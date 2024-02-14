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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Гоа
0:1
Конец матча
АТК
0'
49' Желтая карточка
Тангри Дипак
0:1
74' Гол
Петратос Димитри
90'+7
13
Arshdeep
Singh
20
Seriton
Fernandes
16
Онайндиа
Одеи
4
Макхью
Карл
41
Jay
Gupta
14
Ayush
Chhetri
8
Фернандес
Райньер
17
Boris
Singh
Thangjam
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
9
Carlitos
XI
1
Каит
Вишал
32
Dippendu
Biswas
26
Юсте
Эктор
15
Босе
Субхасиш
22
Тангри
Дипак
44
Asish
Rai
7
Тапа
Анируд
18
Самад
Сахал
11
Сингх
Манвир
9
Петратос
Димитри
99
Садику
Армандо
Гоа
АТК

История личных встреч

Гоа
АТК

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СИ
1:4
СИ
2:1
СИ
3:0
СИ
0:2
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
1:0
СИ
2:0
СИ
2:1
СИ
3:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlitos XI 5 (1) 0.38
Noah Sadaoui 4 (2) 0.31
Родригес Виктор II 3 0.23
Jay Gupta 2 0.15
Боргес Роуллин 2 0.15
Сингх Уданта 1 0.08
Джинган Сандеш 1 0.08
Boris Singh Thangjam 1 0.08
Макхью Карл 0 0
Фернандес Брэндон 0 0
Фернандес Райньер 0 0
АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 5 0.38
Каммингс Джейсон 5 0.38
Садику Армандо 4 0.31
Сингх Манвир 2 0.15
Колако Листон 1 0.08
Хэмилл Брендан 1 0.08
Kiyan Nassiri 1 0.08
Hugo Boumous 1 0.08
Тапа Анируд 1 0.08
Тангри Дипак 1 0.08
Asish Rai 1 0.08
Босе Субхасиш 1 0.08
Самад Сахал 0 0
Юсте Эктор 0 0

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 3 0
Noah Sadaoui 3 0
Родригес Виктор II 2 0
Онайндиа Одеи 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Ретре Пауло 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Боргес Роуллин 1 0
Эррера Борха 1 0
Фернандес Райньер 1 0
Arshdeep Singh 1 0
АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тангри Дипак 5 0
Юсте Эктор 2 1
Колако Листон 2 1
Asish Rai 2 1
Садику Армандо 3 0
Мартинс Глан 3 0
Хэмилл Брендан 2 0
Hugo Boumous 2 0
Босе Субхасиш 2 0
Kiyan Nassiri 2 0
Каит Вишал 1 0
Али Анвар 1 0
Сингх Манвир 1 0
Тапа Анируд 1 0
Abhishek Suryavanshi 1 0
Ravi Rana 1 0
Lalrinliana Hnamte 1 0

Результаты матчей

Гоа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АТК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
1
Гоа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
АТК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

13
10
Гоа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
АТК
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
4
31%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
23%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Пропущено

4
10
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
3
30%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

19
24
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
16%
3
13%
1-15
4
21%
5
21%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
3
16%
5
21%
76-90

Пропущено

7
16
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
29%
5
31%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4
Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3
АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АТК - Хайдарабад 2:0 АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс 0:1 АТК - Гоа 1:4
Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0

Результаты матчей

Гоа
АТК

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гоа
АТК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
4
3
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
2
2
5
2.5
3
3
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
8
5
3
10
2.5
4
9
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 15 9 4 2 28 - 14 31
2.
Гоа
 13 8 4 1 19 - 7 28
3.
АТК
 13 8 2 3 24 - 16 26
4.
Керала Бластерс
 14 8 2 4 19 - 15 26
5.
Мумбаи Сити
 13 7 4 2 21 - 12 25
6.
Нортист Юнайтед
 14 3 7 4 17 - 21 16
7.
Бенгалуру
 15 3 6 6 15 - 23 15
8.
Пенджаб
 14 3 5 6 15 - 20 14
9.
Джамшедпур
 15 3 5 7 17 - 19 14
10.
Ченнаин
 13 3 3 7 15 - 23 12
11.
Ист Бенгал
 13 2 6 5 15 - 14 12
12.
Хайдарабад
 14 0 4 10 5 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Керала Бластерс
 8 5 2 1 13 - 9 17
3.
Мумбаи Сити
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Гоа
 6 4 1 1 6 - 3 13
5.
Бенгалуру
 7 3 3 1 8 - 9 12
6.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
7.
АТК
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Ист Бенгал
 8 2 3 3 9 - 6 9
9.
Пенджаб
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
11.
Джамшедпур
 7 1 4 2 7 - 8 7
12.
Хайдарабад
 6 0 1 5 1 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 6 5 0 1 13 - 6 15
2.
Гоа
 7 4 3 0 13 - 4 15
3.
Мумбаи Сити
 6 3 2 1 9 - 5 11
4.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Керала Бластерс
 6 3 0 3 6 - 6 9
6.
Джамшедпур
 8 2 1 5 10 - 11 7
7.
Пенджаб
 8 1 3 4 9 - 15 6
8.
Ченнаин
 8 1 2 5 6 - 15 5
9.
Нортист Юнайтед
 6 0 4 2 4 - 10 4
10.
Ист Бенгал
 5 0 3 2 6 - 8 3
11.
Бенгалуру
 8 0 3 5 7 - 14 3
12.
Хайдарабад
 8 0 3 5 4 - 12 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 11 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Дели Динамос Маурисио Диего 6 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 6 (1)
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 4
Бенгалуру Сингх Суреш 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 13'
      ГОООООЛ Гоа забивает
    • Судья начинает матч
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