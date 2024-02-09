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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Дели Динамос
0:0
Первый тайм: 3'
Гоа
0'
Лучшие коэффициенты
Дели Динамос
Ничья
Гоа
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Все Коэффициенты
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
3
Гахлот
Нарендер
5
Дельгадо
Карлос
18
Jerry
Lalrinzuala
10
Ahmed
Jahouh
25
Princeton
Rebello
7
Khawlhring
Lalthathanga
21
Кришна
Рой
9
Маурисио
Диего
19
Isak
Vanlalruatfela
13
Arshdeep
Singh
20
Seriton
Fernandes
16
Онайндиа
Одеи
4
Макхью
Карл
41
Jay
Gupta
18
Боргес
Роуллин
14
Ayush
Chhetri
11
Ясир
Мохаммад
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
9
Carlitos
XI
Дели Динамос
Гоа

История личных встреч

Дели Динамос
Гоа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

21 матч

14.3%
23.8%
61.9%
3 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

СИ
3:2
СИ
1:1
СИ
3:0
СИ
1:1
СИ
1:1
СИ
3:1
СИ
0:1
СИ
2:4
СИ
3:0
СИ
0:0
СИ
3:2
СИ
1:1
СИ
1:5
СИ
5:1
СИ
0:2
СИ
3:0
СИ
1:0
СИ
2:3
СИ
2:0
СИ
1:4
СИ
2:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
0.91

Среднее время на гол

64
99

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

2.18
2

Среднее время на гол

41
45

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

1.81
1.43

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

49
63

Бомбардиры внутри турнира

Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кришна Рой 10 (1) 0.71
Маурисио Диего 6 (1) 0.43
Mourtada Sergine Fall 3 0.21
Isak Vanlalruatfela 2 0.14
Ahmed Jahouh 2 (1) 0.14
Jerry Mawihmingthanga 2 0.14
Amey Ranwade 1 0.07
Lalmalsawma 1 0.07
Годдард Си 0 0
Дельгадо Карлос 0 0
Khawlhring Lalthathanga 0 0
Princeton Rebello 0 0
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlitos XI 5 (1) 0.45
Noah Sadaoui 4 (2) 0.36
Родригес Виктор II 3 0.27
Боргес Роуллин 2 0.18
Jay Gupta 1 0.09
Сингх Уданта 1 0.09
Джинган Сандеш 1 0.09
Boris Singh Thangjam 1 0.09
Макхью Карл 0 0
Фернандес Брэндон 0 0
Фернандес Райньер 0 0

Карточки

Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 4 0
Маурисио Диего 2 1
Jerry Lalrinzuala 3 0
Pranjal Bhumij 3 0
Сингх Амриндер 3 0
Khawlhring Lalthathanga 3 0
Дельгадо Карлос 2 0
Гахлот Нарендер 2 0
Princeton Rebello 2 0
Кришна Рой 1 0
Lalthuammawia Ralte 1 0
Jerry Mawihmingthanga 1 0
Amey Ranwade 1 0
Vignesh Dakshinamurthy 1 0
Thoiba Moirangthem 1 0
Aniket Jadhav 1 0
Lalmalsawma 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Noah Sadaoui 3 0
Макхью Карл 2 0
Родригес Виктор II 2 0
Онайндиа Одеи 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Ретре Пауло 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Боргес Роуллин 1 0
Фернандес Райньер 1 0
Arshdeep Singh 1 0

Результаты матчей

Дели Динамос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гоа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
1
Дели Динамос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Гоа
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
6
Дели Динамос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Гоа
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

17
12
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
9
53%
2
17%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
2
12%
1
8%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Пропущено

7
2
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Забито

27
18
18 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
2
7%
3
17%
1-15
4
15%
4
22%
16-30
12
44%
3
17%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
2
7%
4
22%
61-75
3
11%
3
17%
76-90

Пропущено

13
5
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
15%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дели Динамос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1
Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4
Гоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0
Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1

Результаты матчей

Дели Динамос
Гоа

Точный счет

1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Дели Динамос
Гоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
1
4
3
4
2.5
1
4
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
4
2
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
2
9
5
1.5
5
6
4
10
2.5
3
8
1
13
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 0:0 15 9 4 2 27 - 13 31
2.
Гоа
 0:0 12 8 4 0 18 - 5 28
3.
Керала Бластерс
 13 8 2 3 18 - 12 26
4.
Мумбаи Сити
 12 6 4 2 20 - 12 22
5.
АТК
 11 6 2 3 21 - 16 20
6.
Бенгалуру
 14 3 5 6 14 - 22 14
7.
Нортист Юнайтед
 13 2 7 4 14 - 19 13
8.
Джамшедпур
 14 3 4 7 16 - 18 13
9.
Ист Бенгал
 11 2 6 3 13 - 10 12
10.
Ченнаин
 13 3 3 7 15 - 23 12
11.
Пенджаб
 13 2 5 6 12 - 19 11
12.
Хайдарабад
 13 0 4 9 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 0:0 8 6 2 0 17 - 6 20
2.
Керала Бластерс
 7 5 2 0 12 - 6 17
3.
Мумбаи Сити
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Гоа
 0:0 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Бенгалуру
 7 3 3 1 8 - 9 12
6.
Ист Бенгал
 7 2 3 2 9 - 5 9
7.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Пенджаб
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
АТК
 6 2 2 2 9 - 10 8
10.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
11.
Джамшедпур
 6 1 3 2 6 - 7 6
12.
Хайдарабад
 6 0 1 5 1 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 0:0 7 4 3 0 12 - 3 15
2.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Дели Динамос
 0:0 7 3 2 2 10 - 7 11
4.
Керала Бластерс
 6 3 0 3 6 - 6 9
5.
Мумбаи Сити
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Джамшедпур
 8 2 1 5 10 - 11 7
7.
Ченнаин
 8 1 2 5 6 - 15 5
8.
Нортист Юнайтед
 6 0 4 2 4 - 10 4
9.
Ист Бенгал
 4 0 3 1 4 - 5 3
10.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 10 3
11.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Бенгалуру
 7 0 2 5 6 - 13 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 10 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Дели Динамос Маурисио Диего 6 (1)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Ист Бенгал Cleiton Silva 6
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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