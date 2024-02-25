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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 7.
Ньюэллс Олд Бойз
 
Позже
Росарио Сентраль
Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Росарио Сентраль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Маканьо
Рамиро
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
44
Франциско
Гонсалес
I
5
Фернандес
Родриго
22
Фернандес
Джулиан
18
Агирре
Брайан
9
Май
Гильермо
99
Рамирес
Игнасио
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
60
Jonathan
David
Gomez
16
Мартинес
Маурисио
10
Victor
Malcorra
29
Luca
Martinez
Dupuy
9
Tobias
Cervera
13
Кампас
Хаминтон
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2
Росарио Сентраль
4-3-3

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

24 матча

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
3 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

8.3%
62.5%
29.2%
2 победы 15 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:0
КПЛ
0:1
ЛП
1:1
КПЛ
3:0
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
1:0
П
1:3
П
0:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
2:0
П
0:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПАК
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.6
0.5

Среднее время на гол

150
180

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

0.88
0.71

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

102
127

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 5 0.83
Агирре Брайан 1 0.17
Кьяверано Джовани 1 0.17
Мартино Анджело 0 0
Банега Эвер 0 0
Май Гильермо 0 0
Мендес Армандо 0 0
Главинович Ян 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Martinez Dupuy 2 0.33
Carlos Quintana 1 0.17
Tobias Cervera 1 0.17
Ловера Максимилиано 1 (1) 0.17
Jonathan David Gomez 0 0
Victor Malcorra 0 0
Elias Ocampo 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Родриго 3 0
Мартино Анджело 3 0
Банега Эвер 1 1
Диас Франко I 2 0
Главинович Ян 2 0
Фернандес Джулиан 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Маканьо Рамиро 1 0
Мендес Армандо 1 0
Шор Игнасио 1 0
Хайме Мисаэль 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сандез Агустин 2 0
Kevin Ortiz 2 0
Броун Хорхе 1 0
Carlos Quintana 1 0
Victor Malcorra 1 0
Damian Alberto Martinez 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Francesco Lo Celso 1 0
Agustin Modica 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Ньюэллс Олд Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
3
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
3
60%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
57%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3
Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1
Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 1 2 5 - 2 13
2.
Ривер Плейт
 7 3 4 0 13 - 3 13
3.
Барракас Сентраль
 7 3 3 1 6 - 4 12
4.
Институто Кордоба
 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
Архентинос Хуниорс
 6 3 2 1 10 - 6 11
6.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Велес Сарсфилд
 6 3 1 2 7 - 9 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 9 9
9.
Росарио Сентраль
 6 2 2 2 5 - 7 8
10.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 0 5 7 - 12 6
11.
Уракан
 7 1 2 4 4 - 8 5
12.
Депортиво Риестра
 6 1 1 4 2 - 8 4
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 1 - 7 3
14.
Банфилд
 6 0 3 3 3 - 9 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Эстудиантес Ла Плата
 6 4 2 0 7 - 1 14
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 12 - 4 13
4.
Ланус
 6 4 0 2 8 - 4 12
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 0 2 7 - 7 12
6.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Бока Хуниорс
 7 2 4 1 7 - 4 10
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 3 2 6 - 5 9
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Платенсе
 6 1 3 2 2 - 7 6
11.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 8 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 4 - 7 4
13.
Сармьенто
 7 0 3 4 4 - 12 3
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Уракан
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
13.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Барракас Сентраль
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
9.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Банфилд
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
8.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Платенсе
 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 4
Ланус Ramiro Carrera 4
Весь список
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