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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Джамшедпур
1:1
Конец матча
Бенгалуру
0'
0:1
14' Гол
Сингх Суреш
40' Желтая карточка
Сингх Суреш
45' Желтая карточка
Imran Khan
65' Желтая карточка
Wungngayam Muirang
1:1
70' Гол
Сиверио Хавьер
74' Желтая карточка
Кумар Рохит
82' Желтая карточка
Pratik Chowdhary
90' Желтая карточка
Сиверио Хавьер
90' Желтая карточка
Сандху Гурприт
90'+11
32
Rehenesh
TP
12
Provat
Lakra
24
Pratik
Chowdhary
91
Элсинью
4
Laldinpuia
Pc
17
Imran
Khan
10
Манзорро
Жереми
16
Muhammed
Uvais
8
Rei
Tachikawa
7
Доунгел
Семинлен
99
Чима
Даниэль
1
Сандху
Гурприт
27
Пуджари
Никхил
3
Сингх
Чингленсана
4
Aleksandar
Jovanovic
I
32
Синг
Наорем
Рошан
49
Harsh
Patre
51
Chingambam
Shivaldo
Singh
8
Сингх
Суреш
7
Уильямс
Райан
39
Sivasakthi
Narayanan
11
Чхетри
Сунил
Джамшедпур
Бенгалуру

История личных встреч

Джамшедпур
Бенгалуру

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СИ
1:0
ТМК
0:1
СИ
0:3
СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
0:0
СИ
3:2
СИ
0:1
СИ
2:0
СИ
0:0
СИ
5:1
СИ
2:2
СИ
0:2
СИ
0:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Среднее время на гол

78
126

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.21
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
90

Бомбардиры внутри турнира

Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 5 0.33
Imran Khan 2 0.13
Манзорро Жереми 2 (1) 0.13
Rei Tachikawa 2 0.13
Sanan Mohammed 1 0.07
Доунгел Семинлен 1 0.07
Сиверио Хавьер 1 0.07
Laldinpuia Pc 1 0.07
Амбри Стив 1 (1) 0.07
Nikhil Barla 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 4 (2) 0.27
Уильямс Райан 3 0.2
Хави Эрнандес II 3 (1) 0.2
Мэйн Кёртис 2 0.13
Сингх Суреш 1 0.07
Harsh Patre 1 0.07
Sivasakthi Narayanan 1 0.07
Нарзари Холичаран 0 0
Веендорп Кезиа 0 0
Rohit Danu 0 0
Jessel Carneiro 0 0
Синг Наорем Рошан 0 0

Карточки

Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pratik Chowdhary 5 0
Jitendra Singh 4 0
Стеванович Ален 3 0
Манзорро Жереми 3 0
Халдер Пронай 3 0
Nikhil Barla 3 0
Доунгел Семинлен 2 0
Provat Lakra 2 0
Imran Khan 2 0
Emil Benny 2 0
Rei Tachikawa 2 0
Rehenesh TP 0 1
Чима Даниэль 1 0
Элсинью 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Амбри Стив 1 0
Сиверио Хавьер 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Wungngayam Muirang 1 0
Laldinpuia Pc 1 0
Sanan Mohammed 1 0
Scott Cooper 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Суреш 4 1
Дамьянович Славко 5 0
Кумар Рохит 5 0
Синг Наорем Рошан 1 2
Aleksandar Jovanovic I 3 0
Хави Эрнандес II 2 0
Shankar Sampingiraj 2 0
Jessel Carneiro 2 0
Harsh Patre 2 0
Robin Yadav 2 0
Уильямс Райан 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Сандху Гурприт 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0
Monirul Molla 1 0
Chingambam Shivaldo Singh 1 0

Результаты матчей

Джамшедпур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Бенгалуру
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
9
Джамшедпур
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Бенгалуру
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

7
8
Джамшедпур
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Бенгалуру
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
14%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
4
33%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
4
44%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Забито

16
17
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
13%
3
18%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
5
31%
2
12%
76-90

Пропущено

20
21
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
15%
3
14%
1-15
2
10%
6
29%
16-30
6
30%
2
10%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
3
15%
5
24%
61-75
4
20%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Джамшедпур
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5
Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2
Бенгалуру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0
Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1

Результаты матчей

Джамшедпур
Бенгалуру

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Джамшедпур
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 15 9 4 2 28 - 14 31
2.
Гоа
 12 8 4 0 19 - 6 28
3.
Керала Бластерс
 13 8 2 3 18 - 12 26
4.
АТК
 12 7 2 3 23 - 16 23
5.
Мумбаи Сити
 12 6 4 2 20 - 12 22
6.
Нортист Юнайтед
 14 3 7 4 17 - 21 16
7.
Бенгалуру
 15 3 6 6 15 - 23 15
8.
Джамшедпур
 15 3 5 7 17 - 19 14
9.
Ист Бенгал
 12 2 6 4 15 - 13 12
10.
Ченнаин
 13 3 3 7 15 - 23 12
11.
Пенджаб
 13 2 5 6 12 - 19 11
12.
Хайдарабад
 14 0 4 10 5 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Керала Бластерс
 7 5 2 0 12 - 6 17
3.
Мумбаи Сити
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Бенгалуру
 7 3 3 1 8 - 9 12
6.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
7.
АТК
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Ист Бенгал
 7 2 3 2 9 - 5 9
9.
Пенджаб
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
11.
Джамшедпур
 7 1 4 2 7 - 8 7
12.
Хайдарабад
 6 0 1 5 1 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 7 4 3 0 13 - 4 15
2.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
4.
Керала Бластерс
 6 3 0 3 6 - 6 9
5.
Мумбаи Сити
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Джамшедпур
 8 2 1 5 10 - 11 7
7.
Ченнаин
 8 1 2 5 6 - 15 5
8.
Нортист Юнайтед
 6 0 4 2 4 - 10 4
9.
Ист Бенгал
 5 0 3 2 6 - 8 3
10.
Пенджаб
 7 0 3 4 6 - 14 3
11.
Бенгалуру
 8 0 3 5 7 - 14 3
12.
Хайдарабад
 8 0 3 5 4 - 12 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 11 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Дели Динамос Маурисио Диего 6 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 6 (1)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 4
Бенгалуру Сингх Суреш 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Imran Khan получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Сингх Суреш получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Чхетри Сунил сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Сингх Суреш бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Джамшедпур 1:1 Бенгалуру онлайн

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