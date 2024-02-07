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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Бенгалуру
1:0
Второй тайм: 69'
Ченнаин
0'
16' Желтая карточка
Голуи Сартхак
1:0
63' Гол
Уильямс Райан

Ход матча

16'
 
Голуи Сартхак
55'
Oliver Drost
Хави Эрнандес
 
55'
Нарзари Холичаран
Chingambam Shivaldo Singh
 
58'
 
Ayush Adhikari
Mobashir Rahman
63'
Уильямс Райан
(Нарзари Холичаран)
1:0
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Ничья
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1
Сандху
Гурприт
27
Пуджари
Никхил
3
Сингх
Чингленсана
4
Aleksandar
Jovanovic
I
32
Синг
Наорем
Рошан
51
Chingambam
Shivaldo
Singh
49
Harsh
Patre
8
Сингх
Суреш
10
Хави
Эрнандес
II
7
Уильямс
Райан
11
Чхетри
Сунил
24
Debjit
Majumder
6
Ankit
Mukherjee
3
Эдвардз
Райан
16
Голуи
Сартхак
27
Aakash
Sangwan
32
Mobashir
Rahman
7
Ninthoinganba
Meetei
10
Connor
Shields
50
Кривелларо
Рафаэл
11
Rahim
Ali
17
Мюррей
Джордан
Бенгалуру
Ченнаин

История личных встреч

Бенгалуру
Ченнаин

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СИ
2:0
СИ
3:1
СИ
1:1
СИ
3:0
СИ
2:4
СИ
0:0
СИ
0:1
СИ
0:0
СИ
3:0
СИ
2:1
СИ
1:0
СИ
2:3
СИ
1:3
СИ
1:2

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.43

Среднее время на гол

48
63

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Среднее время на гол

78
105

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
78

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 4 (2) 0.29
Хави Эрнандес II 3 (1) 0.21
Уильямс Райан 2 0.14
Мэйн Кёртис 2 0.14
Harsh Patre 1 0.07
Sivasakthi Narayanan 1 0.07
Веендорп Кезиа 0 0
Нарзари Холичаран 0 0
Rohit Danu 0 0
Jessel Carneiro 0 0
Синг Наорем Рошан 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кривелларо Рафаэл 3 (2) 0.23
Мюррей Джордан 3 (2) 0.23
Connor Shields 3 0.23
Ninthoinganba Meetei 2 0.15
Чоудхари Фарух 1 0.08
Rahim Ali 1 0.08
Эдвардз Райан 1 0.08
Vincy Barretto 1 0.08
Ankit Mukherjee 0 0

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамьянович Славко 5 0
Сингх Суреш 3 1
Синг Наорем Рошан 1 2
Кумар Рохит 4 0
Aleksandar Jovanovic I 3 0
Хави Эрнандес II 2 0
Shankar Sampingiraj 2 0
Jessel Carneiro 2 0
Harsh Patre 2 0
Robin Yadav 2 0
Уильямс Райан 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0
Monirul Molla 1 0
Chingambam Shivaldo Singh 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардз Райан 2 1
Bikash Yumnam 3 0
Кривелларо Рафаэл 2 0
Чоудхари Фарух 2 0
Голуи Сартхак 2 0
Rahim Ali 2 0
Vincy Barretto 2 0
Yumkhaibam Jiteshwor Singh 2 0
Irfan Yadwad 2 0
Connor Shields 1 0
Debjit Majumder 1 0
Ankit Mukherjee 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Aakash Sangwan 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0

Результаты матчей

Бенгалуру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ченнаин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
5
Бенгалуру
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ченнаин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

3
9
Бенгалуру
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ченнаин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
4
67%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
22%
1
7%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
1
11%
4
29%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

15
16
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
13%
5
31%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

20
21
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
15%
2
10%
1-15
6
30%
2
10%
16-30
2
10%
5
24%
31-45
3
15%
5
24%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
2
10%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0
Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1
Ченнаин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2
Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1

Результаты матчей

Бенгалуру
Ченнаин

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
3
10
1.5
4
8
1
12
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 14 9 3 2 27 - 13 30
2.
Гоа
 11 8 3 0 18 - 5 27
3.
Керала Бластерс
 13 8 2 3 18 - 12 26
4.
Мумбаи Сити
 12 6 4 2 20 - 12 22
5.
АТК
 11 6 2 3 21 - 16 20
6.
Бенгалуру
 1:0 14 3 5 6 14 - 22 14
7.
Нортист Юнайтед
 13 2 7 4 14 - 19 13
8.
Джамшедпур
 14 3 4 7 16 - 18 13
9.
Ист Бенгал
 11 2 6 3 13 - 10 12
10.
Ченнаин
 0:1 13 3 3 7 15 - 23 12
11.
Пенджаб
 13 2 5 6 12 - 19 11
12.
Хайдарабад
 13 0 4 9 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Керала Бластерс
 7 5 2 0 12 - 6 17
3.
Мумбаи Сити
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Бенгалуру
 1:0 7 3 3 1 8 - 9 12
6.
Ист Бенгал
 7 2 3 2 9 - 5 9
7.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Пенджаб
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
АТК
 6 2 2 2 9 - 10 8
10.
Ченнаин
 0:1 5 2 1 2 9 - 8 7
11.
Джамшедпур
 6 1 3 2 6 - 7 6
12.
Хайдарабад
 6 0 1 5 1 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 6 4 2 0 12 - 3 14
2.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
4.
Керала Бластерс
 6 3 0 3 6 - 6 9
5.
Мумбаи Сити
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Джамшедпур
 8 2 1 5 10 - 11 7
7.
Ченнаин
 0:1 8 1 2 5 6 - 15 5
8.
Нортист Юнайтед
 6 0 4 2 4 - 10 4
9.
Ист Бенгал
 4 0 3 1 4 - 5 3
10.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
11.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Бенгалуру
 1:0 7 0 2 5 6 - 13 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 10 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Дели Динамос Маурисио Диего 6 (1)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Ист Бенгал Cleiton Silva 6
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Голуи Сартхак получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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