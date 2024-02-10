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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
АТК
2:0
Второй тайм: 90+'
Хайдарабад
0'
1:0
12' Гол
Тапа Анируд
2:0
45' Гол
Каммингс Джейсон
82' Желтая карточка
Тапа Анируд
1
Каит
Вишал
33
Мартинс
Глан
26
Юсте
Эктор
15
Босе
Субхасиш
16
Abhishek
Suryavanshi
11
Сингх
Манвир
7
Тапа
Анируд
18
Самад
Сахал
45
Amandeep
35
Каммингс
Джейсон
9
Петратос
Димитри
1
Сингх
Гурмит
6
Sajad
Parray
44
Alex
Saji
3
Mohammed
Rafi
52
Jeremy
Zohminghlua
24
Lalchhanhima
Sailo
88
Mark
Zothanpuia
77
Abdul
Rabeeh
19
Makan
Winkle
Chote
46
Ramhlunchhunga
60
Joseph
Sunny
АТК
Хайдарабад

История личных встреч

АТК
Хайдарабад

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СИ
0:2
СИ
0:0
СИ
0:0
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
1:2
СИ
2:2
СИ
2:2
СИ
1:1
СИ
2:2
СИ
5:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.29

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.29
0.5

Среднее время на гол

70
180

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.46
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
97

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 5 0.42
Садику Армандо 4 0.33
Петратос Димитри 4 0.33
Сингх Манвир 2 0.17
Колако Листон 1 0.08
Хэмилл Брендан 1 0.08
Kiyan Nassiri 1 0.08
Hugo Boumous 1 0.08
Тапа Анируд 1 0.08
Тангри Дипак 1 0.08
Asish Rai 1 0.08
Босе Субхасиш 1 0.08
Самад Сахал 0 0
Юсте Эктор 0 0
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ясир Мохаммад 1 0.07
Пеннанен Петтери 1 0.07
Мойя Хонатан 1 0.07
Hitesh Sharma 1 0.07
Аланис Освальдо 0 0
Mark Zothanpuia 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тангри Дипак 4 0
Юсте Эктор 2 1
Колако Листон 2 1
Asish Rai 2 1
Садику Армандо 3 0
Мартинс Глан 3 0
Хэмилл Брендан 2 0
Hugo Boumous 2 0
Босе Субхасиш 2 0
Kiyan Nassiri 2 0
Каит Вишал 1 0
Али Анвар 1 0
Сингх Манвир 1 0
Abhishek Suryavanshi 1 0
Ravi Rana 1 0
Lalrinliana Hnamte 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 3 0
Joseph Knowles 3 0
Nim Dorjee Tamang 2 0
Сингх Чингленсана 2 0
Ясир Мохаммад 2 0
Vignesh Dakshinamurthy 2 0
Mark Zothanpuia 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Аланис Освальдо 1 0
Sahil Tavora 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0

Результаты матчей

АТК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хайдарабад
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5
АТК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хайдарабад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
12

Упущенные победы

11
1
АТК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Хайдарабад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

16
6

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
30%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
3
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
5
56%
76-90

Забито

12
2
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
33%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Забито

21
7
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
2
10%
2
29%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
2
29%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
14%
61-75
5
24%
2
29%
76-90

Пропущено

16
22
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
5
31%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
31%
4
18%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
2
13%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1
Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0
Хайдарабад
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Хайдарабад - Гоа 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0
Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1

Результаты матчей

АТК
Хайдарабад

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
8 раз 62%
1
5 раз 38%

Тоталы голов в матче

АТК
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
3
3
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
8
7
4
1.5
4
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 15 9 4 2 28 - 14 31
2.
Гоа
 12 8 4 0 19 - 6 28
3.
Керала Бластерс
 13 8 2 3 18 - 12 26
4.
АТК
 2:0 12 7 2 3 23 - 16 23
5.
Мумбаи Сити
 12 6 4 2 20 - 12 22
6.
Нортист Юнайтед
 14 3 7 4 17 - 21 16
7.
Бенгалуру
 14 3 5 6 14 - 22 14
8.
Джамшедпур
 14 3 4 7 16 - 18 13
9.
Ист Бенгал
 12 2 6 4 15 - 13 12
10.
Ченнаин
 13 3 3 7 15 - 23 12
11.
Пенджаб
 13 2 5 6 12 - 19 11
12.
Хайдарабад
 0:2 14 0 4 10 5 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Керала Бластерс
 7 5 2 0 12 - 6 17
3.
Мумбаи Сити
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Бенгалуру
 7 3 3 1 8 - 9 12
6.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
7.
АТК
 2:0 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Ист Бенгал
 7 2 3 2 9 - 5 9
9.
Пенджаб
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
11.
Джамшедпур
 6 1 3 2 6 - 7 6
12.
Хайдарабад
 0:2 6 0 1 5 1 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 7 4 3 0 13 - 4 15
2.
АТК
 2:0 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
4.
Керала Бластерс
 6 3 0 3 6 - 6 9
5.
Мумбаи Сити
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Джамшедпур
 8 2 1 5 10 - 11 7
7.
Ченнаин
 8 1 2 5 6 - 15 5
8.
Нортист Юнайтед
 6 0 4 2 4 - 10 4
9.
Ист Бенгал
 5 0 3 2 6 - 8 3
10.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
11.
Хайдарабад
 0:2 8 0 3 5 4 - 12 3
12.
Бенгалуру
 7 0 2 5 6 - 13 2
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 11 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Дели Динамос Маурисио Диего 6 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 6 (1)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
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