Тур: 1.
0:4
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
11' ГолЧима Даниэль
0:1
13' Не забитый пенальтиLuka Majcen
36' Желтая карточкаMuhammed Uvais
0:2
63' ГолSanan Mohammed
0:3
83' ГолМанзорро Жереми
0:4
87' ГолМанзорро Жереми
Ход матча
11'
0:1
13'
0:1
36'
63'
0:2
81'
83'
0:3
87'
0:4
22
Sahil
Tavora
99
Luka
Majcen
32
Rehenesh
TP
91
Элсинью
77
Nikhil
Barla
17
Imran
Khan
99
Чима
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Sahil TavoraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Luka MajcenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Juan MeraПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вергетис Стайкос
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
- Защитник
-
91 ЭлсиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Nikhil BarlaПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Imran KhanПолузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
12 Provat Lakra
-
27 Emil Benny
-
31 Vishal Yadav
-
Главный тренер: Khalid Jamil
История личных встреч
Пенджаб
Джамшедпур
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Пенджаб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luka Majcen
|5 (1)
|0.33
|Хордан Вильмар
|3
|0.2
|Талаль Мехди
|2
|0.13
|Juan Mera
|1
|0.07
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.07
|Krishananda Singh Khungdongbam
|1
|0.07
|Nikhil Prabhu
|1
|0.07
|Melroy Assisi
|1
|0.07
|Amarjit Singh Kiyam
|0
|0
|Khaiminthang Lhungdim
|0
|0
|Krishnananda Khundongbam
|0
|0
|Tekcham Singh
|0
|0
|Nongmaikapam Meitei
|0
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|6
|0.38
|Imran Khan
|2
|0.13
|Sanan Mohammed
|2
|0.13
|Манзорро Жереми
|2 (1)
|0.13
|Rei Tachikawa
|2
|0.13
|Доунгел Семинлен
|1
|0.06
|Сиверио Хавьер
|1
|0.06
|Laldinpuia Pc
|1
|0.06
|Амбри Стив
|1 (1)
|0.06
|Nikhil Barla
|0
|0
Карточки
Пенджаб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikhil Prabhu
|5
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|1
|Luka Majcen
|3
|0
|Melroy Assisi
|1
|1
|Ravi Kumar
|2
|0
|Amarjit Singh Kiyam
|2
|0
|Asish Pradhan
|2
|0
|Khaiminthang Lhungdim
|2
|0
|Nitesh Darjee
|2
|0
|Juan Mera
|1
|0
|Prasanth Karuthadathkuni
|1
|0
|Талаль Мехди
|1
|0
|Mashoor Thangalakath
|1
|0
|Amarjit Singh
|1
|0
|Kingslee Fernandes
|1
|0
|Tekcham Singh
|1
|0
|Nongmaikapam Meitei
|1
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pratik Chowdhary
|5
|0
|Jitendra Singh
|4
|0
|Стеванович Ален
|3
|0
|Манзорро Жереми
|3
|0
|Халдер Пронай
|3
|0
|Nikhil Barla
|3
|0
|Доунгел Семинлен
|2
|0
|Provat Lakra
|2
|0
|Imran Khan
|2
|0
|Emil Benny
|2
|0
|Rei Tachikawa
|2
|0
|Rehenesh TP
|0
|1
|Чима Даниэль
|1
|0
|Элсинью
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Амбри Стив
|1
|0
|Сиверио Хавьер
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
|Wungngayam Muirang
|1
|0
|Laldinpuia Pc
|1
|0
|Muhammed Uvais
|1
|0
|Sanan Mohammed
|1
|0
|Scott Cooper
|1
|0
Результаты матчей
Пенджаб
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Джамшедпур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
2
Пенджаб
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Джамшедпур
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
6
5
Пенджаб
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Джамшедпур
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
5
42%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Пропущено
15
8
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
2
25%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
3
20%
1
13%
76-90
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
4
27%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
4
27%
5
31%
76-90
Пропущено
20
20
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
10%
3
15%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
5
25%
6
30%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
4
20%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пенджаб
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Керала Бластерс - Пенджаб 1:3 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Пенджаб - Ченнаин 1:0
Пенджаб - Керала Бластерс 0:1 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пенджаб 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Четхэм - Пенджаб 4:0 Спортинг Халса - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Крей Велли 1:2 Пенджаб - Эббсфлит 0:6 Пенджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пенджаб 0:4
Джамшедпур
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1
Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2
Результаты матчей
Пенджаб
Джамшедпур
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Пенджаб
Джамшедпур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
26
26
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
96
311
411
311
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|28 - 14
|31
|2.
|13
|8
|4
|1
|19 - 7
|28
|3.
|13
|8
|2
|3
|24 - 16
|26
|4.
|14
|8
|2
|4
|19 - 15
|26
|5.
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|6.
|4:0
|16
|4
|5
|7
|21 - 19
|17
|7.
|14
|3
|7
|4
|17 - 21
|16
|8.
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|9.
|0:4
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|10.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|11.
|13
|2
|6
|5
|15 - 14
|12
|12.
|14
|0
|4
|10
|5 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|8
|2
|3
|3
|9 - 6
|9
|9.
|0:4
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|4:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|12.
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|4:0
|9
|3
|1
|5
|14 - 11
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|0:4
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|8.
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|9.
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|10.
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|11.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
|12.
|8
|0
|3
|5
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|6 (1)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|6 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|6 (1)
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 4
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 4