Тур: 1.
0:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаЭррера Борха
53' Желтая карточкаJithin M.S
0:1
69' ПенальтиЮрич Томи
0:2
80' Гол в свои воротаОнайндиа Одеи
84' Желтая карточкаRedeem Tlang
90' Желтая карточкаAsheer Akhtar
90' Желтая карточкаMacarton Nickson
90'+9
Ход матча
20'
53'
69'
0:1
80'
0:2
84'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
41
Jay
Gupta
26
Эррера
Борха
22
Redeem
Tlang
23
Bekey
Oram
18
Jithin
M.S
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
-
23 Bekey OramПолузащитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Thoi SinghПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
13 Gaurav Bora
-
26 Konsam Singh
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
История личных встреч
Гоа
Нортист Юнайтед
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
Первый тайм
26.3%
68.4%
5.3%
5 побед 13 ничьих 1 победа
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
2.11
1.5
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.7
0.89
Среднее время на гол
52
101
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.89
1.21
Тотал матчей
2.5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
47
74
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlitos XI
|5 (1)
|0.36
|Noah Sadaoui
|4 (2)
|0.29
|Родригес Виктор II
|3
|0.21
|Jay Gupta
|2
|0.14
|Боргес Роуллин
|2
|0.14
|Сингх Уданта
|1
|0.07
|Джинган Сандеш
|1
|0.07
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.07
|Макхью Карл
|0
|0
|Фернандес Брэндон
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юрич Томи
|5 (2)
|0.31
|Альбьяк Нестор
|3 (1)
|0.19
|Parthib Gogoi
|3
|0.19
|Konsam Singh
|2
|0.13
|Jithin M.S
|1
|0.06
|Asheer Akhtar
|1
|0.06
|Сабако Мичел
|1
|0.06
|Бемаммер Мохаммед
|1
|0.06
|Ибсон Баррето
|1 (1)
|0.06
|Филиппото Ромен
|0
|0
|Redeem Tlang
|0
|0
|Dinesh Singh
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|3
|0
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Эррера Борха
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Боргес Роуллин
|1
|0
|Фернандес Райньер
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|6
|0
|Asheer Akhtar
|6
|0
|Dinesh Singh
|5
|0
|Tondonba Singh
|2
|1
|Redeem Tlang
|3
|0
|Gani Nigam
|3
|0
|Macarton Nickson
|3
|0
|Хамед Яссер
|2
|0
|Mirshad Michu
|2
|0
|Jithin M.S
|2
|0
|Филиппото Ромен
|1
|0
|Сабако Мичел
|1
|0
|Hamza Regragui
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
|Buanthanglun Samte
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Нортист Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
6
Гоа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Нортист Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
13
9
Гоа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Нортист Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
4
15
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
50%
3
20%
61-75
1
25%
3
20%
76-90
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
23%
3
27%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Пропущено
4
13
4 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
25%
2
15%
1-15
1
25%
4
31%
16-30
2
50%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
3
15%
5
28%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
4
20%
3
17%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
20%
3
17%
61-75
4
20%
4
22%
76-90
Пропущено
8
28
5 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 15
2
25%
3
11%
1-15
1
13%
5
18%
16-30
2
25%
8
29%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
2
25%
4
14%
61-75
1
13%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1
АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1
Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Гоа
Нортист Юнайтед
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
7 раз 44%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Гоа
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
43
26
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
142
59
511
311
214
113
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|7 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|6 (2)
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|6 (1)
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 5
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Нортист Юнайтед
|Asheer Akhtar
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4