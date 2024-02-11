  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Джамшедпур
0:1
Первый тайм: 27'
Бенгалуру
0'
0:1
14' Гол
Сингх Суреш

Ход матча

14'
0:1
Сингх Суреш
(Чхетри Сунил)
Лучшие коэффициенты
Джамшедпур
Ничья
Бенгалуру
3.90
Реклама, fon.bet
3.45
Реклама, fon.bet
3.57
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
32
Rehenesh
TP
12
Provat
Lakra
24
Pratik
Chowdhary
91
Элсинью
4
Laldinpuia
Pc
17
Imran
Khan
10
Манзорро
Жереми
16
Muhammed
Uvais
8
Rei
Tachikawa
7
Доунгел
Семинлен
99
Чима
Даниэль
1
Сандху
Гурприт
27
Пуджари
Никхил
3
Сингх
Чингленсана
4
Aleksandar
Jovanovic
I
32
Синг
Наорем
Рошан
49
Harsh
Patre
51
Chingambam
Shivaldo
Singh
8
Сингх
Суреш
7
Уильямс
Райан
39
Sivasakthi
Narayanan
11
Чхетри
Сунил
Джамшедпур
Бенгалуру

История личных встреч

Джамшедпур
Бенгалуру

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СИ
1:0
ТМК
0:1
СИ
0:3
СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
0:0
СИ
3:2
СИ
0:1
СИ
2:0
СИ
0:0
СИ
5:1
СИ
2:2
СИ
0:2
СИ
0:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Среднее время на гол

78
126

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.21
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
90

Бомбардиры внутри турнира

Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 5 0.33
Imran Khan 2 0.13
Манзорро Жереми 2 (1) 0.13
Rei Tachikawa 2 0.13
Sanan Mohammed 1 0.07
Доунгел Семинлен 1 0.07
Laldinpuia Pc 1 0.07
Амбри Стив 1 (1) 0.07
Nikhil Barla 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 4 (2) 0.27
Уильямс Райан 3 0.2
Хави Эрнандес II 3 (1) 0.2
Мэйн Кёртис 2 0.13
Harsh Patre 1 0.07
Sivasakthi Narayanan 1 0.07
Нарзари Холичаран 0 0
Веендорп Кезиа 0 0
Rohit Danu 0 0
Jessel Carneiro 0 0
Синг Наорем Рошан 0 0

Карточки

Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pratik Chowdhary 4 0
Jitendra Singh 4 0
Стеванович Ален 3 0
Манзорро Жереми 3 0
Халдер Пронай 3 0
Nikhil Barla 3 0
Доунгел Семинлен 2 0
Provat Lakra 2 0
Emil Benny 2 0
Rei Tachikawa 2 0
Rehenesh TP 0 1
Чима Даниэль 1 0
Элсинью 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Амбри Стив 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Imran Khan 1 0
Laldinpuia Pc 1 0
Sanan Mohammed 1 0
Scott Cooper 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамьянович Славко 5 0
Сингх Суреш 3 1
Синг Наорем Рошан 1 2
Кумар Рохит 4 0
Aleksandar Jovanovic I 3 0
Хави Эрнандес II 2 0
Shankar Sampingiraj 2 0
Jessel Carneiro 2 0
Harsh Patre 2 0
Robin Yadav 2 0
Уильямс Райан 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0
Monirul Molla 1 0
Chingambam Shivaldo Singh 1 0

Результаты матчей

Джамшедпур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Бенгалуру
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
8
Джамшедпур
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Бенгалуру
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

7
8
Джамшедпур
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Бенгалуру
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
4
44%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
5
33%
2
13%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
6
30%
16-30
6
32%
2
10%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
4
21%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Джамшедпур
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5
Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2
Бенгалуру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0
Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1

Результаты матчей

Джамшедпур
Бенгалуру

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Джамшедпур
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
1
6
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 15 9 4 2 28 - 14 31
2.
Гоа
 12 8 4 0 19 - 6 28
3.
Керала Бластерс
 13 8 2 3 18 - 12 26
4.
АТК
 12 7 2 3 23 - 16 23
5.
Мумбаи Сити
 12 6 4 2 20 - 12 22
6.
Бенгалуру
 1:0 15 4 5 6 15 - 22 17
7.
Нортист Юнайтед
 14 3 7 4 17 - 21 16
8.
Джамшедпур
 0:1 15 3 4 8 16 - 19 13
9.
Ист Бенгал
 12 2 6 4 15 - 13 12
10.
Ченнаин
 13 3 3 7 15 - 23 12
11.
Пенджаб
 13 2 5 6 12 - 19 11
12.
Хайдарабад
 14 0 4 10 5 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Керала Бластерс
 7 5 2 0 12 - 6 17
3.
Мумбаи Сити
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Бенгалуру
 1:0 7 3 3 1 8 - 9 12
6.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
7.
АТК
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Ист Бенгал
 7 2 3 2 9 - 5 9
9.
Пенджаб
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
11.
Джамшедпур
 0:1 7 1 3 3 6 - 8 6
12.
Хайдарабад
 6 0 1 5 1 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 7 4 3 0 13 - 4 15
2.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
4.
Керала Бластерс
 6 3 0 3 6 - 6 9
5.
Мумбаи Сити
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Джамшедпур
 0:1 8 2 1 5 10 - 11 7
7.
Бенгалуру
 1:0 8 1 2 5 7 - 13 5
8.
Ченнаин
 8 1 2 5 6 - 15 5
9.
Нортист Юнайтед
 6 0 4 2 4 - 10 4
10.
Ист Бенгал
 5 0 3 2 6 - 8 3
11.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Хайдарабад
 8 0 3 5 4 - 12 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 11 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Дели Динамос Маурисио Диего 6 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 6 (1)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 4
Мумбаи Сити Сингх Пратап Викрам 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Чхетри Сунил сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Сингх Суреш бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Джамшедпур
Ничья
Бенгалуру
3.90
Реклама, fon.bet
3.45
Реклама, fon.bet
3.57
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Джамшедпур 0:1 Бенгалуру онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Джамшедпур
Бенгалуру
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный