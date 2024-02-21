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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Гоа
0:2
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
20' Желтая карточка
Эррера Борха
53' Желтая карточка
Jithin M.S
0:1
69' Пенальти
Юрич Томи
0:2
80' Гол в свои ворота
Онайндиа Одеи
84' Желтая карточка
Redeem Tlang
90' Желтая карточка
Asheer Akhtar
90' Желтая карточка
Macarton Nickson
90'+9
13
Arshdeep
Singh
20
Seriton
Fernandes
16
Онайндиа
Одеи
30
Nim
Dorjee
Tamang
41
Jay
Gupta
4
Макхью
Карл
14
Ayush
Chhetri
17
Boris
Singh
Thangjam
26
Эррера
Борха
10
Фернандес
Брэндон
9
Carlitos
XI
32
Mirshad
Michu
2
Dinesh
Singh
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
77
Buanthanglun
Samte
6
Бемаммер
Мохаммед
5
Hamza
Regragui
22
Redeem
Tlang
23
Bekey
Oram
18
Jithin
M.S
9
Юрич
Томи
Гоа
Нортист Юнайтед

История личных встреч

Гоа
Нортист Юнайтед

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

Первый тайм

26.3%
68.4%
5.3%
5 побед 13 ничьих 1 победа

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СИ
1:1
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
2:2
СИ
1:1
СИ
2:0
СИ
2:2
СИ
5:1
СИ
2:2
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
2:0
СИ
1:1
СИ
1:3
СИ
3:0
СИ
1:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

2.11
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.7
0.89

Среднее время на гол

52
101

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.89
1.21

Тотал матчей

2.5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

47
74

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlitos XI 5 (1) 0.36
Noah Sadaoui 4 (2) 0.29
Родригес Виктор II 3 0.21
Jay Gupta 2 0.14
Боргес Роуллин 2 0.14
Сингх Уданта 1 0.07
Джинган Сандеш 1 0.07
Boris Singh Thangjam 1 0.07
Макхью Карл 0 0
Фернандес Брэндон 0 0
Фернандес Райньер 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юрич Томи 5 (2) 0.31
Альбьяк Нестор 3 (1) 0.19
Parthib Gogoi 3 0.19
Konsam Singh 2 0.13
Jithin M.S 1 0.06
Asheer Akhtar 1 0.06
Сабако Мичел 1 0.06
Бемаммер Мохаммед 1 0.06
Ибсон Баррето 1 (1) 0.06
Филиппото Ромен 0 0
Redeem Tlang 0 0
Dinesh Singh 0 0

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 3 0
Noah Sadaoui 3 0
Родригес Виктор II 2 0
Онайндиа Одеи 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Эррера Борха 2 0
Ретре Пауло 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Боргес Роуллин 1 0
Фернандес Райньер 1 0
Arshdeep Singh 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 6 0
Asheer Akhtar 6 0
Dinesh Singh 5 0
Tondonba Singh 2 1
Redeem Tlang 3 0
Gani Nigam 3 0
Macarton Nickson 3 0
Хамед Яссер 2 0
Mirshad Michu 2 0
Jithin M.S 2 0
Филиппото Ромен 1 0
Сабако Мичел 1 0
Hamza Regragui 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Buanthanglun Samte 1 0

Результаты матчей

Гоа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Нортист Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
6
Гоа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Нортист Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

13
9
Гоа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Нортист Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

4
15
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
50%
3
20%
61-75
1
25%
3
20%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
23%
3
27%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Пропущено

4
13
4 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
25%
2
15%
1-15
1
25%
4
31%
16-30
2
50%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

20
18
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
3
15%
5
28%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
4
20%
3
17%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
20%
3
17%
61-75
4
20%
4
22%
76-90

Пропущено

8
28
5 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 15
2
25%
3
11%
1-15
1
13%
5
18%
16-30
2
25%
8
29%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
2
25%
4
14%
61-75
1
13%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1
АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1
Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Гоа
Нортист Юнайтед

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
7 раз 44%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Гоа
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
5
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
2
6
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
14
2
5
9
1.5
5
11
3
11
2.5
2
14
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 15 9 4 2 28 - 14 31
2.
АТК
 14 9 2 3 28 - 18 29
3.
Мумбаи Сити
 14 8 4 2 23 - 12 28
4.
Гоа
 14 8 4 2 19 - 9 28
5.
Керала Бластерс
 15 8 2 5 19 - 16 26
6.
Нортист Юнайтед
 16 4 7 5 21 - 25 19
7.
Джамшедпур
 16 4 5 7 21 - 19 17
8.
Ченнаин
 14 4 3 7 16 - 23 15
9.
Ист Бенгал
 14 3 6 5 16 - 14 15
10.
Бенгалуру
 16 3 6 7 15 - 25 15
11.
Пенджаб
 15 3 5 7 15 - 24 14
12.
Хайдарабад
 15 0 4 11 5 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Мумбаи Сити
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Керала Бластерс
 8 5 2 1 13 - 9 17
4.
АТК
 8 4 2 2 15 - 12 14
5.
Гоа
 7 4 1 2 6 - 5 13
6.
Бенгалуру
 7 3 3 1 8 - 9 12
7.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
8.
Ченнаин
 6 3 1 2 10 - 8 10
9.
Ист Бенгал
 8 2 3 3 9 - 6 9
10.
Пенджаб
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Джамшедпур
 7 1 4 2 7 - 8 7
12.
Хайдарабад
 7 0 1 6 1 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 6 5 0 1 13 - 6 15
2.
Гоа
 7 4 3 0 13 - 4 15
3.
Мумбаи Сити
 6 3 2 1 9 - 5 11
4.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Джамшедпур
 9 3 1 5 14 - 11 10
6.
Керала Бластерс
 7 3 0 4 6 - 7 9
7.
Нортист Юнайтед
 8 1 4 3 8 - 14 7
8.
Ист Бенгал
 6 1 3 2 7 - 8 6
9.
Пенджаб
 8 1 3 4 9 - 15 6
10.
Ченнаин
 8 1 2 5 6 - 15 5
11.
Хайдарабад
 8 0 3 5 4 - 12 3
12.
Бенгалуру
 9 0 3 6 7 - 16 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 11 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Ист Бенгал Cleiton Silva 7 (1)
АТК Каммингс Джейсон 6 (2)
Джамшедпур Чима Даниэль 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Сингх Суреш 1 5
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Нортист Юнайтед Asheer Akhtar 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Macarton Nickson получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Asheer Akhtar получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Redeem Tlang уходит с поля. Gaurav Bora выходит вместо него
  • 84'
    Redeem Tlang получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Г О О О О Л - Онайндиа Одеи уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 77'
    Эррера Борха уходит с поля. Ретре Пауло выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Jithin M.S получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Эррера Борха получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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