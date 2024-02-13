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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ист Бенгал
0:1
Первый тайм: 43'
Мумбаи Сити
0'
0:1
25' Гол
Гуаррочена Икер
40' Желтая карточка

Ход матча

25'
0:1
Гуаррочена Икер
(Ногуэра Альберто)
40'
 
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Ист Бенгал
Ничья
Мумбаи Сити
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13
Prabhsukhan
Singh
Gill
22
Кумар
Нишу
33
Gursimrat
Gill
19
Hijazi
Maher
17
Десай
Мандар
Рао
20
Suhair
Vadakkepeedika
23
Souvik
Chakraborty
8
Edwin
Sydney
Vanspaul
29
Сингх
Наорем
91
Форбс
Браун
6
Ajay
Chhetri
1
Лаченпа
Пхурба
31
Мишра
Акаш
4
Тири
34
Гуаррочена
Икер
2
Бхеке
Рахул
6
Сингх
Пратап
Викрам
10
Ногуэра
Альберто
45
Лаленгмавия
20
Рэйн
Дилип
Джаеш
7
Чхангте
Лаллианзуала
35
Крума
Таер
Ист Бенгал
Мумбаи Сити

История личных встреч

Ист Бенгал
Мумбаи Сити

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
0:0
СИ
0:1
СИ
0:3
СИ
1:0
СИ
0:0
СИ
0:1
СИ
3:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.25

Среднее время на гол

0
360

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.57
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

157
126

Бомбардиры внутри турнира

Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 6 (2) 0.46
Nanda Kumar 3 0.23
Сингх Наорем 2 0.15
Форбс Браун 1 0.08
Эррера Борха 1 0.08
Ajay Chhetri 1 0.08
Десай Мандар Рао 0 0
Кумар Нишу 0 0
P V Vishnu 0 0
Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Диас Хорхе 6 (1) 0.46
Стюарт Грэг 2 0.15
Чхангте Лаллианзуала 2 (1) 0.15
Сингх Бипин 1 0.08
Лаленгмавия 1 0.08
Сингх Пратап Викрам 1 (1) 0.08
Гриффитс Ростин 1 0.08
Эль-Хайяти Абденассер 1 0.08
Ногуэра Альберто 1 0.08
Гуаррочена Икер 1 0.08
Тири 1 0.08
Мишра Акаш 1 0.08
Сингх Гуркират 1 0.08
Ван Нифф Юлл 0 0
Рэйн Дилип Джаеш 0 0
Сингх Мехтаб 0 0

Карточки

Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пардо Хосе Антонио 4 0
Souvik Chakraborty 4 0
Cleiton Silva 4 0
Эррера Борха 3 0
Сингх Наорем 3 0
Лалчунгнунга 3 0
Сиверио Хавьер 2 0
Hijazi Maher 2 0
Кхабра Харманджот 1 0
Креспо Сауль 1 0
Nanda Kumar 1 0
Кумар Нишу 1 0
Gursimrat Gill 1 0
Mohammad Rakip 1 0
Ajay Chhetri 1 0
Prabhsukhan Singh Gill 1 0
Sayan Banerjee 1 0
Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стюарт Грэг 4 1
Ван Нифф Юлл 4 1
Сингх Пратап Викрам 4 1
Сингх Мехтаб 4 0
Лаченпа Пхурба 1 1
Мишра Акаш 1 1
Эль-Хайяти Абденассер 2 0
Бхеке Рахул 2 0
Рэйн Дилип Джаеш 2 0
Лаленгмавия 2 0
Гриффитс Ростин 1 0
Ногуэра Альберто 1 0
Перейра Диас Хорхе 1 0
Раи Винит 1 0
Тири 1 0
Валпуя 1 0
Сингх Гуркират 1 0

Результаты матчей

Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Мумбаи Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Ист Бенгал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мумбаи Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
10
Ист Бенгал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Мумбаи Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
5
42%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
4
29%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
4
29%
6
30%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 АТК - Ист Бенгал 2:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0
Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2
Мумбаи Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1
Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1

Результаты матчей

Ист Бенгал
Мумбаи Сити

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ист Бенгал
Мумбаи Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
8
4
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 15 9 4 2 28 - 14 31
2.
Гоа
 12 8 4 0 19 - 6 28
3.
Керала Бластерс
 14 8 2 4 19 - 15 26
4.
Мумбаи Сити
 1:0 13 7 4 2 21 - 12 25
5.
АТК
 12 7 2 3 23 - 16 23
6.
Нортист Юнайтед
 14 3 7 4 17 - 21 16
7.
Бенгалуру
 15 3 6 6 15 - 23 15
8.
Пенджаб
 14 3 5 6 15 - 20 14
9.
Джамшедпур
 15 3 5 7 17 - 19 14
10.
Ченнаин
 13 3 3 7 15 - 23 12
11.
Ист Бенгал
 0:1 13 2 6 5 15 - 14 12
12.
Хайдарабад
 14 0 4 10 5 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Керала Бластерс
 8 5 2 1 13 - 9 17
3.
Мумбаи Сити
 1:0 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Гоа
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Бенгалуру
 7 3 3 1 8 - 9 12
6.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
7.
АТК
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Ист Бенгал
 0:1 8 2 3 3 9 - 6 9
9.
Пенджаб
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
11.
Джамшедпур
 7 1 4 2 7 - 8 7
12.
Хайдарабад
 6 0 1 5 1 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 7 4 3 0 13 - 4 15
2.
АТК
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Мумбаи Сити
 1:0 6 3 2 1 9 - 5 11
4.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Керала Бластерс
 6 3 0 3 6 - 6 9
6.
Джамшедпур
 8 2 1 5 10 - 11 7
7.
Пенджаб
 8 1 3 4 9 - 15 6
8.
Ченнаин
 8 1 2 5 6 - 15 5
9.
Нортист Юнайтед
 6 0 4 2 4 - 10 4
10.
Ист Бенгал
 0:1 5 0 3 2 6 - 8 3
11.
Бенгалуру
 8 0 3 5 7 - 14 3
12.
Хайдарабад
 8 0 3 5 4 - 12 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 11 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Дели Динамос Маурисио Диего 6 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 6 (1)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 4
Бенгалуру Сингх Суреш 1 4
Весь список
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Ист Бенгал
Ничья
Мумбаи Сити
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