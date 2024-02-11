Тур: 1.
1:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолСингх Суреш
40' Желтая карточкаСингх Суреш
45' Желтая карточкаImran Khan
65' Желтая карточкаWungngayam Muirang
1:1
70' ГолСиверио Хавьер
74' Желтая карточкаКумар Рохит
82' Желтая карточкаPratik Chowdhary
90' Желтая карточкаСиверио Хавьер
90' Желтая карточкаСандху Гурприт
90'+11
Ход матча
14'
0:1
40'
45'
70'
1:1
74'
82'
90'
90'
32
Rehenesh
TP
12
Provat
Lakra
91
Элсинью
17
Imran
Khan
99
Чима
Даниэль
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
-
12 Provat LakraЗащитник
- Защитник
-
91 ЭлсиньюЗащитник
- Защитник
-
17 Imran KhanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vishal Yadav
-
77 Nikhil Barla
-
27 Emil Benny
-
-
-
Главный тренер: Khalid Jamil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
49 Harsh PatreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Кумар РохитПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Oliver DrostНападающий
-
30 Sahil Poonia
-
24 Rohit Danu
-
-
Главный тренер: Gerard Zaragoza
История личных встреч
Джамшедпур
Бенгалуру
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.71
Среднее время на гол
78
126
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Среднее время на гол
70
70
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.21
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
74
90
Бомбардиры внутри турнира
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|5
|0.33
|Imran Khan
|2
|0.13
|Манзорро Жереми
|2 (1)
|0.13
|Rei Tachikawa
|2
|0.13
|Sanan Mohammed
|1
|0.07
|Доунгел Семинлен
|1
|0.07
|Сиверио Хавьер
|1
|0.07
|Laldinpuia Pc
|1
|0.07
|Амбри Стив
|1 (1)
|0.07
|Nikhil Barla
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|4 (2)
|0.27
|Уильямс Райан
|3
|0.2
|Хави Эрнандес II
|3 (1)
|0.2
|Мэйн Кёртис
|2
|0.13
|Сингх Суреш
|1
|0.07
|Harsh Patre
|1
|0.07
|Sivasakthi Narayanan
|1
|0.07
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
|Jessel Carneiro
|0
|0
|Синг Наорем Рошан
|0
|0
Карточки
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pratik Chowdhary
|5
|0
|Jitendra Singh
|4
|0
|Стеванович Ален
|3
|0
|Манзорро Жереми
|3
|0
|Халдер Пронай
|3
|0
|Nikhil Barla
|3
|0
|Доунгел Семинлен
|2
|0
|Provat Lakra
|2
|0
|Imran Khan
|2
|0
|Emil Benny
|2
|0
|Rei Tachikawa
|2
|0
|Rehenesh TP
|0
|1
|Чима Даниэль
|1
|0
|Элсинью
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Амбри Стив
|1
|0
|Сиверио Хавьер
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
|Wungngayam Muirang
|1
|0
|Laldinpuia Pc
|1
|0
|Sanan Mohammed
|1
|0
|Scott Cooper
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Суреш
|4
|1
|Дамьянович Славко
|5
|0
|Кумар Рохит
|5
|0
|Синг Наорем Рошан
|1
|2
|Aleksandar Jovanovic I
|3
|0
|Хави Эрнандес II
|2
|0
|Shankar Sampingiraj
|2
|0
|Jessel Carneiro
|2
|0
|Harsh Patre
|2
|0
|Robin Yadav
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Lalremtluanga Fanai
|1
|0
|Monirul Molla
|1
|0
|Chingambam Shivaldo Singh
|1
|0
Результаты матчей
Джамшедпур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Бенгалуру
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
9
Джамшедпур
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Бенгалуру
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
7
8
Джамшедпур
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Бенгалуру
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
14%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
4
33%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
4
44%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Забито
16
17
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
13%
3
18%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
5
31%
2
12%
76-90
Пропущено
20
21
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
15%
3
14%
1-15
2
10%
6
29%
16-30
6
30%
2
10%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
3
15%
5
24%
61-75
4
20%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Джамшедпур
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5
Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2
Бенгалуру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0
Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1
Результаты матчей
Джамшедпур
Бенгалуру
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Джамшедпур
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
26
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
411
312
213
114
114
114
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|6 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|6 (1)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 4
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 4