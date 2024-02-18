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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Мумбаи Сити
2:0
Второй тайм: 87'
Бенгалуру
0'
1:0
42' Гол
Сингх Пратап Викрам
54' Желтая карточка
Chingambam Shivaldo Singh
54' Желтая карточка
Чхетри Сунил
2:0
58' Гол
Сингх Пратап Викрам
1
Лаченпа
Пхурба
3
Валпуя
2
Бхеке
Рахул
4
Тири
31
Мишра
Акаш
10
Ногуэра
Альберто
8
Ван
Нифф
Юлл
45
Лаленгмавия
7
Чхангте
Лаллианзуала
6
Сингх
Пратап
Викрам
34
Гуаррочена
Икер
1
Сандху
Гурприт
27
Пуджари
Никхил
3
Сингх
Чингленсана
4
Aleksandar
Jovanovic
I
32
Синг
Наорем
Рошан
51
Chingambam
Shivaldo
Singh
49
Harsh
Patre
8
Сингх
Суреш
7
Уильямс
Райан
21
Oliver
Drost
11
Чхетри
Сунил
Мумбаи Сити
Бенгалуру

История личных встреч

Мумбаи Сити
Бенгалуру

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

СИ
0:4
СИ
1:2
СИ
0:1
СИ
2:1
СИ
4:0
СИ
0:3
СИ
1:3
СИ
2:4
СИ
1:3
СИ
2:0
СИ
2:3
СИ
1:0
СИ
1:1
СИ
1:3
СИ
2:0

Голы

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

1.43
2.13

Среднее время на гол

63
42

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.57

Среднее время на гол

72
57

Всего голов

20
28

Голов в среднем за матч

1.33
1.87

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
48

Бомбардиры внутри турнира

Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Диас Хорхе 6 (1) 0.43
Сингх Пратап Викрам 3 (1) 0.21
Чхангте Лаллианзуала 2 (1) 0.14
Стюарт Грэг 2 0.14
Ногуэра Альберто 1 0.07
Гуаррочена Икер 1 0.07
Сингх Бипин 1 0.07
Лаленгмавия 1 0.07
Гриффитс Ростин 1 0.07
Эль-Хайяти Абденассер 1 0.07
Тири 1 0.07
Мишра Акаш 1 0.07
Сингх Гуркират 1 0.07
Ван Нифф Юлл 0 0
Рэйн Дилип Джаеш 0 0
Сингх Мехтаб 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 4 (2) 0.25
Уильямс Райан 3 0.19
Хави Эрнандес II 3 (1) 0.19
Мэйн Кёртис 2 0.13
Сингх Суреш 1 0.06
Harsh Patre 1 0.06
Sivasakthi Narayanan 1 0.06
Нарзари Холичаран 0 0
Веендорп Кезиа 0 0
Rohit Danu 0 0
Jessel Carneiro 0 0
Синг Наорем Рошан 0 0

Карточки

Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стюарт Грэг 4 1
Ван Нифф Юлл 4 1
Сингх Пратап Викрам 4 1
Сингх Мехтаб 4 0
Мишра Акаш 2 1
Лаченпа Пхурба 1 1
Эль-Хайяти Абденассер 2 0
Ногуэра Альберто 2 0
Бхеке Рахул 2 0
Рэйн Дилип Джаеш 2 0
Лаленгмавия 2 0
Гриффитс Ростин 1 0
Перейра Диас Хорхе 1 0
Раи Винит 1 0
Тири 1 0
Валпуя 1 0
Сингх Гуркират 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Суреш 4 1
Дамьянович Славко 5 0
Кумар Рохит 5 0
Синг Наорем Рошан 1 2
Aleksandar Jovanovic I 3 0
Хави Эрнандес II 2 0
Shankar Sampingiraj 2 0
Jessel Carneiro 2 0
Harsh Patre 2 0
Robin Yadav 2 0
Chingambam Shivaldo Singh 2 0
Уильямс Райан 1 0
Чхетри Сунил 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Сандху Гурприт 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0
Monirul Molla 1 0

Результаты матчей

Мумбаи Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Бенгалуру
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
9
Мумбаи Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Бенгалуру
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

9
8
Мумбаи Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Бенгалуру
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
1
8%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
1
11%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

21
17
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
10%
3
18%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
6
29%
2
12%
76-90

Пропущено

12
21
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
6
29%
16-30
4
33%
2
10%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
25%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Мумбаи Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0
Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2
Бенгалуру
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1
Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0

Результаты матчей

Мумбаи Сити
Бенгалуру

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мумбаи Сити
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
3
1.5
1
7
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
4
8
5
1.5
3
12
2
11
2.5
1
14
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 15 9 4 2 28 - 14 31
2.
АТК
 14 9 2 3 28 - 18 29
3.
Гоа
 13 8 4 1 19 - 7 28
4.
Мумбаи Сити
 2:0 14 8 4 2 23 - 12 28
5.
Керала Бластерс
 15 8 2 5 19 - 16 26
6.
Джамшедпур
 16 4 5 7 21 - 19 17
7.
Нортист Юнайтед
 15 3 7 5 19 - 25 16
8.
Ченнаин
 14 4 3 7 16 - 23 15
9.
Ист Бенгал
 14 3 6 5 16 - 14 15
10.
Бенгалуру
 0:2 16 3 6 7 15 - 25 15
11.
Пенджаб
 15 3 5 7 15 - 24 14
12.
Хайдарабад
 15 0 4 11 5 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Мумбаи Сити
 2:0 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Керала Бластерс
 8 5 2 1 13 - 9 17
4.
АТК
 8 4 2 2 15 - 12 14
5.
Гоа
 6 4 1 1 6 - 3 13
6.
Бенгалуру
 0:2 7 3 3 1 8 - 9 12
7.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
8.
Ченнаин
 6 3 1 2 10 - 8 10
9.
Ист Бенгал
 8 2 3 3 9 - 6 9
10.
Пенджаб
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Джамшедпур
 7 1 4 2 7 - 8 7
12.
Хайдарабад
 7 0 1 6 1 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 6 5 0 1 13 - 6 15
2.
Гоа
 7 4 3 0 13 - 4 15
3.
Мумбаи Сити
 2:0 6 3 2 1 9 - 5 11
4.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Джамшедпур
 9 3 1 5 14 - 11 10
6.
Керала Бластерс
 7 3 0 4 6 - 7 9
7.
Ист Бенгал
 6 1 3 2 7 - 8 6
8.
Пенджаб
 8 1 3 4 9 - 15 6
9.
Ченнаин
 8 1 2 5 6 - 15 5
10.
Нортист Юнайтед
 7 0 4 3 6 - 14 4
11.
Хайдарабад
 8 0 3 5 4 - 12 3
12.
Бенгалуру
 0:2 9 0 3 6 7 - 16 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 11 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Ист Бенгал Cleiton Silva 7 (1)
АТК Каммингс Джейсон 6 (2)
Джамшедпур Чима Даниэль 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 4
Хайдарабад João Victor I 1 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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Мумбаи Сити
Ничья
Бенгалуру
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