Стадион: Эль-Джануб Стадиум.
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Суттар
Гарри
16
Бехич
Азиз
17
Баккус
Кенау
15
Дюк
Митчелл
23
Гудвин
Крейг
21
Хён-У
Чо
19
Ким
Ён
Гвон
22
Соль
Ен
У
5
Пак
Ен-У
18
Кан-Ин
Ли
11
Хи-Чан
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Суттар ГарриЗащитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
-
17 Баккус КенауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Дюк МитчеллНападающий
-
23 Гудвин КрейгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Госи ДжоВратарь
- Защитник
-
20 Миллер ЛьюисЗащитник
-
24 Язбек ПатрикПолузащитник
-
14 Макгри РайлиПолузащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
-
11 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Йенги КусиниНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
- Основной состав
-
21 Хён-У ЧоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
-
22 Соль Ен УЗащитник
-
5 Пак Ен-УПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бум-Гын СонВратарь
-
16 Пак Чжин СобЗащитник
-
25 Ким Джи СуЗащитник
-
2 Ли Ки ЧеЗащитник
-
15 Чжон Сын-ХенЗащитник
- Защитник
-
17 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
-
13 Ли Сан-МинПолузащитник
-
10 Ли Чхэ-СонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 О Хен-ГюНападающий
-
26 Чжун Ян ХёнНападающий
-
Главный тренер: Клинсманн Юрген
История личных встреч
Австралия
Южная Корея
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Австралия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ирвайн Джексон
|2
|0.5
|Бойл Мартин
|2 (1)
|0.5
|Гудвин Крейг
|1
|0.25
|Суттар Гарри
|1
|0.25
|Бос Джордан
|1
|0.25
|Джонс Гетин
|0
|0
|Макгри Райли
|0
|0
Южная Корея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кан-Ин Ли
|2
|0.5
|Хын Мин Сон
|2 (2)
|0.5
|Ин-Бом Хван
|1
|0.25
|Чжон Ву-Ён
|1
|0.25
|Гуэ-Сон Чо
|1
|0.25
|Мин-Чжэ Ким
|0
|0
|Соль Ен У
|0
|0
Карточки
Австралия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форнароли Бруно
|1
|0
|Джонс Гетин
|1
|0
|Суттар Гарри
|1
|0
|Макгри Райли
|1
|0
|О'Нил Эйден
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
Южная Корея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Ким Ён Гвон
|1
|0
|Ли Ки Че
|1
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Кан-Ин Ли
|1
|0
|Ин-Бом Хван
|1
|0
|О Хен-Гю
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
|Гуэ-Сон Чо
|1
|0
Результаты матчей
Австралия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Южная Корея
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Австралия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Южная Корея
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Австралия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Южная Корея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Австралия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Австралия - Индонезия 4:0 Австралия - Узбекистан 1:1 Сирия - Австралия 0:1 Австралия - Индия 2:0
Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0
Южная Корея
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Саудовская Аравия - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Малайзия 3:3 Иордания - Южная Корея 2:2 Южная Корея - Бахрейн 3:1
Ирак - Южная Корея 0:1 Китай - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Сингапур 5:0 Южная Корея - Вьетнам 6:0 Южная Корея - Тунис 4:0 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Уэльс - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Сальвадор 1:1 Южная Корея - Перу 0:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 Бразилия - Южная Корея 4:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Южная Корея - Гана 2:3 Уругвай - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0
Результаты матчей
Австралия
Южная Корея
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Австралия
Южная Корея
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— Иордания
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|6
|Катар
|Афиф Акрам
|4 (2)
|Япония
|Уэда Аясэ
|4
|Палестина
|Даббаг Одай
|3
|Иран
|Тареми Мехди
|3
|Иран
|Тареми Мехди
|1 1
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|1 1
|Вьетнам
|Ле Фам Тхань Лонг
|1 1
|Вьетнам
|Кхуат Ван Кханг
|1 1
|Индонезия
|Амат Хорди
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Австралия 0:0 Южная Корея
Исход игры
Австралия
45.4% (94)
Ничья
20.8% (43)
Южная Корея
33.8% (70)
Тотал 2.5
Больше
56.56% (69)
Меньше
43.44% (53)
Обе команды забьют
Да
78.69% (96)
Нет
21.31% (26)
Популярный счёт
2:1 Австралия
20.3% (42)
1:1 Ничья
13% (27)
1:2 Южная Корея
9.2% (19)
1:0 Австралия
4.8% (10)
0:1 Южная Корея
3.9% (8)
2:0 Австралия
2.9% (6)
2:2 Ничья
1.4% (3)
3:1 Австралия
1.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!