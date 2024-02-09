Тур: 1.
0:0
Первый тайм: 3'
0'
10
Ahmed
Jahouh
21
Кришна
Рой
41
Jay
Gupta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Годдард СиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
История личных встреч
Дели Динамос
Гоа
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
21 матч
14.3%
23.8%
61.9%
3 победы 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.4
0.91
Среднее время на гол
64
99
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
2.18
2
Среднее время на гол
41
45
Всего голов
38
30
Голов в среднем за матч
1.81
1.43
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
49
63
Бомбардиры внутри турнира
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кришна Рой
|10 (1)
|0.71
|Маурисио Диего
|6 (1)
|0.43
|Mourtada Sergine Fall
|3
|0.21
|Isak Vanlalruatfela
|2
|0.14
|Ahmed Jahouh
|2 (1)
|0.14
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.14
|Amey Ranwade
|1
|0.07
|Lalmalsawma
|1
|0.07
|Годдард Си
|0
|0
|Дельгадо Карлос
|0
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|0
|0
|Princeton Rebello
|0
|0
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlitos XI
|5 (1)
|0.45
|Noah Sadaoui
|4 (2)
|0.36
|Родригес Виктор II
|3
|0.27
|Боргес Роуллин
|2
|0.18
|Jay Gupta
|1
|0.09
|Сингх Уданта
|1
|0.09
|Джинган Сандеш
|1
|0.09
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.09
|Макхью Карл
|0
|0
|Фернандес Брэндон
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Карточки
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|4
|0
|Маурисио Диего
|2
|1
|Jerry Lalrinzuala
|3
|0
|Pranjal Bhumij
|3
|0
|Сингх Амриндер
|3
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|3
|0
|Дельгадо Карлос
|2
|0
|Гахлот Нарендер
|2
|0
|Princeton Rebello
|2
|0
|Кришна Рой
|1
|0
|Lalthuammawia Ralte
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|1
|0
|Thoiba Moirangthem
|1
|0
|Aniket Jadhav
|1
|0
|Lalmalsawma
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Макхью Карл
|2
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Боргес Роуллин
|1
|0
|Фернандес Райньер
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Результаты матчей
Дели Динамос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гоа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
1
Дели Динамос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Гоа
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
6
Дели Динамос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Гоа
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
17
12
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
9
53%
2
17%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
2
12%
1
8%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Пропущено
7
2
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Забито
27
18
18 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
2
7%
3
17%
1-15
4
15%
4
22%
16-30
12
44%
3
17%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
2
7%
4
22%
61-75
3
11%
3
17%
76-90
Пропущено
13
5
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
15%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дели Динамос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1
Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4
Гоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0
Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1
Результаты матчей
Дели Динамос
Гоа
Точный счет
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Дели Динамос
Гоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
14
34
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
42
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
92
95
56
410
38
113
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|2.
|0:0
|12
|8
|4
|0
|18 - 5
|28
|3.
|13
|8
|2
|3
|18 - 12
|26
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|5.
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|7.
|13
|2
|7
|4
|14 - 19
|13
|8.
|14
|3
|4
|7
|16 - 18
|13
|9.
|11
|2
|6
|3
|13 - 10
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|12 - 19
|11
|12.
|13
|0
|4
|9
|5 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|2.
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|6.
|7
|2
|3
|2
|9 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 3
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|4.
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|8
|2
|1
|5
|10 - 11
|7
|7.
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|8.
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|9.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|7
|0
|3
|4
|4 - 10
|3
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|10 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|6 (1)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|6
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4