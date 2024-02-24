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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Бенгалуру
2:1
Конец матча
Хайдарабад
0'
37' Желтая карточка
Mark Zothanpuia
37' Желтая карточка
Дамьянович Славко
37' Желтая карточка
Ramhlunchhunga
37' Желтая карточка
Chingambam Shivaldo Singh
67' Желтая карточка
Joseph Sunny
1:0
71' Гол
Хави Эрнандес
1:1
80' Гол
Ramhlunchhunga
2:1
87' Гол
Sivasakthi Narayanan
90' Желтая карточка
Пуджари Никхил
90' Желтая карточка
_Rashid M.
90'+7
1
Сандху
Гурприт
27
Пуджари
Никхил
3
Сингх
Чингленсана
23
Дамьянович
Славко
32
Синг
Наорем
Рошан
45
Lalremtluanga
Fanai
51
Chingambam
Shivaldo
Singh
7
Уильямс
Райан
10
Хави
Эрнандес
II
21
Oliver
Drost
11
Чхетри
Сунил
25
Laxmikant
Kattimani
6
Sajad
Parray
3
Mohammed
Rafi
88
Mark
Zothanpuia
52
Jeremy
Zohminghlua
56
Abhijith
Pa
24
Lalchhanhima
Sailo
77
Abdul
Rabeeh
19
Makan
Winkle
Chote
46
Ramhlunchhunga
60
Joseph
Sunny
Бенгалуру
Хайдарабад

История личных встреч

Бенгалуру
Хайдарабад

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СИ
1:1
СИ
0:3
СИ
1:0
СИ
1:2
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
0:0
СИ
1:0
СИ
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.8

Среднее время на гол

180
112

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.89
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
90

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 4 (2) 0.24
Хави Эрнандес II 4 (1) 0.24
Уильямс Райан 3 0.18
Мэйн Кёртис 2 0.12
Sivasakthi Narayanan 2 0.12
Сингх Суреш 1 0.06
Harsh Patre 1 0.06
Нарзари Холичаран 0 0
Веендорп Кезиа 0 0
Oliver Drost 0 0
Сингх Чингленсана 0 0
Rohit Danu 0 0
Jessel Carneiro 0 0
Синг Наорем Рошан 0 0
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ясир Мохаммад 1 0.06
Пеннанен Петтери 1 0.06
Мойя Хонатан 1 0.06
Hitesh Sharma 1 0.06
Ramhlunchhunga 1 0.06
Аланис Освальдо 0 0
Mark Zothanpuia 0 0

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Суреш 5 1
Дамьянович Славко 6 0
Кумар Рохит 5 0
Синг Наорем Рошан 1 2
Хави Эрнандес II 3 0
Aleksandar Jovanovic I 3 0
Chingambam Shivaldo Singh 3 0
Shankar Sampingiraj 2 0
Jessel Carneiro 2 0
Harsh Patre 2 0
Robin Yadav 2 0
Уильямс Райан 1 0
Чхетри Сунил 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Сандху Гурприт 1 0
Пуджари Никхил 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0
Monirul Molla 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 4 1
Joseph Knowles 3 0
Mark Zothanpuia 3 0
Alex Saji 1 1
Nim Dorjee Tamang 2 0
Сингх Чингленсана 2 0
Ясир Мохаммад 2 0
Vignesh Dakshinamurthy 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Аланис Освальдо 1 0
Sahil Tavora 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0
Ramhlunchhunga 1 0
_Rashid M. 1 0
Joseph Sunny 1 0

Результаты матчей

Бенгалуру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Хайдарабад
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6
Бенгалуру
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Хайдарабад
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

4
1
Бенгалуру
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Хайдарабад
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
20%
2
15%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
6
46%
76-90

Забито

9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
4
29%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Забито

19
8
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 9
3
16%
2
25%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
2
25%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
1
13%
61-75
3
16%
3
38%
76-90

Пропущено

24
27
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
3
13%
6
22%
1-15
6
25%
3
11%
16-30
3
13%
5
19%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
5
21%
3
11%
61-75
3
13%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1
Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1
Хайдарабад
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Хайдарабад - Гоа 0:2
Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0

Результаты матчей

Бенгалуру
Хайдарабад

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
6 раз 38%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
1
6
3
5
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
6
10
4
13
1.5
1
16
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 16 9 5 2 28 - 14 32
2.
Мумбаи Сити
 15 9 4 2 25 - 12 31
3.
АТК
 15 9 3 3 28 - 18 30
4.
Гоа
 14 8 4 2 19 - 9 28
5.
Керала Бластерс
 15 8 2 5 19 - 16 26
6.
Джамшедпур
 17 5 5 7 23 - 20 20
7.
Нортист Юнайтед
 16 4 7 5 21 - 25 19
8.
Бенгалуру
 17 4 6 7 17 - 26 18
9.
Ченнаин
 15 4 3 8 16 - 25 15
10.
Ист Бенгал
 15 3 6 6 17 - 16 15
11.
Пенджаб
 15 3 5 7 15 - 24 14
12.
Хайдарабад
 16 0 4 12 6 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 9 6 3 0 18 - 7 21
2.
Мумбаи Сити
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Керала Бластерс
 8 5 2 1 13 - 9 17
4.
Бенгалуру
 8 4 3 1 10 - 10 15
5.
АТК
 8 4 2 2 15 - 12 14
6.
Гоа
 7 4 1 2 6 - 5 13
7.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
8.
Ченнаин
 7 3 1 3 10 - 10 10
9.
Джамшедпур
 8 2 4 2 9 - 9 10
10.
Ист Бенгал
 8 2 3 3 9 - 6 9
11.
Пенджаб
 7 2 2 3 6 - 9 8
12.
Хайдарабад
 7 0 1 6 1 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Гоа
 7 4 3 0 13 - 4 15
3.
Мумбаи Сити
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Джамшедпур
 9 3 1 5 14 - 11 10
6.
Керала Бластерс
 7 3 0 4 6 - 7 9
7.
Нортист Юнайтед
 8 1 4 3 8 - 14 7
8.
Ист Бенгал
 7 1 3 3 8 - 10 6
9.
Пенджаб
 8 1 3 4 9 - 15 6
10.
Ченнаин
 8 1 2 5 6 - 15 5
11.
Хайдарабад
 9 0 3 6 5 - 14 3
12.
Бенгалуру
 9 0 3 6 7 - 16 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 11 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 8 (2)
Ист Бенгал Cleiton Silva 7 (1)
АТК Каммингс Джейсон 6 (2)
Джамшедпур Чима Даниэль 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Сингх Суреш 1 5
Бенгалуру Дамьянович Славко 6
АТК Тангри Дипак 6
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Chingambam Shivaldo Singh получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Ramhlunchhunga получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Дамьянович Славко получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Mark Zothanpuia получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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