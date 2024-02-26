  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 7.
Ньюэллс Олд Бойз
0:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
45' Желтая карточка
Tobias Cervera
45' Желтая карточка
Мендес Армандо
45' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
45' Желтая карточка
Сандез Агустин
0:1
57' Гол
Victor Malcorra
58' Желтая карточка
Victor Malcorra
85' Желтая карточка
Главинович Ян
87' Желтая карточка
Маканьо Рамиро
90' Желтая карточка
Agustin Modica
90' Желтая карточка
Фернандес Родриго
90' Желтая карточка
Шотт Аугусто
90'+6
12
Маканьо
Рамиро
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
22
Фернандес
Джулиан
5
Фернандес
Родриго
44
Франциско
Гонсалес
I
9
Май
Гильермо
18
Агирре
Брайан
99
Рамирес
Игнасио
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
16
Мартинес
Маурисио
60
Jonathan
David
Gomez
9
Tobias
Cervera
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
29
Luca
Martinez
Dupuy
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

24 матча

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
3 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

8.3%
62.5%
29.2%
2 победы 15 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:0
КПЛ
0:1
ЛП
1:1
КПЛ
3:0
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
1:0
П
1:3
П
0:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
2:0
П
0:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПАК
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.6
0.5

Среднее время на гол

150
180

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

0.88
0.71

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

102
127

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 5 0.71
Агирре Брайан 1 0.14
Кьяверано Джовани 1 0.14
Мартино Анджело 0 0
Банега Эвер 0 0
Май Гильермо 0 0
Мендес Армандо 0 0
Главинович Ян 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Martinez Dupuy 2 0.29
Victor Malcorra 1 0.14
Carlos Quintana 1 0.14
Tobias Cervera 1 0.14
Ловера Максимилиано 1 (1) 0.14
Jonathan David Gomez 0 0
Elias Ocampo 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Родриго 4 0
Мартино Анджело 3 0
Главинович Ян 3 0
Банега Эвер 1 1
Маканьо Рамиро 2 0
Мендес Армандо 2 0
Диас Франко I 2 0
Фернандес Джулиан 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Шотт Аугусто 1 0
Шор Игнасио 1 0
Хайме Мисаэль 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сандез Агустин 3 0
Victor Malcorra 2 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Kevin Ortiz 2 0
Agustin Modica 2 0
Броун Хорхе 1 0
Carlos Quintana 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Francesco Lo Celso 1 0
Tobias Cervera 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Ньюэллс Олд Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
3
Ньюэллс Олд Бойз
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Росарио Сентраль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3
Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1
Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 1 2 5 - 2 13
2.
Ривер Плейт
 7 3 4 0 13 - 3 13
3.
Барракас Сентраль
 7 3 3 1 6 - 4 12
4.
Архентинос Хуниорс
 6 3 2 1 10 - 6 11
5.
Институто Кордоба
 0:1 7 3 2 2 9 - 5 11
6.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Росарио Сентраль
 7 3 2 2 6 - 7 11
8.
Велес Сарсфилд
 6 3 1 2 7 - 9 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 9 - 9 10
10.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 0 5 7 - 12 6
11.
Уракан
 7 1 2 4 4 - 8 5
12.
Депортиво Риестра
 6 1 1 4 2 - 8 4
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 1 - 7 3
14.
Банфилд
 0:1 7 0 3 4 3 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 1:0 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Ланус
 1:0 7 5 0 2 9 - 4 15
3.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 12 - 4 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 0 3 7 - 8 12
6.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Бока Хуниорс
 7 2 4 1 7 - 4 10
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 3 2 6 - 5 9
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Платенсе
 6 1 3 2 2 - 7 6
11.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 8 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 4 - 7 4
13.
Сармьенто
 7 0 3 4 4 - 12 3
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Институто Кордоба
 0:1 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Уракан
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Банфилд
 0:1 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Ланус
 1:0 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Годой Крус
 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 0:1 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Барракас Сентраль
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Банфилд
 0:1 4 0 2 2 3 - 6 2
13.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Атлетико Тукуман
 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 1:0 4 4 0 0 6 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ланус
 1:0 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Эстудиантес Ла Плата
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Платенсе
 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 4
Ланус Ramiro Carrera 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 54'
      Сандез Агустин получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Дамиан Альберто Мартинес получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Мендес Армандо получил желтую карточку от судьи
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный