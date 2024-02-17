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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
АТК
4:2
Второй тайм: 79'
Нортист Юнайтед
0'
0:1
6' Пенальти
Юрич Томи
1:1
45' Гол
Колако Листон
2:1
45' Гол
Каммингс Джейсон
2:2
50' Гол
Юрич Томи
3:2
53' Гол
Петратос Димитри
4:2
57' Гол
Самад Сахал
61' Желтая карточка
Redeem Tlang
1
Каит
Вишал
32
Dippendu
Biswas
26
Юсте
Эктор
15
Босе
Субхасиш
16
Abhishek
Suryavanshi
11
Сингх
Манвир
8
Кауко
Йони
18
Самад
Сахал
17
Колако
Листон
35
Каммингс
Джейсон
9
Петратос
Димитри
32
Mirshad
Michu
2
Dinesh
Singh
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
77
Buanthanglun
Samte
6
Бемаммер
Мохаммед
15
Macarton
Nickson
22
Redeem
Tlang
8
Альбьяк
Нестор
18
Jithin
M.S
9
Юрич
Томи
АТК
Нортист Юнайтед

История личных встреч

АТК
Нортист Юнайтед

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

11 матчей

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
1:3
СИ
1:0
СИ
2:1
СИ
3:1
СИ
2:3
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
2:0
СИ
1:0
СИ
0:3

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.6

Среднее время на гол

77
150

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.55
1.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 6 0.43
Петратос Димитри 6 0.43
Садику Армандо 4 0.29
Колако Листон 2 0.14
Сингх Манвир 2 0.14
Самад Сахал 1 0.07
Хэмилл Брендан 1 0.07
Kiyan Nassiri 1 0.07
Hugo Boumous 1 0.07
Тапа Анируд 1 0.07
Тангри Дипак 1 0.07
Asish Rai 1 0.07
Босе Субхасиш 1 0.07
Кауко Йони 0 0
Юсте Эктор 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юрич Томи 4 (1) 0.27
Альбьяк Нестор 3 (1) 0.2
Parthib Gogoi 3 0.2
Konsam Singh 2 0.13
Jithin M.S 1 0.07
Asheer Akhtar 1 0.07
Сабако Мичел 1 0.07
Бемаммер Мохаммед 1 0.07
Ибсон Баррето 1 (1) 0.07
Филиппото Ромен 0 0
Redeem Tlang 0 0
Dinesh Singh 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тангри Дипак 5 0
Юсте Эктор 2 1
Колако Листон 2 1
Asish Rai 2 1
Садику Армандо 3 0
Мартинс Глан 3 0
Хэмилл Брендан 2 0
Hugo Boumous 2 0
Босе Субхасиш 2 0
Kiyan Nassiri 2 0
Каит Вишал 1 0
Али Анвар 1 0
Сингх Манвир 1 0
Тапа Анируд 1 0
Abhishek Suryavanshi 1 0
Ravi Rana 1 0
Lalrinliana Hnamte 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 6 0
Asheer Akhtar 5 0
Dinesh Singh 5 0
Tondonba Singh 2 1
Gani Nigam 3 0
Redeem Tlang 2 0
Хамед Яссер 2 0
Mirshad Michu 2 0
Macarton Nickson 2 0
Филиппото Ромен 1 0
Сабако Мичел 1 0
Hamza Regragui 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Jithin M.S 1 0
Buanthanglun Samte 1 0

Результаты матчей

АТК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Нортист Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4
АТК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

12
9
АТК
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Нортист Юнайтед
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
30%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
8%
3
27%
1-15
4
31%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
33%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Забито

24
15
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
3
13%
4
27%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
5
21%
4
27%
76-90

Пропущено

16
23
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
5
31%
3
13%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
5
31%
6
26%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
13%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гоа - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс 0:1
АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1
Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0

Результаты матчей

АТК
Нортист Юнайтед

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
4 раза 67%
1:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
7 раз 50%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АТК
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
3
5
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
2
8
5
1.5
3
11
4
9
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 15 9 4 2 28 - 14 31
2.
АТК
 4:2 14 9 2 3 28 - 18 29
3.
Гоа
 13 8 4 1 19 - 7 28
4.
Керала Бластерс
 15 8 2 5 19 - 16 26
5.
Мумбаи Сити
 13 7 4 2 21 - 12 25
6.
Джамшедпур
 16 4 5 7 21 - 19 17
7.
Нортист Юнайтед
 2:4 15 3 7 5 19 - 25 16
8.
Ченнаин
 14 4 3 7 16 - 23 15
9.
Бенгалуру
 15 3 6 6 15 - 23 15
10.
Пенджаб
 15 3 5 7 15 - 24 14
11.
Ист Бенгал
 13 2 6 5 15 - 14 12
12.
Хайдарабад
 14 0 4 10 5 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Керала Бластерс
 8 5 2 1 13 - 9 17
3.
Мумбаи Сити
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
АТК
 4:2 8 4 2 2 15 - 12 14
5.
Гоа
 6 4 1 1 6 - 3 13
6.
Бенгалуру
 7 3 3 1 8 - 9 12
7.
Нортист Юнайтед
 2:4 8 3 3 2 13 - 11 12
8.
Ченнаин
 6 3 1 2 10 - 8 10
9.
Ист Бенгал
 8 2 3 3 9 - 6 9
10.
Пенджаб
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Джамшедпур
 7 1 4 2 7 - 8 7
12.
Хайдарабад
 6 0 1 5 1 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 4:2 6 5 0 1 13 - 6 15
2.
Гоа
 7 4 3 0 13 - 4 15
3.
Мумбаи Сити
 6 3 2 1 9 - 5 11
4.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Джамшедпур
 9 3 1 5 14 - 11 10
6.
Керала Бластерс
 7 3 0 4 6 - 7 9
7.
Пенджаб
 8 1 3 4 9 - 15 6
8.
Ченнаин
 8 1 2 5 6 - 15 5
9.
Нортист Юнайтед
 2:4 7 0 4 3 6 - 14 4
10.
Ист Бенгал
 5 0 3 2 6 - 8 3
11.
Бенгалуру
 8 0 3 5 7 - 14 3
12.
Хайдарабад
 8 0 3 5 4 - 12 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 11 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
АТК Каммингс Джейсон 6 (2)
Джамшедпур Чима Даниэль 6 (1)
АТК Петратос Димитри 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 4
Бенгалуру Сингх Суреш 1 4
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