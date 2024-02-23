Тур: 1.
0:2
Конец матча
0'
0:0
54' Не забитый пенальтиЧхангте Лаллианзуала
0:1
71' ГолСингх Бипин
79' Желтая карточкаIrfan Yadwad
83' Желтая карточкаЧоудхари Фарух
85' Желтая карточкаРэйн Дилип Джаеш
0:2
90' ГолСингх Бипин
90' Желтая карточкаГуаррочена Икер
90'+7
Ход матча
46'
54'
71'
0:1
79'
83'
85'
90'
0:2
90'
11
Rahim
Ali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Rahim AliНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Irfan Yadwad
-
-
-
-
-
-
22 Sachu Siby
-
Главный тренер: Койл Оуэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Крума ТаерЗащитник
- Защитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 ВалпуяЗащитник
- Защитник
-
4 ТириЗащитник
- Полузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
-
29 Сингх БипинПолузащитник
- Нападающий
-
28 Чхикара АюшНападающий
-
Главный тренер: Петр Кратки
История личных встреч
Ченнаин
Мумбаи Сити
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
19 матчей
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
10.5%
68.4%
21.1%
2 победы 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
0.8
Среднее время на гол
62
112
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.3
1.22
Среднее время на гол
69
73
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.37
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кривелларо Рафаэл
|3 (2)
|0.2
|Мюррей Джордан
|3 (2)
|0.2
|Connor Shields
|3
|0.2
|Ninthoinganba Meetei
|2
|0.13
|Чоудхари Фарух
|1
|0.07
|Rahim Ali
|1
|0.07
|Эдвардз Райан
|1
|0.07
|Vincy Barretto
|1
|0.07
|Aakash Sangwan
|1
|0.07
|Ankit Mukherjee
|0
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Диас Хорхе
|6 (1)
|0.4
|Сингх Бипин
|3
|0.2
|Сингх Пратап Викрам
|3 (1)
|0.2
|Чхангте Лаллианзуала
|2 (1)
|0.13
|Стюарт Грэг
|2
|0.13
|Гуаррочена Икер
|1
|0.07
|Ногуэра Альберто
|1
|0.07
|Лаленгмавия
|1
|0.07
|Гриффитс Ростин
|1
|0.07
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0.07
|Тири
|1
|0.07
|Мишра Акаш
|1
|0.07
|Сингх Гуркират
|1
|0.07
|Ван Нифф Юлл
|0
|0
|Рэйн Дилип Джаеш
|0
|0
|Сингх Мехтаб
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ankit Mukherjee
|3
|1
|Эдвардз Райан
|2
|1
|Чоудхари Фарух
|3
|0
|Bikash Yumnam
|3
|0
|Irfan Yadwad
|3
|0
|Кривелларо Рафаэл
|2
|0
|Connor Shields
|2
|0
|Debjit Majumder
|2
|0
|Голуи Сартхак
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Vincy Barretto
|2
|0
|Yumkhaibam Jiteshwor Singh
|2
|0
|Aakash Sangwan
|2
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стюарт Грэг
|4
|1
|Ван Нифф Юлл
|4
|1
|Сингх Пратап Викрам
|4
|1
|Сингх Мехтаб
|4
|0
|Мишра Акаш
|2
|1
|Рэйн Дилип Джаеш
|3
|0
|Лаленгмавия
|3
|0
|Лаченпа Пхурба
|1
|1
|Эль-Хайяти Абденассер
|2
|0
|Ногуэра Альберто
|2
|0
|Бхеке Рахул
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Гуаррочена Икер
|1
|0
|Перейра Диас Хорхе
|1
|0
|Раи Винит
|1
|0
|Тири
|1
|0
|Валпуя
|1
|0
|Сингх Гуркират
|1
|0
Результаты матчей
Ченнаин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Мумбаи Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
2
Ченнаин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Мумбаи Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
6
12
Ченнаин
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Мумбаи Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
9%
1
9%
1-15
3
27%
3
27%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
60%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
6
14
6 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
4
67%
1
7%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
4
27%
3
43%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Забито
17
25
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
5
29%
29%
2
8%
1-15
4
24%
3
12%
16-30
2
12%
5
20%
31-45
4
24%
4
16%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
2
12%
7
28%
76-90
Пропущено
24
12
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
8%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
21%
4
33%
31-45
5
21%
3
25%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
6
25%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0
Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1
Мумбаи Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0
Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2
Результаты матчей
Ченнаин
Мумбаи Сити
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ченнаин
Мумбаи Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
25
62
16
17
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
52
26
43
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
123
411
105
213
213
114
114
114
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|7 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|6 (2)
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|6 (1)
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 5
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6
|Нортист Юнайтед
|Asheer Akhtar
|6
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1 4