Hijazi Maher 2 0
Кхабра Харманджот 1 0
Креспо Сауль 1 0
Кумар Нишу 1 0
Gursimrat Gill 1 0
Mohammad Rakip 1 0
Prabhsukhan Singh Gill 1 0
Лалчунгнунга 1 0

Результаты матчей

АТК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
АТК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ист Бенгал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

11
7
АТК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ист Бенгал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

14
8

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
14%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
8%
2
22%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

19
10
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
11%
3
30%
1-15
4
21%
1
10%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
4
21%
3
30%
76-90

Пропущено

14
9
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
29%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
5
36%
1
11%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АТК - Керала Бластерс 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3
Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0
Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0
Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1

Результаты матчей

АТК
Ист Бенгал

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

АТК
Ист Бенгал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
3
1.5
2
5
1
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
6
4
1.5
2
8
4
6
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 11 8 3 0 18 - 5 27
2.
Дели Динамос
 13 8 3 2 24 - 13 27
3.
Керала Бластерс
 13 8 2 3 18 - 12 26
4.
Мумбаи Сити
 11 6 4 1 18 - 9 22
5.
АТК
 0:1 11 6 1 4 19 - 15 19
6.
Ист Бенгал
 1:0 11 3 5 3 12 - 8 14
7.
Нортист Юнайтед
 13 2 7 4 14 - 19 13
8.
Ченнаин
 12 3 3 6 15 - 22 12
9.
Пенджаб
 13 2 5 6 12 - 19 11
10.
Бенгалуру
 13 2 5 6 13 - 22 11
11.
Джамшедпур
 13 2 4 7 13 - 16 10
12.
Хайдарабад
 12 0 4 8 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Керала Бластерс
 7 5 2 0 12 - 6 17
3.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Бенгалуру
 6 2 3 1 7 - 9 9
6.
Ист Бенгал
 1:0 7 2 3 2 9 - 5 9
7.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Пенджаб
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
АТК
 0:1 6 2 1 3 7 - 9 7
11.
Джамшедпур
 6 1 3 2 6 - 7 6
12.
Хайдарабад
 5 0 1 4 1 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 6 4 2 0 12 - 3 14
2.
АТК
 0:1 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Керала Бластерс
 6 3 0 3 6 - 6 9
4.
Мумбаи Сити
 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Дели Динамос
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Ист Бенгал
 1:0 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Ченнаин
 7 1 2 4 6 - 14 5
8.
Нортист Юнайтед
 6 0 4 2 4 - 10 4
9.
Джамшедпур
 7 1 1 5 7 - 9 4
10.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
11.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Бенгалуру
 7 0 2 5 6 - 13 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 9 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Джамшедпур Чима Даниэль 5 (1)
Гоа Carlitos XI 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Бенгалуру Дамьянович Славко 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Кумар Нишу сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Ajay Chhetri бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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