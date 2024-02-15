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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Пенджаб
0:4
Второй тайм: 90+'
Джамшедпур
0'
0:1
11' Гол
Чима Даниэль
0:1
13' Не забитый пенальти
Luka Majcen
36' Желтая карточка
Muhammed Uvais
0:2
63' Гол
Sanan Mohammed
0:3
83' Гол
Манзорро Жереми
0:4
87' Гол
Манзорро Жереми

Ход матча

11'
0:1
Чима Даниэль
(Nikhil Barla)
13'
Luka Majcen
0:1
36'
 
Muhammed Uvais
46'
 
Provat Lakra
Muhammed Uvais
46'
 
Wungngayam Muirang
Nikhil Barla
61'
Khangembam Bidyashagar Singh
Sahil Tavora
 
63'
0:2
Sanan Mohammed
72'
Asish Pradhan
Khaiminthang Lhungdim
 
80'
Daniel Lalhlimpuia
Nitesh Darjee
 
81'
Juan Mera
Luka Majcen
 
83'
0:3
Манзорро Жереми
87'
0:4
Манзорро Жереми
88'
 
Стеванович Ален
Манзорро Жереми
88'
 
Доунгел Семинлен
Sanan Mohammed
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Пенджаб
Ничья
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Все Коэффициенты
1
Ravi
Kumar
12
Khaiminthang
Lhungdim
74
Nongmaikapam
Meitei
5
Хациисаяс
Димитриос
45
Nitesh
Darjee
6
Ricky
John
Shabong
4
Nikhil
Prabhu
22
Sahil
Tavora
9
Хордан
Вильмар
8
Талаль
Мехди
99
Luka
Majcen
32
Rehenesh
TP
4
Laldinpuia
Pc
91
Элсинью
24
Pratik
Chowdhary
16
Muhammed
Uvais
15
Sanan
Mohammed
10
Манзорро
Жереми
77
Nikhil
Barla
8
Rei
Tachikawa
17
Imran
Khan
99
Чима
Даниэль
Пенджаб
Джамшедпур

История личных встреч

Пенджаб
Джамшедпур

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СИ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Пенджаб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Majcen 5 (1) 0.33
Хордан Вильмар 3 0.2
Талаль Мехди 2 0.13
Juan Mera 1 0.07
Хациисаяс Димитриос 1 0.07
Krishananda Singh Khungdongbam 1 0.07
Nikhil Prabhu 1 0.07
Melroy Assisi 1 0.07
Amarjit Singh Kiyam 0 0
Khaiminthang Lhungdim 0 0
Krishnananda Khundongbam 0 0
Tekcham Singh 0 0
Nongmaikapam Meitei 0 0
Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 6 0.38
Imran Khan 2 0.13
Sanan Mohammed 2 0.13
Манзорро Жереми 2 (1) 0.13
Rei Tachikawa 2 0.13
Доунгел Семинлен 1 0.06
Сиверио Хавьер 1 0.06
Laldinpuia Pc 1 0.06
Амбри Стив 1 (1) 0.06
Nikhil Barla 0 0

Карточки

Пенджаб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikhil Prabhu 5 0
Хациисаяс Димитриос 2 1
Luka Majcen 3 0
Melroy Assisi 1 1
Ravi Kumar 2 0
Amarjit Singh Kiyam 2 0
Asish Pradhan 2 0
Khaiminthang Lhungdim 2 0
Nitesh Darjee 2 0
Juan Mera 1 0
Prasanth Karuthadathkuni 1 0
Талаль Мехди 1 0
Mashoor Thangalakath 1 0
Amarjit Singh 1 0
Kingslee Fernandes 1 0
Tekcham Singh 1 0
Nongmaikapam Meitei 1 0
Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pratik Chowdhary 5 0
Jitendra Singh 4 0
Стеванович Ален 3 0
Манзорро Жереми 3 0
Халдер Пронай 3 0
Nikhil Barla 3 0
Доунгел Семинлен 2 0
Provat Lakra 2 0
Imran Khan 2 0
Emil Benny 2 0
Rei Tachikawa 2 0
Rehenesh TP 0 1
Чима Даниэль 1 0
Элсинью 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Амбри Стив 1 0
Сиверио Хавьер 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Wungngayam Muirang 1 0
Laldinpuia Pc 1 0
Muhammed Uvais 1 0
Sanan Mohammed 1 0
Scott Cooper 1 0

Результаты матчей

Пенджаб
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Джамшедпур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
2
Пенджаб
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Джамшедпур
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

6
5
Пенджаб
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Джамшедпур
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
5
42%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Пропущено

15
8
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
2
25%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
3
20%
1
13%
76-90

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
4
27%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
4
27%
5
31%
76-90

Пропущено

20
20
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
10%
3
15%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
5
25%
6
30%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
4
20%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пенджаб
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Керала Бластерс - Пенджаб 1:3 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Пенджаб - Ченнаин 1:0
Пенджаб - Керала Бластерс 0:1 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пенджаб 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Четхэм - Пенджаб 4:0 Спортинг Халса - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Крей Велли 1:2 Пенджаб - Эббсфлит 0:6 Пенджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пенджаб 0:4
Джамшедпур
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1
Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2

Результаты матчей

Пенджаб
Джамшедпур

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Пенджаб
Джамшедпур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6
2
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
6
3
11
1.5
4
11
3
11
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 15 9 4 2 28 - 14 31
2.
Гоа
 13 8 4 1 19 - 7 28
3.
АТК
 13 8 2 3 24 - 16 26
4.
Керала Бластерс
 14 8 2 4 19 - 15 26
5.
Мумбаи Сити
 13 7 4 2 21 - 12 25
6.
Джамшедпур
 4:0 16 4 5 7 21 - 19 17
7.
Нортист Юнайтед
 14 3 7 4 17 - 21 16
8.
Бенгалуру
 15 3 6 6 15 - 23 15
9.
Пенджаб
 0:4 15 3 5 7 15 - 24 14
10.
Ченнаин
 13 3 3 7 15 - 23 12
11.
Ист Бенгал
 13 2 6 5 15 - 14 12
12.
Хайдарабад
 14 0 4 10 5 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Керала Бластерс
 8 5 2 1 13 - 9 17
3.
Мумбаи Сити
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Гоа
 6 4 1 1 6 - 3 13
5.
Бенгалуру
 7 3 3 1 8 - 9 12
6.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
7.
АТК
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Ист Бенгал
 8 2 3 3 9 - 6 9
9.
Пенджаб
 0:4 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Ченнаин
 5 2 1 2 9 - 8 7
11.
Джамшедпур
 4:0 7 1 4 2 7 - 8 7
12.
Хайдарабад
 6 0 1 5 1 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 6 5 0 1 13 - 6 15
2.
Гоа
 7 4 3 0 13 - 4 15
3.
Мумбаи Сити
 6 3 2 1 9 - 5 11
4.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Джамшедпур
 4:0 9 3 1 5 14 - 11 10
6.
Керала Бластерс
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Пенджаб
 0:4 8 1 3 4 9 - 15 6
8.
Ченнаин
 8 1 2 5 6 - 15 5
9.
Нортист Юнайтед
 6 0 4 2 4 - 10 4
10.
Ист Бенгал
 5 0 3 2 6 - 8 3
11.
Бенгалуру
 8 0 3 5 7 - 14 3
12.
Хайдарабад
 8 0 3 5 4 - 12 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 11 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Джамшедпур Чима Даниэль 6 (1)
Дели Динамос Маурисио Диего 6 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 4
Бенгалуру Сингх Суреш 1 4
Весь список
  • 63'
    Г О О О О Л - Sanan Mohammed бьет в цель!
  • 61'
    Sahil Tavora уходит с поля. Bidyashagar Singh выходит вместо него
  • 46'
    Nikhil Barla уходит с поля. Wungngayam Muirang выходит вместо него
  • 46'
    Muhammed Uvais уходит с поля. Provat Lakra выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Muhammed Uvais получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Лука Майцен пробил пенальти, но не смог забить!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 11'
      Nikhil Barla сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Чима Даниэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Пенджаб
    Ничья
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