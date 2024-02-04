Тур: 1.
2:0
Перерыв
0'
1:0
14' ГолТири
24' Желтая карточкаВан Нифф Юлл
2:0
32' ГолНогуэра Альберто
36' Желтая карточкаДоунгел Семинлен
41' Желтая карточкаRei Tachikawa
Ход матча
14'
1:0
24'
32'
36'
41'
4
Тири
3
Валпуя
45
Лаленгмавия
28
Чхикара
Аюш
32
Rehenesh
TP
12
Provat
Lakra
91
Элсинью
17
Imran
Khan
99
Чима
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТириЗащитник
-
3 ВалпуяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чхикара АюшНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Сингх БипинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петр Кратки
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
-
12 Provat LakraЗащитник
- Защитник
-
91 ЭлсиньюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Imran KhanПолузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Vishal Yadav
-
77 Nikhil Barla
-
-
-
-
Главный тренер: Khalid Jamil
История личных встреч
Мумбаи Сити
Джамшедпур
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.58
1.42
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
63
Бомбардиры внутри турнира
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Диас Хорхе
|6 (1)
|0.5
|Стюарт Грэг
|2
|0.17
|Чхангте Лаллианзуала
|2 (1)
|0.17
|Сингх Бипин
|1
|0.08
|Лаленгмавия
|1
|0.08
|Сингх Пратап Викрам
|1 (1)
|0.08
|Гриффитс Ростин
|1
|0.08
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0.08
|Ногуэра Альберто
|1
|0.08
|Тири
|1
|0.08
|Мишра Акаш
|1
|0.08
|Сингх Гуркират
|1
|0.08
|Ван Нифф Юлл
|0
|0
|Рэйн Дилип Джаеш
|0
|0
|Сингх Мехтаб
|0
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|5
|0.36
|Rei Tachikawa
|2
|0.14
|Imran Khan
|1
|0.07
|Доунгел Семинлен
|1
|0.07
|Laldinpuia Pc
|1
|0.07
|Sanan Mohammed
|1
|0.07
|Амбри Стив
|1 (1)
|0.07
|Nikhil Barla
|0
|0
|Манзорро Жереми
|0
|0
Карточки
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стюарт Грэг
|4
|1
|Ван Нифф Юлл
|4
|1
|Сингх Пратап Викрам
|4
|1
|Сингх Мехтаб
|3
|0
|Лаченпа Пхурба
|1
|1
|Мишра Акаш
|1
|1
|Эль-Хайяти Абденассер
|2
|0
|Бхеке Рахул
|2
|0
|Рэйн Дилип Джаеш
|2
|0
|Лаленгмавия
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Перейра Диас Хорхе
|1
|0
|Раи Винит
|1
|0
|Тири
|1
|0
|Валпуя
|1
|0
|Сингх Гуркират
|1
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pratik Chowdhary
|4
|0
|Jitendra Singh
|4
|0
|Стеванович Ален
|3
|0
|Манзорро Жереми
|3
|0
|Халдер Пронай
|3
|0
|Nikhil Barla
|3
|0
|Доунгел Семинлен
|2
|0
|Emil Benny
|2
|0
|Rei Tachikawa
|2
|0
|Rehenesh TP
|0
|1
|Чима Даниэль
|1
|0
|Элсинью
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Амбри Стив
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
|Provat Lakra
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Laldinpuia Pc
|1
|0
|Sanan Mohammed
|1
|0
|Scott Cooper
|1
|0
Результаты матчей
Мумбаи Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Джамшедпур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
2
Мумбаи Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Джамшедпур
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
8
4
Мумбаи Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Джамшедпур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
5
50%
1
17%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
18
12
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
1
6%
2
17%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
6
33%
4
33%
76-90
Пропущено
9
17
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
4
44%
5
29%
29%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мумбаи Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0
Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0
Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3
Результаты матчей
Мумбаи Сити
Джамшедпур
Точный счет
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мумбаи Сити
Джамшедпур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
34
32
16
14
16
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
76
74
310
29
112
110
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 5
|27
|2.
|13
|8
|3
|2
|24 - 13
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|18 - 12
|26
|4.
|2:0
|12
|7
|4
|1
|20 - 9
|25
|5.
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|6.
|13
|2
|7
|4
|14 - 19
|13
|7.
|11
|2
|6
|3
|13 - 10
|12
|8.
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|9.
|13
|2
|5
|6
|12 - 19
|11
|10.
|13
|2
|5
|6
|13 - 22
|11
|11.
|0:2
|14
|2
|4
|8
|13 - 18
|10
|12.
|12
|0
|4
|8
|5 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|2:0
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|3.
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|5.
|6
|2
|3
|1
|7 - 9
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|9 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|0:2
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|5
|0
|1
|4
|1 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|4.
|2:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|7.
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|8.
|0:2
|8
|1
|1
|6
|7 - 11
|4
|9.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|7
|0
|3
|4
|4 - 10
|3
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|9 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|6
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|5 (1)
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4