Тур: 7.
0:0
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаSiro Rosane
53' Желтая карточкаМаури Хосе
73' Желтая карточкаAlfredo Amarilla
90'+5
Ход матча
41'
53'
73'
33
Gabriel
Diaz
20
Maico
Quiroz
28
Joaquin
Gho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
-
20 Maico QuirozПолузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
16 Juan Guasone
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Абила РамонНападающий
- Нападающий
-
-
30 Marcelo Mino
-
-
-
-
-
-
11 Alan Cantero
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Orfila
История личных встреч
Сармьенто
Барракас Сентраль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.25
3
Среднее время на гол
72
30
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.29
2
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
45
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Diaz
|1
|0.14
|Маури Хосе
|1
|0.14
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.14
|Sergio Quiroga
|1
|0.14
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Joaquin Gho
|0
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Maximiliano Zalazar
|2
|0.29
|Lucas Brochero
|2
|0.29
|Marcos Iacobellis
|1
|0.14
|Alexis Dominguez
|1 (1)
|0.14
|Santiago Coronel
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Calcaterra
|3
|0
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Gabriel Diaz
|2
|0
|Маури Хосе
|2
|0
|Alfredo Amarilla
|2
|0
|Годой Фернандо
|1
|0
|Luis Yamil Garnier
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Marcos Iacobellis
|1
|0
|Nicolas Capraro
|1
|0
|Siro Rosane
|1
|0
|Santiago Coronel
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Сармьенто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Барракас Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
5
Сармьенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Барракас Сентраль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3
Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1
Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0
Результаты матчей
Сармьенто
Барракас Сентраль
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Барракас Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
24
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|4
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4