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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ченнаин
0:2
Конец матча
Мумбаи Сити
0'
0:0
54' Не забитый пенальти
Чхангте Лаллианзуала
0:1
71' Гол
Сингх Бипин
79' Желтая карточка
Irfan Yadwad
83' Желтая карточка
Чоудхари Фарух
85' Желтая карточка
Рэйн Дилип Джаеш
0:2
90' Гол
Сингх Бипин
90' Желтая карточка
Гуаррочена Икер
90'+7
24
Debjit
Majumder
16
Голуи
Сартхак
3
Эдвардз
Райан
4
Чиркович
Лазар
27
Aakash
Sangwan
37
Yumkhaibam
Jiteshwor
Singh
10
Connor
Shields
7
Ninthoinganba
Meetei
50
Кривелларо
Рафаэл
71
Чоудхари
Фарух
11
Rahim
Ali
1
Лаченпа
Пхурба
2
Бхеке
Рахул
35
Крума
Таер
5
Сингх
Мехтаб
31
Мишра
Акаш
45
Лаленгмавия
8
Ван
Нифф
Юлл
10
Ногуэра
Альберто
7
Чхангте
Лаллианзуала
6
Сингх
Пратап
Викрам
34
Гуаррочена
Икер
Ченнаин
Мумбаи Сити

История личных встреч

Ченнаин
Мумбаи Сити

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

19 матчей

31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

10.5%
68.4%
21.1%
2 победы 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

СИ
3:0
СИ
2:1
СИ
2:6
СИ
0:1
СИ
1:0
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
0:1
СИ
0:0
СИ
2:0
СИ
0:1
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
2:0
СИ
1:1
СИ
3:0
СИ
0:2
СИ
0:3
СИ
5:1

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
0.8

Среднее время на гол

62
112

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.3
1.22

Среднее время на гол

69
73

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.37
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кривелларо Рафаэл 3 (2) 0.2
Мюррей Джордан 3 (2) 0.2
Connor Shields 3 0.2
Ninthoinganba Meetei 2 0.13
Чоудхари Фарух 1 0.07
Rahim Ali 1 0.07
Эдвардз Райан 1 0.07
Vincy Barretto 1 0.07
Aakash Sangwan 1 0.07
Ankit Mukherjee 0 0
Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Диас Хорхе 6 (1) 0.4
Сингх Бипин 3 0.2
Сингх Пратап Викрам 3 (1) 0.2
Чхангте Лаллианзуала 2 (1) 0.13
Стюарт Грэг 2 0.13
Гуаррочена Икер 1 0.07
Ногуэра Альберто 1 0.07
Лаленгмавия 1 0.07
Гриффитс Ростин 1 0.07
Эль-Хайяти Абденассер 1 0.07
Тири 1 0.07
Мишра Акаш 1 0.07
Сингх Гуркират 1 0.07
Ван Нифф Юлл 0 0
Рэйн Дилип Джаеш 0 0
Сингх Мехтаб 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ankit Mukherjee 3 1
Эдвардз Райан 2 1
Чоудхари Фарух 3 0
Bikash Yumnam 3 0
Irfan Yadwad 3 0
Кривелларо Рафаэл 2 0
Connor Shields 2 0
Debjit Majumder 2 0
Голуи Сартхак 2 0
Rahim Ali 2 0
Vincy Barretto 2 0
Yumkhaibam Jiteshwor Singh 2 0
Aakash Sangwan 2 0
Ayush Adhikari 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0
Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стюарт Грэг 4 1
Ван Нифф Юлл 4 1
Сингх Пратап Викрам 4 1
Сингх Мехтаб 4 0
Мишра Акаш 2 1
Рэйн Дилип Джаеш 3 0
Лаленгмавия 3 0
Лаченпа Пхурба 1 1
Эль-Хайяти Абденассер 2 0
Ногуэра Альберто 2 0
Бхеке Рахул 2 0
Гриффитс Ростин 1 0
Гуаррочена Икер 1 0
Перейра Диас Хорхе 1 0
Раи Винит 1 0
Тири 1 0
Валпуя 1 0
Сингх Гуркират 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Мумбаи Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2
Ченнаин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Мумбаи Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

6
12
Ченнаин
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Мумбаи Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
9%
1
9%
1-15
3
27%
3
27%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
60%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

6
14
6 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
4
67%
1
7%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
4
27%
3
43%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Забито

17
25
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
5
29%
29%
2
8%
1-15
4
24%
3
12%
16-30
2
12%
5
20%
31-45
4
24%
4
16%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
2
12%
7
28%
76-90

Пропущено

24
12
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
8%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
21%
4
33%
31-45
5
21%
3
25%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
6
25%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0
Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1
Мумбаи Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0
Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2

Результаты матчей

Ченнаин
Мумбаи Сити

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
Мумбаи Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
6
2
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
4
3
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
10
5
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 15 9 4 2 28 - 14 31
2.
Мумбаи Сити
 15 9 4 2 25 - 12 31
3.
АТК
 14 9 2 3 28 - 18 29
4.
Гоа
 14 8 4 2 19 - 9 28
5.
Керала Бластерс
 15 8 2 5 19 - 16 26
6.
Джамшедпур
 17 5 5 7 23 - 20 20
7.
Нортист Юнайтед
 16 4 7 5 21 - 25 19
8.
Ченнаин
 15 4 3 8 16 - 25 15
9.
Ист Бенгал
 15 3 6 6 17 - 16 15
10.
Бенгалуру
 16 3 6 7 15 - 25 15
11.
Пенджаб
 15 3 5 7 15 - 24 14
12.
Хайдарабад
 15 0 4 11 5 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Мумбаи Сити
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Керала Бластерс
 8 5 2 1 13 - 9 17
4.
АТК
 8 4 2 2 15 - 12 14
5.
Гоа
 7 4 1 2 6 - 5 13
6.
Бенгалуру
 7 3 3 1 8 - 9 12
7.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
8.
Ченнаин
 7 3 1 3 10 - 10 10
9.
Джамшедпур
 8 2 4 2 9 - 9 10
10.
Ист Бенгал
 8 2 3 3 9 - 6 9
11.
Пенджаб
 7 2 2 3 6 - 9 8
12.
Хайдарабад
 7 0 1 6 1 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 6 5 0 1 13 - 6 15
2.
Гоа
 7 4 3 0 13 - 4 15
3.
Мумбаи Сити
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Джамшедпур
 9 3 1 5 14 - 11 10
6.
Керала Бластерс
 7 3 0 4 6 - 7 9
7.
Нортист Юнайтед
 8 1 4 3 8 - 14 7
8.
Ист Бенгал
 7 1 3 3 8 - 10 6
9.
Пенджаб
 8 1 3 4 9 - 15 6
10.
Ченнаин
 8 1 2 5 6 - 15 5
11.
Хайдарабад
 8 0 3 5 4 - 12 3
12.
Бенгалуру
 9 0 3 6 7 - 16 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 11 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Ист Бенгал Cleiton Silva 7 (1)
АТК Каммингс Джейсон 6 (2)
Джамшедпур Чима Даниэль 6 (1)
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Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Нортист Юнайтед Asheer Akhtar 6
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1 4
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    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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