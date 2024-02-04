  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Мумбаи Сити
2:0
Перерыв
Джамшедпур
0'
1:0
14' Гол
Тири
24' Желтая карточка
Ван Нифф Юлл
2:0
32' Гол
Ногуэра Альберто
36' Желтая карточка
Доунгел Семинлен
41' Желтая карточка
Rei Tachikawa

Ход матча

14'
Тири
(Ван Нифф Юлл)
1:0
24'
Ван Нифф Юлл
 
32'
Ногуэра Альберто
(Чхангте Лаллианзуала)
2:0
36'
 
Доунгел Семинлен
41'
 
Rei Tachikawa
Лучшие коэффициенты
Мумбаи Сити
Ничья
Джамшедпур
5.80
4.50
Реклама, ligastavok.ru
68.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Лаченпа
Пхурба
2
Бхеке
Рахул
5
Сингх
Мехтаб
4
Тири
3
Валпуя
8
Ван
Нифф
Юлл
7
Чхангте
Лаллианзуала
45
Лаленгмавия
10
Ногуэра
Альберто
6
Сингх
Пратап
Викрам
28
Чхикара
Аюш
32
Rehenesh
TP
12
Provat
Lakra
24
Pratik
Chowdhary
91
Элсинью
16
Muhammed
Uvais
3
Jitendra
Singh
10
Манзорро
Жереми
7
Доунгел
Семинлен
8
Rei
Tachikawa
17
Imran
Khan
99
Чима
Даниэль
Мумбаи Сити
Джамшедпур

История личных встреч

Мумбаи Сити
Джамшедпур

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

СИ
1:2
СИ
1:1
СИ
3:2
СИ
4:2
СИ
2:0
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
1:2
СИ
1:0
СИ
0:2
СИ
1:2
СИ
2:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Диас Хорхе 6 (1) 0.5
Стюарт Грэг 2 0.17
Чхангте Лаллианзуала 2 (1) 0.17
Сингх Бипин 1 0.08
Лаленгмавия 1 0.08
Сингх Пратап Викрам 1 (1) 0.08
Гриффитс Ростин 1 0.08
Эль-Хайяти Абденассер 1 0.08
Ногуэра Альберто 1 0.08
Тири 1 0.08
Мишра Акаш 1 0.08
Сингх Гуркират 1 0.08
Ван Нифф Юлл 0 0
Рэйн Дилип Джаеш 0 0
Сингх Мехтаб 0 0
Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 5 0.36
Rei Tachikawa 2 0.14
Imran Khan 1 0.07
Доунгел Семинлен 1 0.07
Laldinpuia Pc 1 0.07
Sanan Mohammed 1 0.07
Амбри Стив 1 (1) 0.07
Nikhil Barla 0 0
Манзорро Жереми 0 0

Карточки

Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стюарт Грэг 4 1
Ван Нифф Юлл 4 1
Сингх Пратап Викрам 4 1
Сингх Мехтаб 3 0
Лаченпа Пхурба 1 1
Мишра Акаш 1 1
Эль-Хайяти Абденассер 2 0
Бхеке Рахул 2 0
Рэйн Дилип Джаеш 2 0
Лаленгмавия 2 0
Гриффитс Ростин 1 0
Перейра Диас Хорхе 1 0
Раи Винит 1 0
Тири 1 0
Валпуя 1 0
Сингх Гуркират 1 0
Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pratik Chowdhary 4 0
Jitendra Singh 4 0
Стеванович Ален 3 0
Манзорро Жереми 3 0
Халдер Пронай 3 0
Nikhil Barla 3 0
Доунгел Семинлен 2 0
Emil Benny 2 0
Rei Tachikawa 2 0
Rehenesh TP 0 1
Чима Даниэль 1 0
Элсинью 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Амбри Стив 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Provat Lakra 1 0
Imran Khan 1 0
Laldinpuia Pc 1 0
Sanan Mohammed 1 0
Scott Cooper 1 0

Результаты матчей

Мумбаи Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Джамшедпур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
2
Мумбаи Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Джамшедпур
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

8
4
Мумбаи Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Джамшедпур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
5
50%
1
17%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

18
12
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
1
6%
2
17%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
6
33%
4
33%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
4
44%
5
29%
29%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мумбаи Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0
Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0
Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3

Результаты матчей

Мумбаи Сити
Джамшедпур

Точный счет

2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мумбаи Сити
Джамшедпур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
2
1.5
1
6
1
4
2.5
1
6
1
4
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
6
7
4
1.5
3
10
2
9
2.5
1
12
1
10
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 11 8 3 0 18 - 5 27
2.
Дели Динамос
 13 8 3 2 24 - 13 27
3.
Керала Бластерс
 13 8 2 3 18 - 12 26
4.
Мумбаи Сити
 2:0 12 7 4 1 20 - 9 25
5.
АТК
 11 6 2 3 21 - 16 20
6.
Нортист Юнайтед
 13 2 7 4 14 - 19 13
7.
Ист Бенгал
 11 2 6 3 13 - 10 12
8.
Ченнаин
 12 3 3 6 15 - 22 12
9.
Пенджаб
 13 2 5 6 12 - 19 11
10.
Бенгалуру
 13 2 5 6 13 - 22 11
11.
Джамшедпур
 0:2 14 2 4 8 13 - 18 10
12.
Хайдарабад
 12 0 4 8 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Мумбаи Сити
 2:0 7 5 2 0 12 - 4 17
3.
Керала Бластерс
 7 5 2 0 12 - 6 17
4.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Бенгалуру
 6 2 3 1 7 - 9 9
6.
Ист Бенгал
 7 2 3 2 9 - 5 9
7.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Пенджаб
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
АТК
 6 2 2 2 9 - 10 8
10.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
11.
Джамшедпур
 0:2 6 1 3 2 6 - 7 6
12.
Хайдарабад
 5 0 1 4 1 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 6 4 2 0 12 - 3 14
2.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Керала Бластерс
 6 3 0 3 6 - 6 9
4.
Мумбаи Сити
 2:0 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Дели Динамос
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Ченнаин
 7 1 2 4 6 - 14 5
7.
Нортист Юнайтед
 6 0 4 2 4 - 10 4
8.
Джамшедпур
 0:2 8 1 1 6 7 - 11 4
9.
Ист Бенгал
 4 0 3 1 4 - 5 3
10.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
11.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Бенгалуру
 7 0 2 5 6 - 13 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 9 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Ист Бенгал Cleiton Silva 6
Джамшедпур Чима Даниэль 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мумбаи Сити
Ничья
Джамшедпур
5.80
4.50
Реклама, ligastavok.ru
68.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мумбаи Сити 2:0 Джамшедпур онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мумбаи Сити
Джамшедпур
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный