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Стадион: .
Австралия
FIFA #25
 
Позже
Саудовская Аравия / Южная Корея
Прогнозы 39
Австралия 66.7% (26)
X 12.8% (5)
Саудовская Аравия / Южная Корея 20.5% (8)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ирвайн Джексон 2 0.5
Бойл Мартин 2 (1) 0.5
Гудвин Крейг 1 0.25
Суттар Гарри 1 0.25
Бос Джордан 1 0.25
Джонс Гетин 0 0
Макгри Райли 0 0
Саудовская Аравия / Южная Корея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форнароли Бруно 1 0
Джонс Гетин 1 0
Суттар Гарри 1 0
Макгри Райли 1 0
О'Нил Эйден 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Саудовская Аравия / Южная Корея
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Австралия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Саудовская Аравия / Южная Корея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Австралия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Саудовская Аравия / Южная Корея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Австралия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Саудовская Аравия / Южная Корея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Австралия - Индонезия 4:0 Австралия - Узбекистан 1:1 Сирия - Австралия 0:1 Австралия - Индия 2:0
Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0

Результаты матчей

Австралия
Саудовская Аравия / Южная Корея

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Австралия
Саудовская Аравия / Южная Корея

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5
1/8 финала
6 Таджикистан
4 ОАЭ
2 Ирак
3 Иордания
4 Австралия
0 Индонезия
3 Саудовская Аравия
5 Южная Корея
Иран
Сирия
Бахрейн
Япония
2 Катар
1 Палестина
2 Узбекистан
1 Таиланд
1/4 финала
Таджикистан
Иордания
Австралия
Южная Корея
?
?
Катар
Узбекистан
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 6
Катар Афиф Акрам 4 (2)
Палестина Даббаг Одай 3
Япония Уэда Аясэ 3
Иордания Альнаимат Язан 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ирак Хуссейн Аймен 1 1
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Индонезия Амат Хорди 2
Иран Канаани Хоссейн 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Австралия - Саудовская Аравия / Южная Корея от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2024, осталось 2 дня 9 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 39
    Австралия 66.7% (26)
    X 12.8% (5)
    Саудовская Аравия / Южная Корея 20.5% (8)
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    Прогнозы на матч Австралия - Саудовская Аравия / Южная Корея

    Исход игры
    Австралия
    64.9% (24)
    Ничья
    13.5% (5)
    Саудовская Аравия / Южная Корея
    21.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.61% (20)
    Меньше
    39.39% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (24)
    Нет
    27.27% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Австралия
    37.8% (14)
    1:2 Саудовская Аравия / Южная Корея
    16.2% (6)
    1:0 Австралия
    13.5% (5)
    1:1 Ничья
    10.8% (4)
    2:0 Австралия
    8.1% (3)
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    Саудовская Аравия / Южная Корея
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