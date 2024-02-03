Стадион: Эдьюкейшн-Сити Стадиум.
Ход матча
24'
28'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
14
Годдос
Саман
20
Азмун
Сердар
16
Майкума
Сейя
21
Ито
Хироки
10
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Азмун СердарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Чешми РузбехЗащитник
- Защитник
-
25 Фаллах СаманЗащитник
-
16 Тораби МехдиПолузащитник
-
17 Голизаде АлиПолузащитник
-
24 Юсефи АрияПолузащитник
-
18 Гайеди МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Асади РезаНападающий
-
Главный тренер: Галеной Амир
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Майкума СейяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Доан РицуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Накаяма ЮтаЗащитник
-
15 Матида КокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Сано КаисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Асано ТакумаНападающий
-
11 Хосоя МаоНападающий
-
Главный тренер: Мориясу Хадзимэ
История личных встреч
Иран
Япония
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.6
|Гайеди Мехди
|2
|0.4
|Азмун Сердар
|1
|0.2
|Ансарифард Карим
|1
|0.2
|Халилзаде Шоджа
|1
|0.2
|Годдос Саман
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Япония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|4 (1)
|0.8
|Минамино Такуми
|2
|0.4
|Эндо Ватару
|1
|0.2
|Доан Рицу
|1
|0.2
|Кубо Такефуса
|1
|0.2
|Накамура Кейто
|1
|0.2
|Морита Хидемаса
|1
|0.2
|Хатате Рео
|0
|0
|Майкума Сейя
|0
|0
Карточки
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тареми Мехди
|1
|1
|Канаани Хоссейн
|2
|0
|Эззатоллахи Саид
|1
|0
|Бейранванд Алиреза
|1
|0
|Мохаррами Садех
|1
|0
|Халилзаде Шоджа
|1
|0
|Мохеби Мохаммад
|1
|0
Япония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Ито Дзюня
|1
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|Майкума Сейя
|1
|0
Результаты матчей
Иран
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Япония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Япония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
Иран
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Япония
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
25%
2
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Иран
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1
Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2
Япония
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бахрейн - Япония 1:3 Япония - Индонезия 3:1 Ирак - Япония 2:1 Япония - Вьетнам 4:2
Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2
Результаты матчей
Иран
Япония
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Иран
Япония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
31
13
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Иордания
Южная Корея
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|6
|Катар
|Афиф Акрам
|4 (2)
|Япония
|Уэда Аясэ
|4
|Палестина
|Даббаг Одай
|3
|Иран
|Тареми Мехди
|3
|Иран
|Тареми Мехди
|1 1
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|1 1
|Австралия
|О'Нил Эйден
|1 1
|Вьетнам
|Ле Фам Тхань Лонг
|1 1
|Вьетнам
|Кхуат Ван Кханг
|1 1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Иран 0:1 Япония
Исход игры
Иран
26.9% (45)
Ничья
12% (20)
Япония
61.1% (102)
Тотал 2.5
Больше
64.96% (76)
Меньше
35.04% (41)
Обе команды забьют
Да
77.78% (91)
Нет
22.22% (26)
Популярный счёт
1:2 Япония
28.7% (48)
2:1 Иран
12.6% (21)
1:1 Ничья
9.6% (16)
0:1 Япония
7.2% (12)
0:2 Япония
3.6% (6)
1:0 Иран
3.6% (6)
1:3 Япония
2.4% (4)
2:3 Япония
1.2% (2)
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