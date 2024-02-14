Тур: 1.
Ход матча
49'
74'
0:1
41
Jay
Gupta
26
Юсте
Эктор
22
Тангри
Дипак
44
Asish
Rai
18
Самад
Сахал
11
Сингх
Манвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
-
22 Тангри ДипакПолузащитник
-
44 Asish RaiПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
-
11 Сингх МанвирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Arsh Shaikh
-
-
45 Amandeep
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Lopez Habas
История личных встреч
Гоа
АТК
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlitos XI
|5 (1)
|0.38
|Noah Sadaoui
|4 (2)
|0.31
|Родригес Виктор II
|3
|0.23
|Jay Gupta
|2
|0.15
|Боргес Роуллин
|2
|0.15
|Сингх Уданта
|1
|0.08
|Джинган Сандеш
|1
|0.08
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.08
|Макхью Карл
|0
|0
|Фернандес Брэндон
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|5
|0.38
|Каммингс Джейсон
|5
|0.38
|Садику Армандо
|4
|0.31
|Сингх Манвир
|2
|0.15
|Колако Листон
|1
|0.08
|Хэмилл Брендан
|1
|0.08
|Kiyan Nassiri
|1
|0.08
|Hugo Boumous
|1
|0.08
|Тапа Анируд
|1
|0.08
|Тангри Дипак
|1
|0.08
|Asish Rai
|1
|0.08
|Босе Субхасиш
|1
|0.08
|Самад Сахал
|0
|0
|Юсте Эктор
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|3
|0
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Боргес Роуллин
|1
|0
|Эррера Борха
|1
|0
|Фернандес Райньер
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тангри Дипак
|5
|0
|Юсте Эктор
|2
|1
|Колако Листон
|2
|1
|Asish Rai
|2
|1
|Садику Армандо
|3
|0
|Мартинс Глан
|3
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Hugo Boumous
|2
|0
|Босе Субхасиш
|2
|0
|Kiyan Nassiri
|2
|0
|Каит Вишал
|1
|0
|Али Анвар
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
|Ravi Rana
|1
|0
|Lalrinliana Hnamte
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АТК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
0
1
Гоа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
АТК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
13
10
Гоа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
АТК
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
4
31%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
23%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Пропущено
4
10
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
3
30%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
19
24
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
16%
3
13%
1-15
4
21%
5
21%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
3
16%
5
21%
76-90
Пропущено
7
16
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
29%
5
31%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4
Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3
АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АТК - Хайдарабад 2:0 АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс 0:1 АТК - Гоа 1:4
Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0
Результаты матчей
Гоа
АТК
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гоа
АТК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
15
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
42
25
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
58
85
310
49
112
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|6 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|6 (1)
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 4
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 4