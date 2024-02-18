Тур: 1.
2:0
Второй тайм: 87'
0'
1:0
42' ГолСингх Пратап Викрам
54' Желтая карточкаChingambam Shivaldo Singh
54' Желтая карточкаЧхетри Сунил
2:0
58' ГолСингх Пратап Викрам
Ход матча
3
Валпуя
4
Тири
31
Мишра
Акаш
45
Лаленгмавия
- Основной состав
- Вратарь
-
3 ВалпуяЗащитник
- Защитник
-
4 ТириЗащитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Крума ТаерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сингх БипинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чхикара АюшНападающий
-
Главный тренер: Петр Кратки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
49 Harsh PatreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Oliver DrostНападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Кумар РохитПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Sahil Poonia
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gerard Zaragoza
История личных встреч
Мумбаи Сити
Бенгалуру
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
17
Голов в среднем за матч
1.43
2.13
Среднее время на гол
63
42
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.57
Среднее время на гол
72
57
Всего голов
20
28
Голов в среднем за матч
1.33
1.87
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
67
48
Бомбардиры внутри турнира
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Диас Хорхе
|6 (1)
|0.43
|Сингх Пратап Викрам
|3 (1)
|0.21
|Чхангте Лаллианзуала
|2 (1)
|0.14
|Стюарт Грэг
|2
|0.14
|Ногуэра Альберто
|1
|0.07
|Гуаррочена Икер
|1
|0.07
|Сингх Бипин
|1
|0.07
|Лаленгмавия
|1
|0.07
|Гриффитс Ростин
|1
|0.07
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0.07
|Тири
|1
|0.07
|Мишра Акаш
|1
|0.07
|Сингх Гуркират
|1
|0.07
|Ван Нифф Юлл
|0
|0
|Рэйн Дилип Джаеш
|0
|0
|Сингх Мехтаб
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|4 (2)
|0.25
|Уильямс Райан
|3
|0.19
|Хави Эрнандес II
|3 (1)
|0.19
|Мэйн Кёртис
|2
|0.13
|Сингх Суреш
|1
|0.06
|Harsh Patre
|1
|0.06
|Sivasakthi Narayanan
|1
|0.06
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
|Jessel Carneiro
|0
|0
|Синг Наорем Рошан
|0
|0
Карточки
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стюарт Грэг
|4
|1
|Ван Нифф Юлл
|4
|1
|Сингх Пратап Викрам
|4
|1
|Сингх Мехтаб
|4
|0
|Мишра Акаш
|2
|1
|Лаченпа Пхурба
|1
|1
|Эль-Хайяти Абденассер
|2
|0
|Ногуэра Альберто
|2
|0
|Бхеке Рахул
|2
|0
|Рэйн Дилип Джаеш
|2
|0
|Лаленгмавия
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Перейра Диас Хорхе
|1
|0
|Раи Винит
|1
|0
|Тири
|1
|0
|Валпуя
|1
|0
|Сингх Гуркират
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Суреш
|4
|1
|Дамьянович Славко
|5
|0
|Кумар Рохит
|5
|0
|Синг Наорем Рошан
|1
|2
|Aleksandar Jovanovic I
|3
|0
|Хави Эрнандес II
|2
|0
|Shankar Sampingiraj
|2
|0
|Jessel Carneiro
|2
|0
|Harsh Patre
|2
|0
|Robin Yadav
|2
|0
|Chingambam Shivaldo Singh
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Чхетри Сунил
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Lalremtluanga Fanai
|1
|0
|Monirul Molla
|1
|0
Результаты матчей
Мумбаи Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Бенгалуру
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
9
Мумбаи Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Бенгалуру
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
9
8
Мумбаи Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Бенгалуру
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
1
8%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
1
11%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Забито
21
17
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
10%
3
18%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
6
29%
2
12%
76-90
Пропущено
12
21
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
6
29%
16-30
4
33%
2
10%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
25%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Мумбаи Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0
Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2
Бенгалуру
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1
Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0
Результаты матчей
Мумбаи Сити
Бенгалуру
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мумбаи Сити
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
62
33
17
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
114
85
312
211
114
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|28 - 14
|31
|2.
|14
|9
|2
|3
|28 - 18
|29
|3.
|13
|8
|4
|1
|19 - 7
|28
|4.
|2:0
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|5.
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|6.
|16
|4
|5
|7
|21 - 19
|17
|7.
|15
|3
|7
|5
|19 - 25
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|9.
|14
|3
|6
|5
|16 - 14
|15
|10.
|0:2
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|11.
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|12.
|15
|0
|4
|11
|5 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|2.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|6.
|0:2
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|9 - 6
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|12.
|7
|0
|1
|6
|1 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|3.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|9
|3
|1
|5
|14 - 11
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|8.
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|9.
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|10.
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|11.
|8
|0
|3
|5
|4 - 12
|3
|12.
|0:2
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|7 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|6 (2)
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|6 (1)
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 4
|Хайдарабад
|João Victor I
|1 4