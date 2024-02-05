Тур: 1.
0:3
Конец матча
0'
0:1
27' ГолМаурисио Диего
0:2
45' ГолКришна Рой
70' Желтая карточкаVignesh Dakshinamurthy
73' Желтая карточкаMark Zothanpuia
73' Желтая карточкаThoiba Moirangthem
0:3
75' ГолМаурисио Диего
90'+5
Ход матча
27'
0:1
45'
73'
75'
44
Alex
Saji
77
Abdul
Rabeeh
60
Joseph
Sunny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Alex SajiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Abdul RabeehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Joseph SunnyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
58 Cris Sherpa
-
-
57 Amon Lepcha
-
-
-
-
-
56 Abhijith Pa
-
Главный тренер: Thangboi Singto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Годдард СиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
История личных встреч
Хайдарабад
Дели Динамос
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2.22
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
40
73
Бомбардиры внутри турнира
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ясир Мохаммад
|1
|0.08
|Пеннанен Петтери
|1
|0.08
|Мойя Хонатан
|1
|0.08
|Hitesh Sharma
|1
|0.08
|Аланис Освальдо
|0
|0
|Mark Zothanpuia
|0
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кришна Рой
|10 (1)
|0.71
|Маурисио Диего
|6 (1)
|0.43
|Mourtada Sergine Fall
|3
|0.21
|Isak Vanlalruatfela
|2
|0.14
|Ahmed Jahouh
|2 (1)
|0.14
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.14
|Amey Ranwade
|1
|0.07
|Lalmalsawma
|1
|0.07
|Годдард Си
|0
|0
|Дельгадо Карлос
|0
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|0
|0
|Princeton Rebello
|0
|0
Карточки
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|João Victor I
|3
|0
|Joseph Knowles
|3
|0
|Nim Dorjee Tamang
|2
|0
|Сингх Чингленсана
|2
|0
|Ясир Мохаммад
|2
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|2
|0
|Mark Zothanpuia
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Аланис Освальдо
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|4
|0
|Маурисио Диего
|2
|1
|Jerry Lalrinzuala
|3
|0
|Pranjal Bhumij
|3
|0
|Сингх Амриндер
|3
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|3
|0
|Дельгадо Карлос
|2
|0
|Гахлот Нарендер
|2
|0
|Princeton Rebello
|2
|0
|Кришна Рой
|1
|0
|Lalthuammawia Ralte
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Thoiba Moirangthem
|1
|0
|Aniket Jadhav
|1
|0
|Lalmalsawma
|1
|0
Результаты матчей
Хайдарабад
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Дели Динамос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Хайдарабад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Дели Динамос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
17
Хайдарабад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Дели Динамос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
22
Голы по времени матча
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
3
43%
76-90
Забито
5
17
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
20%
9
53%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
40%
2
12%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
1
17%
76-90
Забито
7
27
4 В 1-м тайме 18
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
7 Не забивали 1
2
29%
2
7%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
29%
12
44%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
14%
2
7%
61-75
2
29%
3
11%
76-90
Пропущено
22
13
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
4
18%
2
15%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
2
9%
2
15%
61-75
8
36%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Хайдарабад
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Хайдарабад - Гоа 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1
Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2
Дели Динамос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0
Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0
Результаты матчей
Хайдарабад
Дели Динамос
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
5 раз 38%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хайдарабад
Дели Динамос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
131
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|10 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|6 (1)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|6
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4