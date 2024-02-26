Тур: 7.
0:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаTobias Cervera
45' Желтая карточкаМендес Армандо
45' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
45' Желтая карточкаСандез Агустин
0:1
57' ГолVictor Malcorra
58' Желтая карточкаVictor Malcorra
85' Желтая карточкаГлавинович Ян
87' Желтая карточкаМаканьо Рамиро
90' Желтая карточкаAgustin Modica
90' Желтая карточкаФернандес Родриго
90' Желтая карточкаШотт Аугусто
90'+6
Ход матча
45'
45'
45'
57'
58'
85'
87'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Диас ФранкоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ларейра Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
37 Elias Ocampo
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
24 матча
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
3 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
8.3%
62.5%
29.2%
2 победы 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.6
0.5
Среднее время на гол
150
180
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.07
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
0.88
0.71
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
102
127
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|5
|0.71
|Агирре Брайан
|1
|0.14
|Кьяверано Джовани
|1
|0.14
|Мартино Анджело
|0
|0
|Банега Эвер
|0
|0
|Май Гильермо
|0
|0
|Мендес Армандо
|0
|0
|Главинович Ян
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0.29
|Victor Malcorra
|1
|0.14
|Carlos Quintana
|1
|0.14
|Tobias Cervera
|1
|0.14
|Ловера Максимилиано
|1 (1)
|0.14
|Jonathan David Gomez
|0
|0
|Elias Ocampo
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Родриго
|4
|0
|Мартино Анджело
|3
|0
|Главинович Ян
|3
|0
|Банега Эвер
|1
|1
|Маканьо Рамиро
|2
|0
|Мендес Армандо
|2
|0
|Диас Франко I
|2
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Шотт Аугусто
|1
|0
|Шор Игнасио
|1
|0
|Хайме Мисаэль
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сандез Агустин
|3
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Agustin Modica
|2
|0
|Броун Хорхе
|1
|0
|Carlos Quintana
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|Tobias Cervera
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Ньюэллс Олд Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
3
Ньюэллс Олд Бойз
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Росарио Сентраль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3
Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1
Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
16
16
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|5 - 2
|13
|2.
|7
|3
|4
|0
|13 - 3
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|10.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|11.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|14.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|3 - 10
|3
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|1:0
|7
|5
|0
|2
|9 - 4
|15
|3.
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|5.
|7
|4
|0
|3
|7 - 8
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|9.
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|2 - 7
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|8 - 8
|6
|12.
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|13.
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|14.
|6
|0
|1
|5
|0 - 10
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|7.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|4
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4