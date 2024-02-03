  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
АТК
2:2
Конец матча
Ист Бенгал
0'
0:1
3' Гол
Ajay Chhetri
1:1
17' Гол
Садику Армандо
20' Желтая карточка
Kiyan Nassiri
33' Желтая карточка
Босе Субхасиш
48' Желтая карточка
Ajay Chhetri
54' Желтая карточка
Тангри Дипак
1:2
55' Пенальти
Cleiton Silva
57' Желтая карточка
Садику Армандо
59' Желтая карточка
Мартинс Глан
63' Желтая карточка
Sayan Banerjee
63' Желтая карточка
Лалчунгнунга
84' Желтая карточка
Cleiton Silva
2:2
87' Гол
Петратос Димитри
87' Желтая карточка
Nanda Kumar
90'+10
1
Каит
Вишал
4
Али
Анвар
26
Юсте
Эктор
5
Хэмилл
Брендан
15
Босе
Субхасиш
18
Самад
Сахал
7
Тапа
Анируд
22
Тангри
Дипак
25
Kiyan
Nassiri
9
Петратос
Димитри
99
Садику
Армандо
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
12
Mohammad
Rakip
5
Лалчунгнунга
19
Hijazi
Maher
22
Кумар
Нишу
11
Nanda
Kumar
21
Креспо
Сауль
4
Пардо
Хосе
Антонио
29
Сингх
Наорем
10
Cleiton
Silva
6
Ajay
Chhetri
АТК
Ист Бенгал

История личных встреч

АТК
Ист Бенгал

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СИ
0:2
СИ
2:0
СИ
3:1
СИ
0:3
СИ
3:1
СИ
0:2

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2.67
2.33

Среднее время на гол

33
38

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садику Армандо 4 0.36
Петратос Димитри 4 0.36
Каммингс Джейсон 4 0.36
Сингх Манвир 2 0.18
Колако Листон 1 0.09
Хэмилл Брендан 1 0.09
Kiyan Nassiri 1 0.09
Hugo Boumous 1 0.09
Тангри Дипак 1 0.09
Asish Rai 1 0.09
Босе Субхасиш 1 0.09
Самад Сахал 0 0
Юсте Эктор 0 0
Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 6 (2) 0.55
Nanda Kumar 2 0.18
Сингх Наорем 2 0.18
Эррера Борха 1 0.09
Ajay Chhetri 1 0.09
Десай Мандар Рао 0 0
Кумар Нишу 0 0
P V Vishnu 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тангри Дипак 4 0
Юсте Эктор 2 1
Колако Листон 2 1
Asish Rai 2 1
Садику Армандо 3 0
Мартинс Глан 3 0
Хэмилл Брендан 2 0
Hugo Boumous 2 0
Босе Субхасиш 2 0
Kiyan Nassiri 2 0
Каит Вишал 1 0
Али Анвар 1 0
Сингх Манвир 1 0
Abhishek Suryavanshi 1 0
Ravi Rana 1 0
Lalrinliana Hnamte 1 0
Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пардо Хосе Антонио 4 0
Souvik Chakraborty 4 0
Cleiton Silva 3 0
Эррера Борха 3 0
Сингх Наорем 3 0
Сиверио Хавьер 2 0
Лалчунгнунга 2 0
Hijazi Maher 2 0
Кхабра Харманджот 1 0
Креспо Сауль 1 0
Nanda Kumar 1 0
Кумар Нишу 1 0
Gursimrat Gill 1 0
Mohammad Rakip 1 0
Ajay Chhetri 1 0
Prabhsukhan Singh Gill 1 0
Sayan Banerjee 1 0

Результаты матчей

АТК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
3
АТК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ист Бенгал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

11
7
АТК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ист Бенгал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

16
10

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
11%
2
67%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
8%
2
22%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

21
12
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
2
10%
4
33%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
5
24%
3
25%
76-90

Пропущено

16
11
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
31%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АТК - Керала Бластерс 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3
Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0
Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0
Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1

Результаты матчей

АТК
Ист Бенгал

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

АТК
Ист Бенгал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
3
3
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
3
8
4
7
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 11 8 3 0 18 - 5 27
2.
Дели Динамос
 13 8 3 2 24 - 13 27
3.
Керала Бластерс
 13 8 2 3 18 - 12 26
4.
Мумбаи Сити
 11 6 4 1 18 - 9 22
5.
АТК
 11 6 2 3 21 - 16 20
6.
Нортист Юнайтед
 13 2 7 4 14 - 19 13
7.
Ист Бенгал
 11 2 6 3 13 - 10 12
8.
Ченнаин
 12 3 3 6 15 - 22 12
9.
Пенджаб
 13 2 5 6 12 - 19 11
10.
Бенгалуру
 13 2 5 6 13 - 22 11
11.
Джамшедпур
 13 2 4 7 13 - 16 10
12.
Хайдарабад
 12 0 4 8 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Керала Бластерс
 7 5 2 0 12 - 6 17
3.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Бенгалуру
 6 2 3 1 7 - 9 9
6.
Ист Бенгал
 7 2 3 2 9 - 5 9
7.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Пенджаб
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
АТК
 6 2 2 2 9 - 10 8
10.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
11.
Джамшедпур
 6 1 3 2 6 - 7 6
12.
Хайдарабад
 5 0 1 4 1 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 6 4 2 0 12 - 3 14
2.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Керала Бластерс
 6 3 0 3 6 - 6 9
4.
Мумбаи Сити
 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Дели Динамос
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Ченнаин
 7 1 2 4 6 - 14 5
7.
Нортист Юнайтед
 6 0 4 2 4 - 10 4
8.
Джамшедпур
 7 1 1 5 7 - 9 4
9.
Ист Бенгал
 4 0 3 1 4 - 5 3
10.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
11.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Бенгалуру
 7 0 2 5 6 - 13 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 9 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Ист Бенгал Cleiton Silva 6
Джамшедпур Чима Даниэль 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Бенгалуру Дамьянович Славко 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Босе Субхасиш получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Kiyan Nassiri получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Креспо Сауль уходит с поля. Sayan Banerjee выходит вместо него
    • 17'
      Хэмилл Брендан сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Садику Армандо бьет в цель!
    • 14'
      Anwar Ali уходит с поля. Amandeep Amandeep выходит вместо него
    • 3'
      Кумар Нишу сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Ajay Chhetri бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч АТК 2:2 Ист Бенгал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный