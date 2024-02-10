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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Нортист Юнайтед
3:2
Конец матча
Ист Бенгал
0'
1:0
4' Гол
Юрич Томи
2:0
15' Гол
Альбьяк Нестор
24' Желтая карточка
Cleiton Silva
30' Желтая карточка
Dinesh Singh
2:1
53' Гол
Nanda Kumar
63' Желтая карточка
Лалчунгнунга
3:1
66' Гол
Юрич Томи
3:2
82' Гол
Форбс Браун
87' Желтая карточка
Hamza Regragui
90'+9
32
Mirshad
Michu
2
Dinesh
Singh
4
Сабако
Мичел
12
Asheer
Akhtar
77
Buanthanglun
Samte
6
Бемаммер
Мохаммед
15
Macarton
Nickson
22
Redeem
Tlang
8
Альбьяк
Нестор
18
Jithin
M.S
9
Юрич
Томи
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
12
Mohammad
Rakip
5
Лалчунгнунга
19
Hijazi
Maher
22
Кумар
Нишу
84
Sayan
Banerjee
4
Пардо
Хосе
Антонио
6
Ajay
Chhetri
11
Nanda
Kumar
10
Cleiton
Silva
29
Сингх
Наорем
Нортист Юнайтед
Ист Бенгал

История личных встреч

Нортист Юнайтед
Ист Бенгал

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СИ
5:0
СИ
3:3
СИ
1:3
СИ
1:1
СИ
2:0
СИ
1:2
СИ
2:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.14
1.29

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
70

Бомбардиры внутри турнира

Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альбьяк Нестор 3 (1) 0.21
Parthib Gogoi 3 0.21
Юрич Томи 2 0.14
Konsam Singh 2 0.14
Jithin M.S 1 0.07
Asheer Akhtar 1 0.07
Сабако Мичел 1 0.07
Бемаммер Мохаммед 1 0.07
Ибсон Баррето 1 (1) 0.07
Филиппото Ромен 0 0
Redeem Tlang 0 0
Dinesh Singh 0 0
Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 6 (2) 0.5
Nanda Kumar 3 0.25
Сингх Наорем 2 0.17
Форбс Браун 1 0.08
Эррера Борха 1 0.08
Ajay Chhetri 1 0.08
Десай Мандар Рао 0 0
Кумар Нишу 0 0
P V Vishnu 0 0

Карточки

Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 6 0
Asheer Akhtar 5 0
Dinesh Singh 5 0
Tondonba Singh 2 1
Gani Nigam 3 0
Хамед Яссер 2 0
Mirshad Michu 2 0
Macarton Nickson 2 0
Филиппото Ромен 1 0
Redeem Tlang 1 0
Сабако Мичел 1 0
Hamza Regragui 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Jithin M.S 1 0
Buanthanglun Samte 1 0
Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пардо Хосе Антонио 4 0
Souvik Chakraborty 4 0
Cleiton Silva 4 0
Эррера Борха 3 0
Сингх Наорем 3 0
Лалчунгнунга 3 0
Сиверио Хавьер 2 0
Hijazi Maher 2 0
Кхабра Харманджот 1 0
Креспо Сауль 1 0
Nanda Kumar 1 0
Кумар Нишу 1 0
Gursimrat Gill 1 0
Mohammad Rakip 1 0
Ajay Chhetri 1 0
Prabhsukhan Singh Gill 1 0
Sayan Banerjee 1 0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
5
Нортист Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ист Бенгал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
7
Нортист Юнайтед
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Ист Бенгал
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
27%
2
40%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Пропущено

13
9
10 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
15%
2
22%
1-15
4
31%
3
33%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
4
27%
4
29%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
4
29%
76-90

Пропущено

23
14
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
3
13%
3
21%
1-15
5
22%
3
21%
16-30
6
26%
1
7%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
4
29%
61-75
3
13%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3
Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2
Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
АТК - Ист Бенгал 2:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0
Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
Ист Бенгал

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 67%
1:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
7 раз 50%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Нортист Юнайтед
Ист Бенгал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
2
5
2
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
4
3
11
1.5
4
8
2
12
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 15 9 4 2 28 - 14 31
2.
Гоа
 12 8 4 0 19 - 6 28
3.
Керала Бластерс
 13 8 2 3 18 - 12 26
4.
Мумбаи Сити
 12 6 4 2 20 - 12 22
5.
АТК
 0:0 12 6 3 3 21 - 16 21
6.
Нортист Юнайтед
 14 3 7 4 17 - 21 16
7.
Бенгалуру
 14 3 5 6 14 - 22 14
8.
Джамшедпур
 14 3 4 7 16 - 18 13
9.
Ист Бенгал
 12 2 6 4 15 - 13 12
10.
Ченнаин
 13 3 3 7 15 - 23 12
11.
Пенджаб
 13 2 5 6 12 - 19 11
12.
Хайдарабад
 0:0 14 0 5 9 5 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Керала Бластерс
 7 5 2 0 12 - 6 17
3.
Мумбаи Сити
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Бенгалуру
 7 3 3 1 8 - 9 12
6.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
7.
Ист Бенгал
 7 2 3 2 9 - 5 9
8.
АТК
 0:0 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Пенджаб
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
11.
Джамшедпур
 6 1 3 2 6 - 7 6
12.
Хайдарабад
 0:0 6 0 1 5 1 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 7 4 3 0 13 - 4 15
2.
АТК
 0:0 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
4.
Керала Бластерс
 6 3 0 3 6 - 6 9
5.
Мумбаи Сити
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Джамшедпур
 8 2 1 5 10 - 11 7
7.
Ченнаин
 8 1 2 5 6 - 15 5
8.
Нортист Юнайтед
 6 0 4 2 4 - 10 4
9.
Хайдарабад
 0:0 8 0 4 4 4 - 10 4
10.
Ист Бенгал
 5 0 3 2 6 - 8 3
11.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Бенгалуру
 7 0 2 5 6 - 13 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 11 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Дели Динамос Маурисио Диего 6 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 6 (1)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Soraisham Dinesh Singh получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Cleiton Silva получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Redeem Tlang сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Альбьяк Нестор бьет в цель!
    • 4'
      Альбьяк Нестор сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Юрич Томи бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нортист Юнайтед 3:2 Ист Бенгал онлайн

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