Тур: 1.
2:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолAjay Chhetri
1:1
17' ГолСадику Армандо
20' Желтая карточкаKiyan Nassiri
33' Желтая карточкаБосе Субхасиш
48' Желтая карточкаAjay Chhetri
54' Желтая карточкаТангри Дипак
1:2
55' ПенальтиCleiton Silva
57' Желтая карточкаСадику Армандо
59' Желтая карточкаМартинс Глан
63' Желтая карточкаSayan Banerjee
63' Желтая карточкаЛалчунгнунга
84' Желтая карточкаCleiton Silva
2:2
87' ГолПетратос Димитри
87' Желтая карточкаNanda Kumar
90'+10
Ход матча
3'
0:1
17'
1:1
20'
33'
48'
54'
55'
1:2
57'
59'
63'
63'
84'
87'
2:2
87'
26
Юсте
Эктор
18
Самад
Сахал
22
Тангри
Дипак
19
Hijazi
Maher
22
Кумар
Нишу
11
Nanda
Kumar
21
Креспо
Сауль
29
Сингх
Наорем
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Тангри ДипакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Мартинс ГланПолузащитник
-
11 Сингх МанвирНападающий
- Нападающий
-
-
31 Arsh Shaikh
-
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Lopez Habas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Hijazi MaherЗащитник
-
22 Кумар НишуЗащитник
-
11 Nanda KumarПолузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сингх НаоремПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
82 P V Vishnu
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
История личных встреч
АТК
Ист Бенгал
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2.67
2.33
Среднее время на гол
33
38
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
60
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садику Армандо
|4
|0.36
|Петратос Димитри
|4
|0.36
|Каммингс Джейсон
|4
|0.36
|Сингх Манвир
|2
|0.18
|Колако Листон
|1
|0.09
|Хэмилл Брендан
|1
|0.09
|Kiyan Nassiri
|1
|0.09
|Hugo Boumous
|1
|0.09
|Тангри Дипак
|1
|0.09
|Asish Rai
|1
|0.09
|Босе Субхасиш
|1
|0.09
|Самад Сахал
|0
|0
|Юсте Эктор
|0
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|6 (2)
|0.55
|Nanda Kumar
|2
|0.18
|Сингх Наорем
|2
|0.18
|Эррера Борха
|1
|0.09
|Ajay Chhetri
|1
|0.09
|Десай Мандар Рао
|0
|0
|Кумар Нишу
|0
|0
|P V Vishnu
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тангри Дипак
|4
|0
|Юсте Эктор
|2
|1
|Колако Листон
|2
|1
|Asish Rai
|2
|1
|Садику Армандо
|3
|0
|Мартинс Глан
|3
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Hugo Boumous
|2
|0
|Босе Субхасиш
|2
|0
|Kiyan Nassiri
|2
|0
|Каит Вишал
|1
|0
|Али Анвар
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
|Ravi Rana
|1
|0
|Lalrinliana Hnamte
|1
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пардо Хосе Антонио
|4
|0
|Souvik Chakraborty
|4
|0
|Cleiton Silva
|3
|0
|Эррера Борха
|3
|0
|Сингх Наорем
|3
|0
|Сиверио Хавьер
|2
|0
|Лалчунгнунга
|2
|0
|Hijazi Maher
|2
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Nanda Kumar
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Gursimrat Gill
|1
|0
|Mohammad Rakip
|1
|0
|Ajay Chhetri
|1
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|1
|0
|Sayan Banerjee
|1
|0
Результаты матчей
АТК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
3
АТК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ист Бенгал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
11
7
АТК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ист Бенгал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
16
10
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
11%
2
67%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
8%
2
22%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
21
12
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
2
10%
4
33%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
5
24%
3
25%
76-90
Пропущено
16
11
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
31%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АТК - Керала Бластерс 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3
Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0
Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0
Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1
Результаты матчей
АТК
Ист Бенгал
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
АТК
Ист Бенгал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
74
38
47
110
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|9 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|6
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|5 (1)
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4
|Бенгалуру
|Дамьянович Славко
|5