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Стадион: .
Австралия
FIFA #25
0:0
Первый тайм: 10'
Южная Корея
FIFA #23
0'
Прогнозы 199
Австралия 46.7% (93)
X 21.6% (43)
Южная Корея 31.7% (63)
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Лучшие коэффициенты
Австралия
Ничья
Южная Корея
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
3
Аткинсон
Натаниэль
4
Роулс
Кай
19
Суттар
Гарри
16
Бехич
Азиз
8
Меткалф
Коннор
17
Баккус
Кенау
22
Ирвайн
Джексон
6
Бойл
Мартин
15
Дюк
Митчелл
23
Гудвин
Крейг
21
Хён-У
Чо
23
Тхэ-Хван
Ким
II
4
Мин-Чжэ
Ким
19
Ким
Ён
Гвон
22
Соль
Ен
У
5
Пак
Ен-У
6
Ин-Бом
Хван
18
Кан-Ин
Ли
7
Хын
Мин
Сон
11
Хи-Чан
Хван
9
Гуэ-Сон
Чо
Австралия
Южная Корея

История личных встреч

Австралия
Южная Корея

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
1:1
АЧК
1:2
КА
0:1
ММ
0:0
ММ
1:2
АЧК
1:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ирвайн Джексон 2 0.5
Бойл Мартин 2 (1) 0.5
Гудвин Крейг 1 0.25
Суттар Гарри 1 0.25
Бос Джордан 1 0.25
Джонс Гетин 0 0
Макгри Райли 0 0
Южная Корея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кан-Ин Ли 2 0.5
Хын Мин Сон 2 (2) 0.5
Ин-Бом Хван 1 0.25
Чжон Ву-Ён 1 0.25
Гуэ-Сон Чо 1 0.25
Мин-Чжэ Ким 0 0
Соль Ен У 0 0

Карточки

Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форнароли Бруно 1 0
Джонс Гетин 1 0
Суттар Гарри 1 0
Макгри Райли 1 0
О'Нил Эйден 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Южная Корея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хын Мин Сон 1 0
Ким Ён Гвон 1 0
Ли Ки Че 1 0
Чхэ-Сон Ли II 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Ин-Бом Хван 1 0
О Хен-Гю 1 0
Пак Ен-У 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0

Результаты матчей

Австралия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Южная Корея
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Австралия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Южная Корея
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Австралия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Южная Корея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Австралия - Индонезия 4:0 Австралия - Узбекистан 1:1 Сирия - Австралия 0:1 Австралия - Индия 2:0
Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0
Южная Корея
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Саудовская Аравия - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Малайзия 3:3 Иордания - Южная Корея 2:2 Южная Корея - Бахрейн 3:1
Ирак - Южная Корея 0:1 Китай - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Сингапур 5:0 Южная Корея - Вьетнам 6:0 Южная Корея - Тунис 4:0 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Уэльс - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Сальвадор 1:1 Южная Корея - Перу 0:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 Бразилия - Южная Корея 4:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Южная Корея - Гана 2:3 Уругвай - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0

Результаты матчей

Австралия
Южная Корея

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Австралия
Южная Корея

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1/8 финала
6 Таджикистан
4 ОАЭ
2 Ирак
3 Иордания
4 Австралия
0 Индонезия
3 Саудовская Аравия
5 Южная Корея
6 Иран
4 Сирия
1 Бахрейн
3 Япония
2 Катар
1 Палестина
2 Узбекистан
1 Таиланд
1/4 финала
0 Таджикистан
1 Иордания
Австралия
Южная Корея
Иран
Япония
Катар
Узбекистан
1/2 финала
Иордания
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 6
Катар Афиф Акрам 4 (2)
Япония Уэда Аясэ 4
Палестина Даббаг Одай 3
Иран Тареми Мехди 3
Весь список

Топ нарушителей
Иран Тареми Мехди 1 1
Ирак Хуссейн Аймен 1 1
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Индонезия Амат Хорди 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Ким Мин-Чжэ на своей половине останавливает рывок Ирвайна по центру.
  • 7'
    Бехич справа в обороне тормознул атаку Южной Кореи, помешав Хи-Чан Хвану.
  • 6'
    Хи-Чан Хван слева принимает передачу Хын Мин Сона и простреливает в штрафную, откуда выносит мяч Суттар.
  • 4'
    Гудвин продвинулся по центру и заработал фол, а после подачи со стандарта на Суттара отбился в своей штрафной Соль Ен У, вынеся в аут.
  • 2'
    Мэттью Райан действует на выходе за пределами штрафной, подстраховав защитников и сыграв головой.
  • 1'
    Неспешное начало, корейцы пробовали сейчас выйти из обороны через левый фланг, аут в итоге в пользу Австралии.
  • Первый тайм начался
    1'
    Игра началась!
  • До матча
  • Анонс
    Добро пожаловать на матч 1/4 финала Кубка Азии между сборными Австралии и Южной Кореи. Текстовую трансляцию встречи проведёт Артур Гаямов.
  • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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Прогнозы 199
Австралия 46.7% (93)
X 21.6% (43)
Южная Корея 31.7% (63)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австралия
Ничья
Южная Корея
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Австралия 0:0 Южная Корея

Исход игры
Австралия
45.4% (94)
Ничья
20.8% (43)
Южная Корея
33.8% (70)
Тотал 2.5
Больше
56.56% (69)
Меньше
43.44% (53)
Обе команды забьют
Да
78.69% (96)
Нет
21.31% (26)
Популярный счёт
2:1 Австралия
20.3% (42)
1:1 Ничья
13% (27)
1:2 Южная Корея
9.2% (19)
1:0 Австралия
4.8% (10)
0:1 Южная Корея
3.9% (8)
2:0 Австралия
2.9% (6)
2:2 Ничья
1.4% (3)
3:1 Австралия
1.4% (3)
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