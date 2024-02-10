Тур: 1.
2:0
Второй тайм: 90+'
Ход матча
12'
1:0
45'
2:0
65'
82'
33
Мартинс
Глан
26
Юсте
Эктор
11
Сингх
Манвир
18
Самад
Сахал
45
Amandeep
44
Alex
Saji
77
Abdul
Rabeeh
60
Joseph
Sunny
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Мартинс ГланЗащитник
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сингх МанвирПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
-
45 AmandeepПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
31 Arsh Shaikh
-
Главный тренер: Antonio Lopez Habas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Alex SajiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Abdul RabeehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Joseph SunnyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
58 Cris Sherpa
-
56 Abhijith Pa
-
-
-
57 Amon Lepcha
-
-
Главный тренер: Thangboi Singto
История личных встреч
АТК
Хайдарабад
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.29
Среднее время на гол
54
70
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.29
0.5
Среднее время на гол
70
180
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.46
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
97
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|5
|0.42
|Садику Армандо
|4
|0.33
|Петратос Димитри
|4
|0.33
|Сингх Манвир
|2
|0.17
|Колако Листон
|1
|0.08
|Хэмилл Брендан
|1
|0.08
|Kiyan Nassiri
|1
|0.08
|Hugo Boumous
|1
|0.08
|Тапа Анируд
|1
|0.08
|Тангри Дипак
|1
|0.08
|Asish Rai
|1
|0.08
|Босе Субхасиш
|1
|0.08
|Самад Сахал
|0
|0
|Юсте Эктор
|0
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ясир Мохаммад
|1
|0.07
|Пеннанен Петтери
|1
|0.07
|Мойя Хонатан
|1
|0.07
|Hitesh Sharma
|1
|0.07
|Аланис Освальдо
|0
|0
|Mark Zothanpuia
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тангри Дипак
|4
|0
|Юсте Эктор
|2
|1
|Колако Листон
|2
|1
|Asish Rai
|2
|1
|Садику Армандо
|3
|0
|Мартинс Глан
|3
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Hugo Boumous
|2
|0
|Босе Субхасиш
|2
|0
|Kiyan Nassiri
|2
|0
|Каит Вишал
|1
|0
|Али Анвар
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
|Ravi Rana
|1
|0
|Lalrinliana Hnamte
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|João Victor I
|3
|0
|Joseph Knowles
|3
|0
|Nim Dorjee Tamang
|2
|0
|Сингх Чингленсана
|2
|0
|Ясир Мохаммад
|2
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|2
|0
|Mark Zothanpuia
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Аланис Освальдо
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
Результаты матчей
АТК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хайдарабад
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
5
АТК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хайдарабад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
12
Упущенные победы
11
1
АТК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Хайдарабад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
16
6
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
30%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
3
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
5
56%
76-90
Забито
12
2
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
33%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Забито
21
7
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
2
10%
2
29%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
2
29%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
14%
61-75
5
24%
2
29%
76-90
Пропущено
16
22
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
5
31%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
31%
4
18%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
2
13%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1
Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0
Хайдарабад
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Хайдарабад - Гоа 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0
Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1
Результаты матчей
АТК
Хайдарабад
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
8 раз 62%
1
5 раз 38%
Тоталы голов в матче
АТК
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
58
74
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|28 - 14
|31
|2.
|12
|8
|4
|0
|19 - 6
|28
|3.
|13
|8
|2
|3
|18 - 12
|26
|4.
|2:0
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|6.
|14
|3
|7
|4
|17 - 21
|16
|7.
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|8.
|14
|3
|4
|7
|16 - 18
|13
|9.
|12
|2
|6
|4
|15 - 13
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|12 - 19
|11
|12.
|0:2
|14
|0
|4
|10
|5 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|2.
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|7.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|7
|2
|3
|2
|9 - 5
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|0:2
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|2.
|2:0
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|4.
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|8
|2
|1
|5
|10 - 11
|7
|7.
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|8.
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|9.
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|10.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|11.
|0:2
|8
|0
|3
|5
|4 - 12
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|6 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|6 (1)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 4
|Мумбаи Сити
|Сингх Пратап Викрам
|1 4