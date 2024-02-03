ОПАСНО! Это было очень круто! Годдос внезапно оказался на ударной позиции у ворот соперника. Наносил он выстрел в дальний правый угол, но сфера просвистела рядом со стойкой!

Да, был у Годдоса реальный шанс на то, чтобы реализовать свой момент и счет в поединке сравнять, но сделать этого не удалось игроку Ирана.

МОМЕНТИЩЕ! Классный навес от Годдоса с левого края, и дальнюю штангу в прыжке пытался замкнуть Азмун, но чуть-чуть до мяча добрался.

Азмун сейчас в чужой штрафной получил толчок. Оказался тут же игрок на газоне. Пытался он у рефери выпросить 11-метровый удар, но сделать этого не удалось.

Кубо сумел дальним ударом по воротам соперника отметиться, но снаряд не лег ему на ногу. Сфера намного выше цели полетела. Неудачно получилось.

Азмун снова на втором "этаже" за мяч боролся, но проиграл эту самую борьбу, оставив свой коллектив без удара по воротам.

Огромную ошибку в обороне, конечно, совершили номинальные хозяева. Не повезло им при защите собственных ворот, но теперь, конечно же, нужно идти вперед и отыгрываться.

Морита снова пытался тот же трюк проделать, но теперь сразу двое оппонентов его встретили в центре, не позволив игроку просочиться к рамке.

Активизировались фанаты сборной Японии. Судя по всему, и этих поклонников футбола сегодня немало на стадионе. Японцы претендуют на то, чтобы выйти в полуфинал.

Опять не дают японцы выйти своему сопернику из-под прессинга. Жесткое давление от номинальных гостей мы видим. Останавливаться на достигнутом пока не получается.

По ноге прилетел удар Маэде. С огромным трудом поднялся с газона футболист. Чуть в "коробочку" его тут не взяли оппоненты.

Близится к завершению первый тайм нашего матча. Что-то мне подсказывает, что забитых мячей в первой половине встречи мы больше не увидим.

Морита с правого края выкатил пас на Доана, который в борьбе с противником за мяч отоварил последнего по ноге. Фол в атаке незамедлительно судьи определили.

Сильный пас вперед на Азмуна пошел, но Сердар обработать снаряд на скорости не смог. Мяч у него соперники выбили за боковую линию.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОРИТА! 0:1!

Просочился сейчас в центре Морита. Прошел он троих соперников, сместившись с левого угла, после чего оказался с глазу на глаз с кипером. Нанес пятый номер выстрел по рамке, но попал в голкипера. От ноги вратаря сфера влетела в сетку.

26' Доан явно толкнул соперника в спину. Рефери тут же дал свисток. Нарушение правил действительно имело место быть.

25' Безобразный пас Маэда сейчас с правого края выполнил в чужую штрафную. В итоге снаряд за пределы поля улетел, так и не коснувшись никого из партнеров.

23' В центре поля сейчас мяч перекатывают футболисты сборной Ирана, а японская сборная как-то нехотя своего оппонента прессингует, растрачивая игровое время впустую.

22' Итакура получает от рефери карточку желтого цвета сейчас. Сорвал явный выход соперника к воротам он, после чего увидел перед собой "горчичник".

21' Два угловых в итоге кряду подали футболисты сборной Японии, но уверенно отбились игроки сборной Ирана от навязчивых подач своего соперника.

19' Доан у Японии сейчас получил мяч, после чего с линии штрафной нанес сильный удар по воротам, но угодил в ногу защитнику. Мяч по итогу на угловой улетел.

18' Еще одна подача от Уэды. Честно говоря, пока японцы как-то безадресно играют, и мячи в штрафную соперника отправляют чуть ли не не глядя.

17' Иранская публика сейчас чуть активнее себя ведет. Мне кажется, что болельщиков этой команды значительно больше на трибунах.