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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Хайдарабад
0:3
Конец матча
Дели Динамос
0'
0:1
27' Гол
Маурисио Диего
0:2
45' Гол
Кришна Рой
70' Желтая карточка
Vignesh Dakshinamurthy
73' Желтая карточка
Mark Zothanpuia
73' Желтая карточка
Thoiba Moirangthem
0:3
75' Гол
Маурисио Диего
90'+5
1
Сингх
Гурмит
6
Sajad
Parray
44
Alex
Saji
3
Mohammed
Rafi
88
Mark
Zothanpuia
24
Lalchhanhima
Sailo
8
João
Victor
I
77
Abdul
Rabeeh
19
Makan
Winkle
Chote
46
Ramhlunchhunga
60
Joseph
Sunny
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
24
Thoiba
Moirangthem
15
Mourtada
Sergine
Fall
32
Vignesh
Dakshinamurthy
42
Lenny
Rodrigues
11
Годдард
Си
7
Khawlhring
Lalthathanga
21
Кришна
Рой
9
Маурисио
Диего
19
Isak
Vanlalruatfela
Хайдарабад
Дели Динамос

История личных встреч

Хайдарабад
Дели Динамос

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
3:0
СИ
3:1
СИ
1:0
СИ
2:3
СИ
6:1
СИ
1:1
СИ
0:1
СИ
1:2
СИ
3:2

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2.22
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

40
73

Бомбардиры внутри турнира

Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ясир Мохаммад 1 0.08
Пеннанен Петтери 1 0.08
Мойя Хонатан 1 0.08
Hitesh Sharma 1 0.08
Аланис Освальдо 0 0
Mark Zothanpuia 0 0
Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кришна Рой 10 (1) 0.71
Маурисио Диего 6 (1) 0.43
Mourtada Sergine Fall 3 0.21
Isak Vanlalruatfela 2 0.14
Ahmed Jahouh 2 (1) 0.14
Jerry Mawihmingthanga 2 0.14
Amey Ranwade 1 0.07
Lalmalsawma 1 0.07
Годдард Си 0 0
Дельгадо Карлос 0 0
Khawlhring Lalthathanga 0 0
Princeton Rebello 0 0

Карточки

Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 3 0
Joseph Knowles 3 0
Nim Dorjee Tamang 2 0
Сингх Чингленсана 2 0
Ясир Мохаммад 2 0
Vignesh Dakshinamurthy 2 0
Mark Zothanpuia 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Аланис Освальдо 1 0
Sahil Tavora 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0
Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 4 0
Маурисио Диего 2 1
Jerry Lalrinzuala 3 0
Pranjal Bhumij 3 0
Сингх Амриндер 3 0
Khawlhring Lalthathanga 3 0
Дельгадо Карлос 2 0
Гахлот Нарендер 2 0
Princeton Rebello 2 0
Кришна Рой 1 0
Lalthuammawia Ralte 1 0
Jerry Mawihmingthanga 1 0
Amey Ranwade 1 0
Thoiba Moirangthem 1 0
Aniket Jadhav 1 0
Lalmalsawma 1 0

Результаты матчей

Хайдарабад
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Дели Динамос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Хайдарабад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Дели Динамос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
17
Хайдарабад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Дели Динамос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
22

Голы по времени матча

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
3
43%
76-90

Забито

5
17
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
20%
9
53%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
40%
2
12%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
1
17%
76-90

Забито

7
27
4 В 1-м тайме 18
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
7 Не забивали 1
2
29%
2
7%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
29%
12
44%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
14%
2
7%
61-75
2
29%
3
11%
76-90

Пропущено

22
13
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
4
18%
2
15%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
2
9%
2
15%
61-75
8
36%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдарабад
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Хайдарабад - Гоа 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1
Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2
Дели Динамос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0
Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0

Результаты матчей

Хайдарабад
Дели Динамос

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
5 раз 38%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хайдарабад
Дели Динамос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
13
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 14 9 3 2 27 - 13 30
2.
Гоа
 11 8 3 0 18 - 5 27
3.
Керала Бластерс
 13 8 2 3 18 - 12 26
4.
Мумбаи Сити
 12 6 4 2 20 - 12 22
5.
АТК
 11 6 2 3 21 - 16 20
6.
Нортист Юнайтед
 13 2 7 4 14 - 19 13
7.
Джамшедпур
 14 3 4 7 16 - 18 13
8.
Ист Бенгал
 11 2 6 3 13 - 10 12
9.
Ченнаин
 12 3 3 6 15 - 22 12
10.
Пенджаб
 13 2 5 6 12 - 19 11
11.
Бенгалуру
 13 2 5 6 13 - 22 11
12.
Хайдарабад
 13 0 4 9 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Керала Бластерс
 7 5 2 0 12 - 6 17
3.
Мумбаи Сити
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Бенгалуру
 6 2 3 1 7 - 9 9
6.
Ист Бенгал
 7 2 3 2 9 - 5 9
7.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Пенджаб
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
АТК
 6 2 2 2 9 - 10 8
10.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
11.
Джамшедпур
 6 1 3 2 6 - 7 6
12.
Хайдарабад
 6 0 1 5 1 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 6 4 2 0 12 - 3 14
2.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
4.
Керала Бластерс
 6 3 0 3 6 - 6 9
5.
Мумбаи Сити
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Джамшедпур
 8 2 1 5 10 - 11 7
7.
Ченнаин
 7 1 2 4 6 - 14 5
8.
Нортист Юнайтед
 6 0 4 2 4 - 10 4
9.
Ист Бенгал
 4 0 3 1 4 - 5 3
10.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
11.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Бенгалуру
 7 0 2 5 6 - 13 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 10 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Дели Динамос Маурисио Диего 6 (1)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Ист Бенгал Cleiton Silva 6
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Весь список
  • 73'
    Thoiba Moirangthem получил желтую карточку от судьи
  • 73'
    Mark Zothanpuia получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Vignesh Dakshinamurthy получил желтую карточку от судьи
  • 66'
    Годдард Си уходит с поля. Princeton Rebello выходит вместо него
  • 66'
    Amey Ranawade уходит с поля. Дельгадо Карлос выходит вместо него
  • 65'
    Joseph Sunny уходит с поля. Abhijith Pa выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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