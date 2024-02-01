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Стадион: .
Иран
FIFA #21
 
Позже
Япония
FIFA #17
Прогнозы 39
Иран / Сирия 43.6% (17)
X 10.3% (4)
Бахрейн / Япония 46.2% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Иран
Ничья
Япония
4.55
3.51
1.90
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Иран
Япония

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КА
0:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 3 (1) 0.75
Гайеди Мехди 2 0.5
Азмун Сердар 1 0.25
Ансарифард Карим 1 0.25
Халилзаде Шоджа 1 0.25
Годдос Саман 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 4 (1) 1
Минамино Такуми 2 0.5
Эндо Ватару 1 0.25
Доан Рицу 1 0.25
Кубо Такефуса 1 0.25
Накамура Кейто 1 0.25
Хатате Рео 0 0
Майкума Сейя 0 0

Карточки

Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тареми Мехди 1 1
Канаани Хоссейн 2 0
Эззатоллахи Саид 1 0
Бейранванд Алиреза 1 0
Мохаррами Садех 1 0
Халилзаде Шоджа 1 0
Мохеби Мохаммад 1 0
Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Минамино Такуми 1 0
Ито Дзюня 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Майкума Сейя 1 0

Результаты матчей

Иран
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Япония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Япония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6
Иран
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Япония
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
25%
2
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Иран
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1
Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2
Япония
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бахрейн - Япония 1:3 Япония - Индонезия 3:1 Ирак - Япония 2:1 Япония - Вьетнам 4:2
Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2

Результаты матчей

Иран
Япония

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Иран
Япония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
3
1
1
3
3.5
1
3
1/8 финала
6 Таджикистан
4 ОАЭ
2 Ирак
3 Иордания
4 Австралия
0 Индонезия
3 Саудовская Аравия
5 Южная Корея
6 Иран
4 Сирия
1 Бахрейн
3 Япония
2 Катар
1 Палестина
2 Узбекистан
1 Таиланд
1/4 финала
Таджикистан
Иордания
Австралия
Южная Корея
Иран
Япония
Катар
Узбекистан
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 6
Катар Афиф Акрам 4 (2)
Япония Уэда Аясэ 4
Палестина Даббаг Одай 3
Иран Тареми Мехди 3
Весь список

Топ нарушителей
Иран Тареми Мехди 1 1
Ирак Хуссейн Аймен 1 1
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Индонезия Амат Хорди 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Иран - Япония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2024, осталось 1 день 23 часа 10 минут.



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    • Прогнозы 39
    Иран / Сирия 43.6% (17)
    X 10.3% (4)
    Бахрейн / Япония 46.2% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Иран
    Ничья
    Япония
    4.55
    3.51
    1.90
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    Прогнозы на матч Иран - Япония

    Исход игры
    Иран
    43.6% (17)
    Ничья
    10.3% (4)
    Япония
    46.2% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.63% (21)
    Меньше
    34.38% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (24)
    Нет
    25% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Бахрейн / Япония
    28.2% (11)
    2:1 Иран / Сирия
    20.5% (8)
    1:0 Иран / Сирия
    10.3% (4)
    1:1 Ничья
    10.3% (4)
    0:2 Бахрейн / Япония
    5.1% (2)
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    Иран
    Япония
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