Тур: 1.
0'
16' Желтая карточкаГолуи Сартхак
1:0
62' ГолУильямс Райан
90' Желтая карточкаAnkit Mukherjee
90'+7
Ход матча
16'
62'
90'
49
Harsh
Patre
11
Чхетри
Сунил
11
Rahim
Ali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
49 Harsh PatreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Oliver DrostНападающий
-
30 Sahil Poonia
-
-
24 Rohit Danu
-
-
-
Главный тренер: Gerard Zaragoza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Rahim AliПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
29 Irfan Yadwad
-
Главный тренер: Койл Оуэн
История личных встреч
Бенгалуру
Ченнаин
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.43
Среднее время на гол
48
63
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Среднее время на гол
78
105
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
78
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|4 (2)
|0.29
|Уильямс Райан
|3
|0.21
|Хави Эрнандес II
|3 (1)
|0.21
|Мэйн Кёртис
|2
|0.14
|Harsh Patre
|1
|0.07
|Sivasakthi Narayanan
|1
|0.07
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
|Jessel Carneiro
|0
|0
|Синг Наорем Рошан
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кривелларо Рафаэл
|3 (2)
|0.23
|Мюррей Джордан
|3 (2)
|0.23
|Connor Shields
|3
|0.23
|Ninthoinganba Meetei
|2
|0.15
|Чоудхари Фарух
|1
|0.08
|Rahim Ali
|1
|0.08
|Эдвардз Райан
|1
|0.08
|Vincy Barretto
|1
|0.08
|Ankit Mukherjee
|0
|0
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамьянович Славко
|5
|0
|Сингх Суреш
|3
|1
|Синг Наорем Рошан
|1
|2
|Кумар Рохит
|4
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|3
|0
|Хави Эрнандес II
|2
|0
|Shankar Sampingiraj
|2
|0
|Jessel Carneiro
|2
|0
|Harsh Patre
|2
|0
|Robin Yadav
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Lalremtluanga Fanai
|1
|0
|Monirul Molla
|1
|0
|Chingambam Shivaldo Singh
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардз Райан
|2
|1
|Bikash Yumnam
|3
|0
|Кривелларо Рафаэл
|2
|0
|Чоудхари Фарух
|2
|0
|Голуи Сартхак
|2
|0
|Ankit Mukherjee
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Vincy Barretto
|2
|0
|Yumkhaibam Jiteshwor Singh
|2
|0
|Irfan Yadwad
|2
|0
|Connor Shields
|1
|0
|Debjit Majumder
|1
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Aakash Sangwan
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ченнаин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
5
Бенгалуру
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ченнаин
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
3
9
Бенгалуру
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Ченнаин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
4
67%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
9
15
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
22%
1
7%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
4
27%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Забито
16
16
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
2
13%
5
31%
1-15
3
19%
4
25%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
20
22
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
15%
2
9%
1-15
6
30%
2
9%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
3
15%
5
23%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
2
10%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0
Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1
Ченнаин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2
Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1
Результаты матчей
Бенгалуру
Ченнаин
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
41
25
23
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
76
311
49
113
211
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|10 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|6 (1)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|6
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4