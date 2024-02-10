Тур: 1.
1:0
Первый тайм: 10'
Ход матча
4'
1:0
22
Redeem
Tlang
18
Jithin
M.S
19
Hijazi
Maher
22
Кумар
Нишу
11
Nanda
Kumar
29
Сингх
Наорем
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
26 Konsam Singh
-
23 Bekey Oram
-
17 Gani Nigam
-
13 Gaurav Bora
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Hijazi MaherЗащитник
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Nanda KumarПолузащитник
- Нападающий
-
29 Сингх НаоремНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
-
-
-
-
82 P V Vishnu
-
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
История личных встреч
Нортист Юнайтед
Ист Бенгал
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.14
1.29
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
70
Бомбардиры внутри турнира
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Parthib Gogoi
|3
|0.23
|Альбьяк Нестор
|2 (1)
|0.15
|Konsam Singh
|2
|0.15
|Jithin M.S
|1
|0.08
|Asheer Akhtar
|1
|0.08
|Сабако Мичел
|1
|0.08
|Бемаммер Мохаммед
|1
|0.08
|Ибсон Баррето
|1 (1)
|0.08
|Филиппото Ромен
|0
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|6 (2)
|0.55
|Nanda Kumar
|2
|0.18
|Сингх Наорем
|2
|0.18
|Эррера Борха
|1
|0.09
|Ajay Chhetri
|1
|0.09
|Десай Мандар Рао
|0
|0
|Кумар Нишу
|0
|0
|P V Vishnu
|0
|0
Карточки
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|6
|0
|Asheer Akhtar
|5
|0
|Dinesh Singh
|4
|0
|Tondonba Singh
|2
|1
|Gani Nigam
|3
|0
|Хамед Яссер
|2
|0
|Mirshad Michu
|2
|0
|Macarton Nickson
|2
|0
|Филиппото Ромен
|1
|0
|Redeem Tlang
|1
|0
|Сабако Мичел
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
|Jithin M.S
|1
|0
|Buanthanglun Samte
|1
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пардо Хосе Антонио
|4
|0
|Souvik Chakraborty
|4
|0
|Cleiton Silva
|3
|0
|Эррера Борха
|3
|0
|Сингх Наорем
|3
|0
|Сиверио Хавьер
|2
|0
|Лалчунгнунга
|2
|0
|Hijazi Maher
|2
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Nanda Kumar
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Gursimrat Gill
|1
|0
|Mohammad Rakip
|1
|0
|Ajay Chhetri
|1
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|1
|0
|Sayan Banerjee
|1
|0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Нортист Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ист Бенгал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
7
Нортист Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Ист Бенгал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
2
67%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
10 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
3
50%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
17%
4
33%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
33%
3
25%
76-90
Пропущено
21
11
14 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
3
14%
1
9%
1-15
5
24%
3
27%
16-30
6
29%
1
9%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
19%
3
27%
61-75
2
10%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3
Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2
Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
АТК - Ист Бенгал 2:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0
Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
Ист Бенгал
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 67%
1:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
7 раз 54%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Нортист Юнайтед
Ист Бенгал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
74
211
38
112
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|28 - 14
|31
|2.
|12
|8
|4
|0
|19 - 6
|28
|3.
|13
|8
|2
|3
|18 - 12
|26
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|5.
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|6.
|1:0
|14
|3
|7
|4
|15 - 19
|16
|7.
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|8.
|14
|3
|4
|7
|16 - 18
|13
|9.
|0:1
|12
|2
|6
|4
|13 - 11
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|12 - 19
|11
|12.
|13
|0
|4
|9
|5 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|2.
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|6.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|7.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 5
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|4.
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|8
|2
|1
|5
|10 - 11
|7
|7.
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|8.
|1:0
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|9.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|10.
|7
|0
|3
|4
|4 - 10
|3
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|6 (1)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|6
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4