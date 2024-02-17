Тур: 1.
4:2
Второй тайм: 79'
0'
0:1
6' ПенальтиЮрич Томи
1:1
45' ГолКолако Листон
2:1
45' ГолКаммингс Джейсон
2:2
50' ГолЮрич Томи
3:2
53' ГолПетратос Димитри
4:2
57' ГолСамад Сахал
61' Желтая карточкаRedeem Tlang
Ход матча
6'
0:1
45'
1:1
45'
2:1
50'
2:2
53'
57'
4:2
61'
26
Юсте
Эктор
11
Сингх
Манвир
18
Самад
Сахал
22
Redeem
Tlang
18
Jithin
M.S
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сингх МанвирПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Тангри ДипакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Arsh Shaikh
-
45 Amandeep
-
-
-
44 Asish Rai
-
Главный тренер: Antonio Lopez Habas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
13 Gaurav Bora
-
-
17 Gani Nigam
-
23 Bekey Oram
-
-
-
26 Konsam Singh
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
История личных встреч
АТК
Нортист Юнайтед
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
11 матчей
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
2
1.83
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.6
Среднее время на гол
77
150
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.55
1.27
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
70
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|6
|0.43
|Петратос Димитри
|6
|0.43
|Садику Армандо
|4
|0.29
|Колако Листон
|2
|0.14
|Сингх Манвир
|2
|0.14
|Самад Сахал
|1
|0.07
|Хэмилл Брендан
|1
|0.07
|Kiyan Nassiri
|1
|0.07
|Hugo Boumous
|1
|0.07
|Тапа Анируд
|1
|0.07
|Тангри Дипак
|1
|0.07
|Asish Rai
|1
|0.07
|Босе Субхасиш
|1
|0.07
|Кауко Йони
|0
|0
|Юсте Эктор
|0
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юрич Томи
|4 (1)
|0.27
|Альбьяк Нестор
|3 (1)
|0.2
|Parthib Gogoi
|3
|0.2
|Konsam Singh
|2
|0.13
|Jithin M.S
|1
|0.07
|Asheer Akhtar
|1
|0.07
|Сабако Мичел
|1
|0.07
|Бемаммер Мохаммед
|1
|0.07
|Ибсон Баррето
|1 (1)
|0.07
|Филиппото Ромен
|0
|0
|Redeem Tlang
|0
|0
|Dinesh Singh
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тангри Дипак
|5
|0
|Юсте Эктор
|2
|1
|Колако Листон
|2
|1
|Asish Rai
|2
|1
|Садику Армандо
|3
|0
|Мартинс Глан
|3
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Hugo Boumous
|2
|0
|Босе Субхасиш
|2
|0
|Kiyan Nassiri
|2
|0
|Каит Вишал
|1
|0
|Али Анвар
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
|Ravi Rana
|1
|0
|Lalrinliana Hnamte
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|6
|0
|Asheer Akhtar
|5
|0
|Dinesh Singh
|5
|0
|Tondonba Singh
|2
|1
|Gani Nigam
|3
|0
|Redeem Tlang
|2
|0
|Хамед Яссер
|2
|0
|Mirshad Michu
|2
|0
|Macarton Nickson
|2
|0
|Филиппото Ромен
|1
|0
|Сабако Мичел
|1
|0
|Hamza Regragui
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
|Jithin M.S
|1
|0
|Buanthanglun Samte
|1
|0
Результаты матчей
АТК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Нортист Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
АТК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
12
9
АТК
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Нортист Юнайтед
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
17
13
Голы по времени матча
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
30%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
8%
3
27%
1-15
4
31%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
33%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Забито
24
15
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
3
13%
4
27%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
5
21%
4
27%
76-90
Пропущено
16
23
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
5
31%
3
13%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
5
31%
6
26%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
13%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гоа - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс 0:1
АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1
Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0
Результаты матчей
АТК
Нортист Юнайтед
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
4 раза 67%
1:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
7 раз 50%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АТК
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
122
85
311
49
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|28 - 14
|31
|2.
|4:2
|14
|9
|2
|3
|28 - 18
|29
|3.
|13
|8
|4
|1
|19 - 7
|28
|4.
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|5.
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|6.
|16
|4
|5
|7
|21 - 19
|17
|7.
|2:4
|15
|3
|7
|5
|19 - 25
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|9.
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|10.
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|11.
|13
|2
|6
|5
|15 - 14
|12
|12.
|14
|0
|4
|10
|5 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|4:2
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|7.
|2:4
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|9 - 6
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|12.
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|9
|3
|1
|5
|14 - 11
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|8.
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|9.
|2:4
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|10.
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|11.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
|12.
|8
|0
|3
|5
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|6 (2)
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|6 (1)
|АТК
|Петратос Димитри
|6 (1)
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 4
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 4