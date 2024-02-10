Тур: 1.
3:2
Конец матча
0'
1:0
4' ГолЮрич Томи
2:0
15' ГолАльбьяк Нестор
24' Желтая карточкаCleiton Silva
30' Желтая карточкаDinesh Singh
2:1
53' ГолNanda Kumar
63' Желтая карточкаЛалчунгнунга
3:1
66' ГолЮрич Томи
3:2
82' ГолФорбс Браун
87' Желтая карточкаHamza Regragui
90'+9
Ход матча
4'
1:0
15'
2:0
24'
30'
53'
2:1
63'
66'
3:1
82'
3:2
87'
22
Redeem
Tlang
18
Jithin
M.S
19
Hijazi
Maher
22
Кумар
Нишу
11
Nanda
Kumar
29
Сингх
Наорем
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
26 Konsam Singh
-
23 Bekey Oram
-
17 Gani Nigam
-
13 Gaurav Bora
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Hijazi MaherЗащитник
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Nanda KumarПолузащитник
- Нападающий
-
29 Сингх НаоремНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
-
-
-
-
82 P V Vishnu
-
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
История личных встреч
Нортист Юнайтед
Ист Бенгал
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.14
1.29
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
70
Бомбардиры внутри турнира
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альбьяк Нестор
|3 (1)
|0.21
|Parthib Gogoi
|3
|0.21
|Юрич Томи
|2
|0.14
|Konsam Singh
|2
|0.14
|Jithin M.S
|1
|0.07
|Asheer Akhtar
|1
|0.07
|Сабако Мичел
|1
|0.07
|Бемаммер Мохаммед
|1
|0.07
|Ибсон Баррето
|1 (1)
|0.07
|Филиппото Ромен
|0
|0
|Redeem Tlang
|0
|0
|Dinesh Singh
|0
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|6 (2)
|0.5
|Nanda Kumar
|3
|0.25
|Сингх Наорем
|2
|0.17
|Форбс Браун
|1
|0.08
|Эррера Борха
|1
|0.08
|Ajay Chhetri
|1
|0.08
|Десай Мандар Рао
|0
|0
|Кумар Нишу
|0
|0
|P V Vishnu
|0
|0
Карточки
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|6
|0
|Asheer Akhtar
|5
|0
|Dinesh Singh
|5
|0
|Tondonba Singh
|2
|1
|Gani Nigam
|3
|0
|Хамед Яссер
|2
|0
|Mirshad Michu
|2
|0
|Macarton Nickson
|2
|0
|Филиппото Ромен
|1
|0
|Redeem Tlang
|1
|0
|Сабако Мичел
|1
|0
|Hamza Regragui
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
|Jithin M.S
|1
|0
|Buanthanglun Samte
|1
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пардо Хосе Антонио
|4
|0
|Souvik Chakraborty
|4
|0
|Cleiton Silva
|4
|0
|Эррера Борха
|3
|0
|Сингх Наорем
|3
|0
|Лалчунгнунга
|3
|0
|Сиверио Хавьер
|2
|0
|Hijazi Maher
|2
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Nanda Kumar
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Gursimrat Gill
|1
|0
|Mohammad Rakip
|1
|0
|Ajay Chhetri
|1
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|1
|0
|Sayan Banerjee
|1
|0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Нортист Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ист Бенгал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
7
Нортист Юнайтед
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Ист Бенгал
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
27%
2
40%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Пропущено
13
9
10 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
15%
2
22%
1-15
4
31%
3
33%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
4
27%
4
29%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
4
29%
76-90
Пропущено
23
14
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
3
13%
3
21%
1-15
5
22%
3
21%
16-30
6
26%
1
7%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
4
29%
61-75
3
13%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3
Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2
Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
АТК - Ист Бенгал 2:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0
Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
Ист Бенгал
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 67%
1:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
7 раз 50%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Нортист Юнайтед
Ист Бенгал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
25
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
84
311
48
212
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|28 - 14
|31
|2.
|12
|8
|4
|0
|19 - 6
|28
|3.
|13
|8
|2
|3
|18 - 12
|26
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|5.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|6.
|14
|3
|7
|4
|17 - 21
|16
|7.
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|8.
|14
|3
|4
|7
|16 - 18
|13
|9.
|12
|2
|6
|4
|15 - 13
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|12 - 19
|11
|12.
|0:0
|14
|0
|5
|9
|5 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|2.
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|7.
|7
|2
|3
|2
|9 - 5
|9
|8.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|2.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|4.
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|8
|2
|1
|5
|10 - 11
|7
|7.
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|8.
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|9.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|4 - 10
|4
|10.
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|6 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|6 (1)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4