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  3. Кубок Азии 2024
Стадион: .
Иран
FIFA #21
0:1
Перерыв
Япония
FIFA #17
0'
24' Желтая карточка
Итакура Ко
0:1
28' Гол
Морита Хидемаса

Ход матча

24'
 
Итакура Ко
28'
0:1
Морита Хидемаса
Прогнозы 167
Иран 27.5% (46)
X 12% (20)
Япония 60.5% (101)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Иран
Ничья
Япония
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейранванд
Алиреза
23
Резаэян
Рамин
13
Канаани
Хоссейн
4
Халилзаде
Шоджа
5
Мохаммади
Милад
8
Эбрахими
Омид
6
Эззатоллахи
Саид
7
Джаханбахш
Алиреза
14
Годдос
Саман
21
Мохеби
Мохаммад
20
Азмун
Сердар
23
Судзуки
Дзион
16
Майкума
Сейя
4
Итакура
Ко
22
Томиясу
Такэхиро
21
Ито
Хироки
20
Кубо
Такефуса
6
Эндо
Ватару
5
Морита
Хидемаса
10
Доан
Рицу
9
Уэда
Аясэ
25
Маэда
Дайдзэн
Иран
Япония

История личных встреч

Иран
Япония

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КА
0:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 3 (1) 0.6
Гайеди Мехди 2 0.4
Азмун Сердар 1 0.2
Ансарифард Карим 1 0.2
Халилзаде Шоджа 1 0.2
Годдос Саман 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 4 (1) 0.8
Минамино Такуми 2 0.4
Эндо Ватару 1 0.2
Доан Рицу 1 0.2
Кубо Такефуса 1 0.2
Накамура Кейто 1 0.2
Морита Хидемаса 1 0.2
Хатате Рео 0 0
Майкума Сейя 0 0

Карточки

Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тареми Мехди 1 1
Канаани Хоссейн 2 0
Эззатоллахи Саид 1 0
Бейранванд Алиреза 1 0
Мохаррами Садех 1 0
Халилзаде Шоджа 1 0
Мохеби Мохаммад 1 0
Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Минамино Такуми 1 0
Ито Дзюня 1 0
Итакура Ко 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Майкума Сейя 1 0

Результаты матчей

Иран
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Япония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Япония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6
Иран
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Япония
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
25%
2
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Иран
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1
Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2
Япония
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бахрейн - Япония 1:3 Япония - Индонезия 3:1 Ирак - Япония 2:1 Япония - Вьетнам 4:2
Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2

Результаты матчей

Иран
Япония

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Иран
Япония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
3
1
1
3
3.5
1
3
1/8 финала
6 Таджикистан
4 ОАЭ
2 Ирак
3 Иордания
4 Австралия
0 Индонезия
3 Саудовская Аравия
5 Южная Корея
6 Иран
4 Сирия
1 Бахрейн
3 Япония
2 Катар
1 Палестина
2 Узбекистан
1 Таиланд
1/4 финала
0 Таджикистан
1 Иордания
1 Австралия
2 Южная Корея
Иран
Япония
Катар
Узбекистан
1/2 финала
Иордания
Южная Корея
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 6
Катар Афиф Акрам 4 (2)
Япония Уэда Аясэ 4
Палестина Даббаг Одай 3
Иран Тареми Мехди 3
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Топ нарушителей
Иран Тареми Мехди 1 1
Ирак Хуссейн Аймен 1 1
Австралия О'Нил Эйден 1 1
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
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  • Первый тайм
  • 45'
    Азмун снова на втором "этаже" за мяч боролся, но проиграл эту самую борьбу, оставив свой коллектив без удара по воротам.
  • 45'
    Кубо сумел дальним ударом по воротам соперника отметиться, но снаряд не лег ему на ногу. Сфера намного выше цели полетела. Неудачно получилось.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты рефери добавил. 
  • Судья
    43'
    Азмун сейчас в чужой штрафной получил толчок. Оказался тут же игрок на газоне. Пытался он у рефери выпросить 11-метровый удар, но сделать этого не удалось.
  • Опасный момент
    42'
    МОМЕНТИЩЕ! Классный навес от Годдоса с левого края, и дальнюю штангу в прыжке пытался замкнуть Азмун, но чуть-чуть до мяча добрался.
  • 41'
    Да, был у Годдоса реальный шанс на то, чтобы реализовать свой момент и счет в поединке сравнять, но сделать этого не удалось игроку Ирана.
  • Опасный момент
    39'
    ОПАСНО! Это было очень круто! Годдос внезапно оказался на ударной позиции у ворот соперника. Наносил он выстрел в дальний правый угол, но сфера просвистела рядом со стойкой!
  • 38'
    Сильный пас вперед на Азмуна пошел, но Сердар обработать снаряд на скорости не смог. Мяч у него соперники выбили за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    37'
    Морита с правого края выкатил пас на Доана, который в борьбе с противником за мяч отоварил последнего по ноге. Фол в атаке незамедлительно судьи определили. 
  • 35'
    Близится к завершению первый тайм нашего матча. Что-то мне подсказывает, что забитых мячей в первой половине встречи мы больше не увидим.
  • Фол, нарушение
    34'
    По ноге прилетел удар Маэде. С огромным трудом поднялся с газона футболист. Чуть в "коробочку" его тут не взяли оппоненты.
  • 33'
    Опять не дают японцы выйти своему сопернику из-под прессинга. Жесткое давление от номинальных гостей мы видим. Останавливаться на достигнутом пока не получается. 
  • 31'
    Активизировались фанаты сборной Японии. Судя по всему, и этих поклонников футбола сегодня немало на стадионе. Японцы претендуют на то, чтобы выйти в полуфинал. 
  • 30'
    Морита снова пытался тот же трюк проделать, но теперь сразу двое оппонентов его встретили в центре, не позволив игроку просочиться к рамке.
  • 28'
    Огромную ошибку в обороне, конечно, совершили номинальные хозяева. Не повезло им при защите собственных ворот, но теперь, конечно же, нужно идти вперед и отыгрываться. 
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    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОРИТА! 0:1!
      Просочился сейчас в центре Морита. Прошел он троих соперников, сместившись с левого угла, после чего оказался с глазу на глаз с кипером. Нанес пятый номер выстрел по рамке, но попал в голкипера. От ноги вратаря сфера влетела в сетку.
    • 26'
      Доан явно толкнул соперника в спину. Рефери тут же дал свисток. Нарушение правил действительно имело место быть.
    • 25'
      Безобразный пас Маэда сейчас с правого края выполнил в чужую штрафную. В итоге снаряд за пределы поля улетел, так и не коснувшись никого из партнеров. 
    • 23'
      В центре поля сейчас мяч перекатывают футболисты сборной Ирана, а японская сборная как-то нехотя своего оппонента прессингует, растрачивая игровое время впустую.
    • Желтая карточка
      22'
      Итакура получает от рефери карточку желтого цвета сейчас. Сорвал явный выход соперника к воротам он, после чего увидел перед собой "горчичник". 
    • Угловой
      21'
      Два угловых в итоге кряду подали футболисты сборной Японии, но уверенно отбились игроки сборной Ирана от навязчивых подач своего соперника.
    • Угловой
      19'
      Доан у Японии сейчас получил мяч, после чего с линии штрафной нанес сильный удар по воротам, но угодил в ногу защитнику. Мяч по итогу на угловой улетел. 
    • 18'
      Еще одна подача от Уэды. Честно говоря, пока японцы как-то безадресно играют, и мячи в штрафную соперника отправляют чуть ли не не глядя.
    • 17'
      Иранская публика сейчас чуть активнее себя ведет. Мне кажется, что болельщиков этой команды значительно больше на трибунах.
    • Фол, нарушение
      15'
      Уэда теперь получил удар по ноге. В ответ игрок также сфолил против соперника. В руках рефери карточки мы не увидели в этой ситуации.
    • 14'
      Маэда выполнил передачу с левого край в центр штрафной. Никто из партнеров до мяча добраться не сумел. Слишком сильной была эта подача.
    • 13'
      Маэда по левому флангу пытался пройти к воротам соперника, но прострел в его исполнении оставлял желать лучшего. Мяч адресата не достиг. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Годдос опасно действовал в отборе против своего соперника. Снес он противника на газон, но карточку желтого цвета в свой пассив не получил.
    • Фол, нарушение
      10'
      Теперь Майкума на левом фланге нарушает правила против соперника. Сбит футболист сборной Ирана, который поднимается с газона, поморщив лоб.
    • Фол, нарушение
      9'
      Доан сейчас на скорости снес Мохеби на газон. В руках рефери могла появиться карточка желтого цвета, но не в этот раз. Штрафной удар для Ирана.
    • Фол, нарушение
      7'
      Азмун впереди получил мяч. Попытался он продвинуться к воротам соперника, но отпустил мяч далеко от себя. Пытался тут же Сердар сыграть в отборе, но отоварил оппонента по ноге. 
    • 6'
      Предостаточно зрителей сегодня на стадионе. Публика ведет себя достаточно шумно. Пока не очень понятно, какая из команд готова взять инициативу в свои руки. 
    • 5'
      Маэда сейчас с левого края выполнял передачу в центр штрафной соперника, но до мяча никто из партнеров не добрался. Подача была слишком сильно и сложной. 
    • 3'
      Сборная Японии забрала мяч под свой контроль. Неплохо эта команда владеет снарядом, заставляя своего соперника бегать за мячом подолгу. И вхолостую. 
    • 2'
      Футболисты сборной Ирана вышли на поле в чисто белых цветах, а игроки сборной Японии предстали перед нами в синем обммундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Ма Нин (Фусинь, Китай);
      Ассистент: Антон Щетинин (Австралия);
      Ассистент: Эшли Бичем (Австралия);
      Резервный: Мухаммад бин Насаруддин (Малайзия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках четвертьфинального матча Кубка Азии сойдутся лицом к лицу игроки сборных Ирана и Японии. Встреча состоится в Эр-Райяне, на футбольной арене «Эдьюкейшн Сити».

      Для вас тестовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 28.7% пользователей.
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    Прогнозы 167
    Иран 27.5% (46)
    X 12% (20)
    Япония 60.5% (101)
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    Лучшие коэффициенты
    Иран
    Ничья
    Япония
    4.90
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    5.00
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    3.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Иран 0:1 Япония

    Исход игры
    Иран
    26.9% (45)
    Ничья
    12% (20)
    Япония
    61.1% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.96% (76)
    Меньше
    35.04% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (91)
    Нет
    22.22% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Япония
    28.7% (48)
    2:1 Иран
    12.6% (21)
    1:1 Ничья
    9.6% (16)
    0:1 Япония
    7.2% (12)
    0:2 Япония
    3.6% (6)
    1:0 Иран
    3.6% (6)
    1:3 Япония
    2.4% (4)
    2:3 Япония
    1.2% (2)
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