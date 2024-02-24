Тур: 1.
2:1
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаMark Zothanpuia
37' Желтая карточкаДамьянович Славко
37' Желтая карточкаRamhlunchhunga
37' Желтая карточкаChingambam Shivaldo Singh
67' Желтая карточкаJoseph Sunny
1:0
71' ГолХави Эрнандес
1:1
80' ГолRamhlunchhunga
2:1
87' ГолSivasakthi Narayanan
90' Желтая карточкаПуджари Никхил
90' Желтая карточка_Rashid M.
90'+7
Ход матча
37'
37'
67'
71'
1:0
80'
1:1
87'
90'
90'
21
Oliver
Drost
11
Чхетри
Сунил
56
Abhijith
Pa
77
Abdul
Rabeeh
60
Joseph
Sunny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Oliver DrostНападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Кумар РохитПолузащитник
-
-
-
24 Rohit Danu
-
49 Harsh Patre
-
-
-
30 Sahil Poonia
-
Главный тренер: Gerard Zaragoza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
56 Abhijith PaПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Abdul RabeehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Joseph SunnyНападающий
- Запасные игроки
-
-
58 Cris Sherpa
-
57 Amon Lepcha
-
55 _Rashid M.
-
-
53 Joseph Sailo
-
-
-
-
Главный тренер: Thangboi Singto
История личных встреч
Бенгалуру
Хайдарабад
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
0.8
Среднее время на гол
180
112
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.89
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
101
90
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|4 (2)
|0.24
|Хави Эрнандес II
|4 (1)
|0.24
|Уильямс Райан
|3
|0.18
|Мэйн Кёртис
|2
|0.12
|Sivasakthi Narayanan
|2
|0.12
|Сингх Суреш
|1
|0.06
|Harsh Patre
|1
|0.06
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Oliver Drost
|0
|0
|Сингх Чингленсана
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
|Jessel Carneiro
|0
|0
|Синг Наорем Рошан
|0
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ясир Мохаммад
|1
|0.06
|Пеннанен Петтери
|1
|0.06
|Мойя Хонатан
|1
|0.06
|Hitesh Sharma
|1
|0.06
|Ramhlunchhunga
|1
|0.06
|Аланис Освальдо
|0
|0
|Mark Zothanpuia
|0
|0
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Суреш
|5
|1
|Дамьянович Славко
|6
|0
|Кумар Рохит
|5
|0
|Синг Наорем Рошан
|1
|2
|Хави Эрнандес II
|3
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|3
|0
|Chingambam Shivaldo Singh
|3
|0
|Shankar Sampingiraj
|2
|0
|Jessel Carneiro
|2
|0
|Harsh Patre
|2
|0
|Robin Yadav
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Чхетри Сунил
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Пуджари Никхил
|1
|0
|Lalremtluanga Fanai
|1
|0
|Monirul Molla
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|João Victor I
|4
|1
|Joseph Knowles
|3
|0
|Mark Zothanpuia
|3
|0
|Alex Saji
|1
|1
|Nim Dorjee Tamang
|2
|0
|Сингх Чингленсана
|2
|0
|Ясир Мохаммад
|2
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Аланис Освальдо
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
|Ramhlunchhunga
|1
|0
|_Rashid M.
|1
|0
|Joseph Sunny
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Хайдарабад
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Бенгалуру
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Хайдарабад
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
4
1
Бенгалуру
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Хайдарабад
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
20%
2
15%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
6
46%
76-90
Забито
9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
4
29%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Забито
19
8
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 9
3
16%
2
25%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
2
25%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
1
13%
61-75
3
16%
3
38%
76-90
Пропущено
24
27
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
3
13%
6
22%
1-15
6
25%
3
11%
16-30
3
13%
5
19%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
5
21%
3
11%
61-75
3
13%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1
Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1
Хайдарабад
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Хайдарабад - Гоа 0:2
Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0
Результаты матчей
Бенгалуру
Хайдарабад
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
6 раз 38%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
16
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
610
413
116
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|7 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|6 (2)
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|6 (1)
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 5
|Бенгалуру
|Дамьянович Славко
|6
|АТК
|Тангри Дипак
|6
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6