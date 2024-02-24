Тур: 1.
0:0
Перерыв
0'
37' Желтая карточкаMark Zothanpuia
37' Желтая карточкаДамьянович Славко
37' Желтая карточкаRamhlunchhunga
37' Желтая карточкаChingambam Shivaldo Singh
Ход матча
37'
37'
21
Oliver
Drost
11
Чхетри
Сунил
56
Abhijith
Pa
77
Abdul
Rabeeh
60
Joseph
Sunny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Oliver DrostНападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Кумар РохитПолузащитник
-
-
-
24 Rohit Danu
-
49 Harsh Patre
-
-
-
30 Sahil Poonia
-
Главный тренер: Gerard Zaragoza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
56 Abhijith PaПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Abdul RabeehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Joseph SunnyНападающий
- Запасные игроки
-
-
58 Cris Sherpa
-
57 Amon Lepcha
-
55 _Rashid M.
-
-
53 Joseph Sailo
-
-
-
-
Главный тренер: Thangboi Singto
История личных встреч
Бенгалуру
Хайдарабад
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
0.8
Среднее время на гол
180
112
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.89
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
101
90
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|4 (2)
|0.24
|Уильямс Райан
|3
|0.18
|Хави Эрнандес II
|3 (1)
|0.18
|Мэйн Кёртис
|2
|0.12
|Сингх Суреш
|1
|0.06
|Harsh Patre
|1
|0.06
|Sivasakthi Narayanan
|1
|0.06
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
|Jessel Carneiro
|0
|0
|Синг Наорем Рошан
|0
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ясир Мохаммад
|1
|0.06
|Пеннанен Петтери
|1
|0.06
|Мойя Хонатан
|1
|0.06
|Hitesh Sharma
|1
|0.06
|Аланис Освальдо
|0
|0
|Mark Zothanpuia
|0
|0
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Суреш
|5
|1
|Дамьянович Славко
|6
|0
|Кумар Рохит
|5
|0
|Синг Наорем Рошан
|1
|2
|Хави Эрнандес II
|3
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|3
|0
|Chingambam Shivaldo Singh
|3
|0
|Shankar Sampingiraj
|2
|0
|Jessel Carneiro
|2
|0
|Harsh Patre
|2
|0
|Robin Yadav
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Чхетри Сунил
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Lalremtluanga Fanai
|1
|0
|Monirul Molla
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|João Victor I
|4
|1
|Joseph Knowles
|3
|0
|Mark Zothanpuia
|3
|0
|Alex Saji
|1
|1
|Nim Dorjee Tamang
|2
|0
|Сингх Чингленсана
|2
|0
|Ясир Мохаммад
|2
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Аланис Освальдо
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
|Ramhlunchhunga
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хайдарабад
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
5
Бенгалуру
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Хайдарабад
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
4
1
Бенгалуру
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Хайдарабад
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
9
11
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
22%
2
18%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
5
45%
76-90
Забито
9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
4
29%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Забито
17
7
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 9
3
18%
2
29%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
2
12%
2
29%
76-90
Пропущено
23
25
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
13%
6
24%
1-15
6
26%
3
12%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
5
22%
2
8%
61-75
2
9%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1
Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1
Хайдарабад
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Хайдарабад - Гоа 0:2
Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0
Результаты матчей
Бенгалуру
Хайдарабад
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
10 раз 67%
1
5 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
510
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|28 - 14
|32
|2.
|15
|9
|4
|2
|25 - 12
|31
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 18
|30
|4.
|14
|8
|4
|2
|19 - 9
|28
|5.
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|6.
|17
|5
|5
|7
|23 - 20
|20
|7.
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|8.
|0:0
|17
|3
|7
|7
|15 - 25
|16
|9.
|15
|4
|3
|8
|16 - 25
|15
|10.
|15
|3
|6
|6
|17 - 16
|15
|11.
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|12.
|0:0
|16
|0
|5
|11
|5 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|18 - 7
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|6.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|8 - 9
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|9 - 6
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|1 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|9
|3
|1
|5
|14 - 11
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|8.
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|10.
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|11.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|4 - 12
|4
|12.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|7 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|6 (2)
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|6 (1)
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 5
|Бенгалуру
|Дамьянович Славко
|6
|АТК
|Тангри Дипак
|6
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6