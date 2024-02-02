Стадион: Ахмед бин Али.
0:0
Первый тайм: 9'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хаддад
Эхсан
14
Айед
Раджай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шегрт Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хаддад ЭхсанЗащитник
- Защитник
-
14 Айед РаджайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Жуади АхмадВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ратеб СалехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Авад ФадиПолузащитник
-
25 Хамад АнасНападающий
-
Главный тренер: Аммута Уссейн
История личных встреч
Таджикистан
Иордания
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Таджикистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Умарбаев Парвизджон
|1
|0.25
|Ханонов Вахдат
|1
|0.25
|Хамрокулов Нуриддин
|1
|0.25
|Панджшанбе Эхсони
|0
|0
|Джурабаев Зоир
|0
|0
Иордания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альнаимат Язан
|2
|0.5
|Аль-Марди Махмуд
|2
|0.5
|Аль-Тамари Мусса
|2 (1)
|0.5
|Аль-Араб Язан
|1
|0.25
|Аль-Рашдан Низар
|1
|0.25
|Ратеб Салех
|0
|0
|Хамад Анас
|0
|0
Карточки
Таджикистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камолов Амадони
|0
|1
|Умарбаев Парвизджон
|1
|0
|Панджшанбе Эхсони
|1
|0
|Сафаров Манучехр
|1
|0
|Самиев Шахром
|1
|0
|Джурабаев Зоир
|1
|0
|Ханонов Вахдат
|1
|0
|Алиджони Айни
|1
|0
|Хамрокулов Нуриддин
|1
|0
|Хайлоев Руслан
|1
|0
Иордания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рашдан Низар
|2
|0
|Аль-Дардур Хамза
|0
|1
|Хаддад Эхсан
|1
|0
|Аль-Аджалин Салем
|1
|0
|Ольван Али
|1
|0
|Аль-Араб Язан
|1
|0
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
|Насиб Абдалла
|1
|0
|Альнаимат Язан
|1
|0
Результаты матчей
Таджикистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Иордания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Иордания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Таджикистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Иордания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
43%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
4
44%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Таджикистан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0
Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0
Иордания
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ирак - Иордания 2:3 Иордания - Бахрейн 0:1 Иордания - Южная Корея 2:2 Малайзия - Иордания 0:4
Япония - Иордания 6:1 Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Таджикистан - Иордания 1:1 Ирак - Иордания 2:2 Иордания - Иран 1:3 Азербайджан - Иордания 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2 Иордания - Филиппины 4:0 Иордания - Испания 1:3 Иордания - Оман 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Иордания - Кувейт 3:0
Результаты матчей
Таджикистан
Иордания
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Таджикистан
Иордания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
31
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|6
|Катар
|Афиф Акрам
|4 (2)
|Япония
|Уэда Аясэ
|4
|Палестина
|Даббаг Одай
|3
|Иран
|Тареми Мехди
|3
|Иран
|Тареми Мехди
|1 1
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|1 1
|Вьетнам
|Ле Фам Тхань Лонг
|1 1
|Вьетнам
|Кхуат Ван Кханг
|1 1
|Индонезия
|Амат Хорди
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Таджикистан 0:0 Иордания
Исход игры
Таджикистан
80.3% (713)
Ничья
8.7% (77)
Иордания
11% (98)
Тотал 2.5
Больше
38.98% (46)
Меньше
61.02% (72)
Обе команды забьют
Да
66.1% (78)
Нет
33.9% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
3.7% (33)
1:2 Иордания
3.2% (28)
0:1 Иордания
2.3% (20)
1:0 Таджикистан
1.7% (15)
2:1 Таджикистан
1.7% (15)
2:0 Таджикистан
0.2% (2)
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