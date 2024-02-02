Первый тайм

10' Панджшанбе с левого фланга выполнил перспективный навес к дальней штанге, Абу Лайла на выходе сыграл невнятно, однако Самиев всё равно к мячу не успел.

9' Сумел Насиб с помощью медиков подняться. Думается мне, что футболист сборной Иордании продолжит эту встречу. Сумели таджикистанцы выровнять игру.

8' Первая серьёзная остановка в нашем матче. Панджшанбе с левого фланга выполнял кросс в штрафную соперника, сфера попала в голову Насибу, который после этого эпизода оказался на газоне.

7' Сафаров из глубины выполнил заброс к штрафной сборной Иордании, однако защитники сыграли спокойно и вынесли сферу обратно к центральной части поля.

6' ОПАСНО! Альнаимат получил мяч перед штрафной соперника и с левой ноги низом пробил в правый угол, вот только немного промахнулся. Рядом со штангой прокатилась сфера!

5' Судя по реакции трибун, болельщиков сборной Иордании на трибунах сегодня больше. Считаются их любимцы фаворитами сегодняшней встрече, однако таджикистанцы могут удивить.