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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Джамшедпур
0:0
Первый тайм: 9'
Ист Бенгал
0'
Лучшие коэффициенты
Джамшедпур
Ничья
Ист Бенгал
2.02
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Все Коэффициенты
32
Rehenesh
TP
12
Provat
Lakra
24
Pratik
Chowdhary
4
Laldinpuia
Pc
21
Wungngayam
Muirang
15
Sanan
Mohammed
91
Элсинью
10
Манзорро
Жереми
17
Imran
Khan
9
Сиверио
Хавьер
99
Чима
Даниэль
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
12
Mohammad
Rakip
28
Пантич
Александар
19
Hijazi
Maher
22
Кумар
Нишу
23
Souvik
Chakraborty
6
Ajay
Chhetri
11
Nanda
Kumar
9
Васкес
Виктор
II
29
Сингх
Наорем
10
Cleiton
Silva
Джамшедпур
Ист Бенгал

История личных встреч

Джамшедпур
Ист Бенгал

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СИ
0:0
СИ
1:2
СИ
1:3
СИ
1:0
СИ
1:1
СИ
1:2
СИ
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.67

Среднее время на гол

180
54

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.71
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
78

Бомбардиры внутри турнира

Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 6 0.35
Манзорро Жереми 4 (1) 0.24
Imran Khan 2 0.12
Sanan Mohammed 2 0.12
Rei Tachikawa 2 0.12
Доунгел Семинлен 1 0.06
Сиверио Хавьер 1 0.06
Laldinpuia Pc 1 0.06
Амбри Стив 1 (1) 0.06
Nikhil Barla 0 0
Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 7 (2) 0.47
Nanda Kumar 3 0.2
Сингх Наорем 2 0.13
Форбс Браун 1 0.07
Эррера Борха 1 0.07
Ajay Chhetri 1 0.07
Кумар Нишу 0 0
Десай Мандар Рао 0 0
P V Vishnu 0 0

Карточки

Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pratik Chowdhary 5 0
Jitendra Singh 4 0
Стеванович Ален 3 0
Манзорро Жереми 3 0
Халдер Пронай 3 0
Nikhil Barla 3 0
Доунгел Семинлен 2 0
Provat Lakra 2 0
Imran Khan 2 0
Emil Benny 2 0
Rei Tachikawa 2 0
Rehenesh TP 0 1
Чима Даниэль 1 0
Элсинью 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Амбри Стив 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Wungngayam Muirang 1 0
Laldinpuia Pc 1 0
Muhammed Uvais 1 0
Sanan Mohammed 1 0
Scott Cooper 1 0
Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Souvik Chakraborty 5 0
Пардо Хосе Антонио 4 0
Cleiton Silva 4 0
Сингх Наорем 4 0
Лалчунгнунга 4 0
Сиверио Хавьер 3 0
Эррера Борха 3 0
Hijazi Maher 3 0
Ajay Chhetri 2 0
Форбс Браун 1 0
Кхабра Харманджот 1 0
Креспо Сауль 1 0
Nanda Kumar 1 0
Кумар Нишу 1 0
Gursimrat Gill 1 0
Mohammad Rakip 1 0
Prabhsukhan Singh Gill 1 0
Sayan Banerjee 1 0

Результаты матчей

Джамшедпур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ист Бенгал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
5
Джамшедпур
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ист Бенгал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

11
7
Джамшедпур
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Ист Бенгал
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

17
12

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
14%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
15%
2
22%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
5
42%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
15%
5
33%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
7
35%
4
27%
76-90

Пропущено

20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
15%
3
20%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
6
30%
1
7%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
4
27%
61-75
4
20%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Джамшедпур
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1
Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 АТК - Ист Бенгал 2:2
Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0

Результаты матчей

Джамшедпур
Ист Бенгал

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Джамшедпур
Ист Бенгал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
1
3
6
1.5
2
4
3
6
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
5
5
11
1.5
4
10
3
13
2.5
1
13
2
14
3.5
1
13
1
15
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 15 9 4 2 28 - 14 31
2.
АТК
 14 9 2 3 28 - 18 29
3.
Мумбаи Сити
 14 8 4 2 23 - 12 28
4.
Гоа
 14 8 4 2 19 - 9 28
5.
Керала Бластерс
 15 8 2 5 19 - 16 26
6.
Нортист Юнайтед
 16 4 7 5 21 - 25 19
7.
Джамшедпур
 0:0 17 4 6 7 21 - 19 18
8.
Ист Бенгал
 0:0 15 3 7 5 16 - 14 16
9.
Ченнаин
 14 4 3 7 16 - 23 15
10.
Бенгалуру
 16 3 6 7 15 - 25 15
11.
Пенджаб
 15 3 5 7 15 - 24 14
12.
Хайдарабад
 15 0 4 11 5 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Мумбаи Сити
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Керала Бластерс
 8 5 2 1 13 - 9 17
4.
АТК
 8 4 2 2 15 - 12 14
5.
Гоа
 7 4 1 2 6 - 5 13
6.
Бенгалуру
 7 3 3 1 8 - 9 12
7.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
8.
Ченнаин
 6 3 1 2 10 - 8 10
9.
Ист Бенгал
 0:0 8 2 3 3 9 - 6 9
10.
Пенджаб
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Джамшедпур
 0:0 8 1 5 2 7 - 8 8
12.
Хайдарабад
 7 0 1 6 1 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 6 5 0 1 13 - 6 15
2.
Гоа
 7 4 3 0 13 - 4 15
3.
Мумбаи Сити
 6 3 2 1 9 - 5 11
4.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Джамшедпур
 0:0 9 3 1 5 14 - 11 10
6.
Керала Бластерс
 7 3 0 4 6 - 7 9
7.
Ист Бенгал
 0:0 7 1 4 2 7 - 8 7
8.
Нортист Юнайтед
 8 1 4 3 8 - 14 7
9.
Пенджаб
 8 1 3 4 9 - 15 6
10.
Ченнаин
 8 1 2 5 6 - 15 5
11.
Хайдарабад
 8 0 3 5 4 - 12 3
12.
Бенгалуру
 9 0 3 6 7 - 16 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 11 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Ист Бенгал Cleiton Silva 7 (1)
АТК Каммингс Джейсон 6 (2)
Джамшедпур Чима Даниэль 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Сингх Суреш 1 5
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Нортист Юнайтед Asheer Akhtar 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
Весь список
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  • Судья начинает матч
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