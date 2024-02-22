Тур: 1.
0:0
Первый тайм: 9'
0'
32
Rehenesh
TP
12
Provat
Lakra
91
Элсинью
17
Imran
Khan
99
Чима
Даниэль
19
Hijazi
Maher
22
Кумар
Нишу
11
Nanda
Kumar
29
Сингх
Наорем
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
-
12 Provat LakraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
91 ЭлсиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Imran KhanПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Vishal Yadav
-
77 Nikhil Barla
-
27 Emil Benny
-
-
Главный тренер: Khalid Jamil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Hijazi MaherЗащитник
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Nanda KumarПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сингх НаоремПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Форбс БраунНападающий
-
-
82 P V Vishnu
-
-
59 Jesin TK
-
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
История личных встреч
Джамшедпур
Ист Бенгал
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.67
Среднее время на гол
180
54
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.71
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
126
78
Бомбардиры внутри турнира
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|6
|0.35
|Манзорро Жереми
|4 (1)
|0.24
|Imran Khan
|2
|0.12
|Sanan Mohammed
|2
|0.12
|Rei Tachikawa
|2
|0.12
|Доунгел Семинлен
|1
|0.06
|Сиверио Хавьер
|1
|0.06
|Laldinpuia Pc
|1
|0.06
|Амбри Стив
|1 (1)
|0.06
|Nikhil Barla
|0
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|7 (2)
|0.47
|Nanda Kumar
|3
|0.2
|Сингх Наорем
|2
|0.13
|Форбс Браун
|1
|0.07
|Эррера Борха
|1
|0.07
|Ajay Chhetri
|1
|0.07
|Кумар Нишу
|0
|0
|Десай Мандар Рао
|0
|0
|P V Vishnu
|0
|0
Карточки
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pratik Chowdhary
|5
|0
|Jitendra Singh
|4
|0
|Стеванович Ален
|3
|0
|Манзорро Жереми
|3
|0
|Халдер Пронай
|3
|0
|Nikhil Barla
|3
|0
|Доунгел Семинлен
|2
|0
|Provat Lakra
|2
|0
|Imran Khan
|2
|0
|Emil Benny
|2
|0
|Rei Tachikawa
|2
|0
|Rehenesh TP
|0
|1
|Чима Даниэль
|1
|0
|Элсинью
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Амбри Стив
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
|Wungngayam Muirang
|1
|0
|Laldinpuia Pc
|1
|0
|Muhammed Uvais
|1
|0
|Sanan Mohammed
|1
|0
|Scott Cooper
|1
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Souvik Chakraborty
|5
|0
|Пардо Хосе Антонио
|4
|0
|Cleiton Silva
|4
|0
|Сингх Наорем
|4
|0
|Лалчунгнунга
|4
|0
|Сиверио Хавьер
|3
|0
|Эррера Борха
|3
|0
|Hijazi Maher
|3
|0
|Ajay Chhetri
|2
|0
|Форбс Браун
|1
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Nanda Kumar
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Gursimrat Gill
|1
|0
|Mohammad Rakip
|1
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|1
|0
|Sayan Banerjee
|1
|0
Результаты матчей
Джамшедпур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ист Бенгал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
5
Джамшедпур
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ист Бенгал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
11
7
Джамшедпур
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Ист Бенгал
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
17
12
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
14%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
15%
2
22%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
4
31%
3
33%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
5
42%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Забито
20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
15%
5
33%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
7
35%
4
27%
76-90
Пропущено
20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
15%
3
20%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
6
30%
1
7%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
4
27%
61-75
4
20%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Джамшедпур
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1
Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 АТК - Ист Бенгал 2:2
Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0
Результаты матчей
Джамшедпур
Ист Бенгал
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Джамшедпур
Ист Бенгал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
44
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
51
36
24
36
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
95
511
410
313
113
214
113
115
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|28 - 14
|31
|2.
|14
|9
|2
|3
|28 - 18
|29
|3.
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|14
|8
|4
|2
|19 - 9
|28
|5.
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|6.
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|7.
|0:0
|17
|4
|6
|7
|21 - 19
|18
|8.
|0:0
|15
|3
|7
|5
|16 - 14
|16
|9.
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|10.
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|11.
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|12.
|15
|0
|4
|11
|5 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 6
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|7 - 8
|8
|12.
|7
|0
|1
|6
|1 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|14 - 11
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|8.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|10.
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|11.
|8
|0
|3
|5
|4 - 12
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|7 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|6 (2)
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|6 (1)
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 5
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Нортист Юнайтед
|Asheer Akhtar
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4