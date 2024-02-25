Тур: 7.
4:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолХавьер Моралес
2:0
7' ГолFranco Pardo
34' Желтая карточкаMateo Del Blanco
42' Желтая карточкаFrancisco Petrasso
2:1
45' ГолVictorio Gabriel Ramis
46' Вторая желтая карточкаFrancisco Petrasso
59' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
3:1
61' ГолLucas Emanuel Gamba
67' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
81' Желтая карточкаLuciano Andres Abecasis
4:1
83' ГолMauro Luna Diale
90'+2
Ход матча
3'
7'
2:0
34'
45'
59'
61'
83'
4:1
32
Пас
Николас
34
Franco
Pardo
28
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
-
34 Franco PardoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Bruno PittonЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Lucas Meuli
-
-
-
-
19 Tiago Banega
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias RealiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Joel SonoraПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Индепендьенте Ривадавия
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.4
Среднее время на гол
51
64
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.5
Среднее время на гол
56
180
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.14
|Mateo Del Blanco
|1
|0.14
|Хавьер Моралес
|1
|0.14
|Franco Pardo
|1
|0.14
|Mauro Luna Diale
|1
|0.14
|Marcos Mosqueira
|1
|0.14
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victorio Gabriel Ramis
|2
|0.29
|Alex Arce
|2
|0.29
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0.14
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0.14
|Mauricio Asenjo
|1
|0.14
|Matias Reali
|0
|0
|Ромеро Гастон
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корвалан Клаудио
|5
|0
|Federico Vera
|3
|0
|Marcos Mosqueira
|3
|0
|Lucas Emanuel Gamba
|2
|0
|Пас Николас
|2
|0
|Miguel Angel Torren
|1
|0
|Mauro Pitton
|1
|0
|Dante Campisi
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Mateo Del Blanco
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francisco Petrasso
|3
|1
|Bruno Felix Bianchi
|4
|0
|Luciano Andres Abecasis
|2
|0
|Ромеро Гастон
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Federico Castro
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Antonio Napolitano
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
|Alex Arce
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
2
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
2
Унион Санта-Фе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Индепендьенте Ривадавия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0
Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2 Кильмес - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Хухуй 2:1 Ферро Карриль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Кордова - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Атланта 1:1 Тристан Суарес - Индепендьенте Ривадавия 0:3
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
12
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
16
25
16
16
16
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|4
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4