Тур: 1.
0:1
Первый тайм: 43'
Ход матча
25'
40'
22
Кумар
Нишу
19
Hijazi
Maher
29
Сингх
Наорем
91
Форбс
Браун
31
Мишра
Акаш
4
Тири
45
Лаленгмавия
35
Крума
Таер
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Защитник
-
19 Hijazi MaherЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сингх НаоремПолузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
59 Jesin TK
-
82 P V Vishnu
-
61 Tanmay Das
-
-
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Мишра АкашЗащитник
-
4 ТириЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Крума ТаерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 ВалпуяЗащитник
-
29 Сингх БипинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
-
28 Чхикара АюшНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петр Кратки
История личных встреч
Ист Бенгал
Мумбаи Сити
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.25
Среднее время на гол
0
360
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.57
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
157
126
Бомбардиры внутри турнира
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|6 (2)
|0.46
|Nanda Kumar
|3
|0.23
|Сингх Наорем
|2
|0.15
|Форбс Браун
|1
|0.08
|Эррера Борха
|1
|0.08
|Ajay Chhetri
|1
|0.08
|Десай Мандар Рао
|0
|0
|Кумар Нишу
|0
|0
|P V Vishnu
|0
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Диас Хорхе
|6 (1)
|0.46
|Стюарт Грэг
|2
|0.15
|Чхангте Лаллианзуала
|2 (1)
|0.15
|Сингх Бипин
|1
|0.08
|Лаленгмавия
|1
|0.08
|Сингх Пратап Викрам
|1 (1)
|0.08
|Гриффитс Ростин
|1
|0.08
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0.08
|Ногуэра Альберто
|1
|0.08
|Гуаррочена Икер
|1
|0.08
|Тири
|1
|0.08
|Мишра Акаш
|1
|0.08
|Сингх Гуркират
|1
|0.08
|Ван Нифф Юлл
|0
|0
|Рэйн Дилип Джаеш
|0
|0
|Сингх Мехтаб
|0
|0
Карточки
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пардо Хосе Антонио
|4
|0
|Souvik Chakraborty
|4
|0
|Cleiton Silva
|4
|0
|Эррера Борха
|3
|0
|Сингх Наорем
|3
|0
|Лалчунгнунга
|3
|0
|Сиверио Хавьер
|2
|0
|Hijazi Maher
|2
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Nanda Kumar
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Gursimrat Gill
|1
|0
|Mohammad Rakip
|1
|0
|Ajay Chhetri
|1
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|1
|0
|Sayan Banerjee
|1
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стюарт Грэг
|4
|1
|Ван Нифф Юлл
|4
|1
|Сингх Пратап Викрам
|4
|1
|Сингх Мехтаб
|4
|0
|Лаченпа Пхурба
|1
|1
|Мишра Акаш
|1
|1
|Эль-Хайяти Абденассер
|2
|0
|Бхеке Рахул
|2
|0
|Рэйн Дилип Джаеш
|2
|0
|Лаленгмавия
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Ногуэра Альберто
|1
|0
|Перейра Диас Хорхе
|1
|0
|Раи Винит
|1
|0
|Тири
|1
|0
|Валпуя
|1
|0
|Сингх Гуркират
|1
|0
Результаты матчей
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Мумбаи Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Ист Бенгал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мумбаи Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
10
Ист Бенгал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Мумбаи Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
5
42%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
4
29%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
4
29%
6
30%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 АТК - Ист Бенгал 2:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0
Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2
Мумбаи Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1
Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1
Результаты матчей
Ист Бенгал
Мумбаи Сити
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ист Бенгал
Мумбаи Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
52
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
48
84
111
210
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|28 - 14
|31
|2.
|12
|8
|4
|0
|19 - 6
|28
|3.
|14
|8
|2
|4
|19 - 15
|26
|4.
|1:0
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|5.
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|14
|3
|7
|4
|17 - 21
|16
|7.
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|8.
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|9.
|15
|3
|5
|7
|17 - 19
|14
|10.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|11.
|0:1
|13
|2
|6
|5
|15 - 14
|12
|12.
|14
|0
|4
|10
|5 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|3.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 6
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|12.
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|6.
|8
|2
|1
|5
|10 - 11
|7
|7.
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|8.
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|9.
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|10.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|11.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
|12.
|8
|0
|3
|5
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|6 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|6 (1)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 4
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 4