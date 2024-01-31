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Стадион: .
Таджикистан
FIFA #106
 
Позже
Иордания
FIFA #87
Прогнозы 126
Таджикистан 61.1% (77)
X 14.3% (18)
Иордания 24.6% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
Иордания
4.64
3.20
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3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Таджикистан
Иордания

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ОМА
1:1
ТМС
0:1
ТМС
2:0
ЧМ2АК2Р
3:0
ЧМ2АК2Р
1:3

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Умарбаев Парвизджон 1 0.25
Ханонов Вахдат 1 0.25
Хамрокулов Нуриддин 1 0.25
Панджшанбе Эхсони 0 0
Джурабаев Зоир 0 0
Иордания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альнаимат Язан 2 0.5
Аль-Марди Махмуд 2 0.5
Аль-Тамари Мусса 2 (1) 0.5
Аль-Араб Язан 1 0.25
Аль-Рашдан Низар 1 0.25
Ратеб Салех 0 0
Хамад Анас 0 0

Карточки

Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камолов Амадони 0 1
Умарбаев Парвизджон 1 0
Панджшанбе Эхсони 1 0
Сафаров Манучехр 1 0
Самиев Шахром 1 0
Джурабаев Зоир 1 0
Ханонов Вахдат 1 0
Алиджони Айни 1 0
Хамрокулов Нуриддин 1 0
Хайлоев Руслан 1 0
Иордания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашдан Низар 2 0
Аль-Дардур Хамза 0 1
Хаддад Эхсан 1 0
Аль-Аджалин Салем 1 0
Ольван Али 1 0
Аль-Араб Язан 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0
Насиб Абдалла 1 0
Альнаимат Язан 1 0

Результаты матчей

Таджикистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Иордания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Иордания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Таджикистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Иордания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
43%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
4
44%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Таджикистан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0
Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0
Иордания
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ирак - Иордания 2:3 Иордания - Бахрейн 0:1 Иордания - Южная Корея 2:2 Малайзия - Иордания 0:4
Япония - Иордания 6:1 Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Таджикистан - Иордания 1:1 Ирак - Иордания 2:2 Иордания - Иран 1:3 Азербайджан - Иордания 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2 Иордания - Филиппины 4:0 Иордания - Испания 1:3 Иордания - Оман 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Иордания - Кувейт 3:0

Результаты матчей

Таджикистан
Иордания

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Таджикистан
Иордания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1/8 финала
6 Таджикистан
4 ОАЭ
2 Ирак
3 Иордания
4 Австралия
0 Индонезия
3 Саудовская Аравия
5 Южная Корея
Иран
Сирия
Бахрейн
Япония
2 Катар
1 Палестина
2 Узбекистан
1 Таиланд
1/4 финала
Таджикистан
Иордания
Австралия
Южная Корея
?
?
Катар
Узбекистан
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 6
Катар Афиф Акрам 4 (2)
Палестина Даббаг Одай 3
Япония Уэда Аясэ 3
Иордания Альнаимат Язан 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ирак Хуссейн Аймен 1 1
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Индонезия Амат Хорди 2
Иран Канаани Хоссейн 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Таджикистан - Иордания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2024, осталось 2 дня 5 часов 20 минут.



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    • Прогнозы 126
    Таджикистан 61.1% (77)
    X 14.3% (18)
    Иордания 24.6% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Таджикистан
    Ничья
    Иордания
    4.64
    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Таджикистан - Иордания

    Исход игры
    Таджикистан
    61.7% (79)
    Ничья
    14.1% (18)
    Иордания
    24.2% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (18)
    Меньше
    62.5% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (30)
    Нет
    37.5% (18)
    Популярный счёт
    0:1 Иордания
    10.2% (13)
    1:2 Иордания
    10.2% (13)
    1:1 Ничья
    9.4% (12)
    1:0 Таджикистан
    3.9% (5)
    2:1 Таджикистан
    3.1% (4)
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    Иордания
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