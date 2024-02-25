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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 7.
Сармьенто
0:0
Конец матча
Барракас Сентраль
0'
41' Желтая карточка
Siro Rosane
53' Желтая карточка
Маури Хосе
73' Желтая карточка
Alfredo Amarilla
90'+5
22
Fernando
Monetti
17
Jeremias
Vallejos
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
8
Маури
Хосе
20
Maico
Quiroz
28
Joaquin
Gho
10
Sergio
Quiroga
30
David
Gallardo
14
Феррейра
Факундо
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
33
Facundo
Mater
2
Nicolas
Capraro
14
Gonzalo
Goni
6
Rodrigo
Insua
5
Rodrigo
Herrera
8
Siro
Rosane
27
Marcos
Iacobellis
32
Santiago
Coronel
43
Maximiliano
Zalazar
9
Alexis
Dominguez
Сармьенто
4-2-3-1
Барракас Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Сармьенто
Барракас Сентраль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
3:5
ЛП
1:1
КПЛ
2:1
ПБМ
1:0
ПБМ
1:2
ПБМ
0:4

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.25
3

Среднее время на гол

72
30

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.29
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
45

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Diaz 1 0.14
Маури Хосе 1 0.14
Инсаурральде Хуан 1 0.14
Sergio Quiroga 1 0.14
Феррейра Факундо 0 0
Joaquin Gho 0 0
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Maximiliano Zalazar 2 0.29
Lucas Brochero 2 0.29
Marcos Iacobellis 1 0.14
Alexis Dominguez 1 (1) 0.14
Santiago Coronel 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Calcaterra 3 0
Инсаурральде Хуан 2 0
Gabriel Diaz 2 0
Маури Хосе 2 0
Alfredo Amarilla 2 0
Годой Фернандо 1 0
Luis Yamil Garnier 1 0
Manuel Monaco 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 1 0
Facundo Mater 1 0
Marcos Iacobellis 1 0
Nicolas Capraro 1 0
Siro Rosane 1 0
Santiago Coronel 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Сармьенто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Барракас Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
5
Сармьенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Барракас Сентраль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3
Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1
Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0

Результаты матчей

Сармьенто
Барракас Сентраль

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 1 2 5 - 2 13
2.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 12 - 2 12
3.
Барракас Сентраль
 7 3 3 1 6 - 4 12
4.
Институто Кордоба
 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
Архентинос Хуниорс
 6 3 2 1 10 - 6 11
6.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Велес Сарсфилд
 6 3 1 2 7 - 9 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 9 9
9.
Росарио Сентраль
 6 2 2 2 5 - 7 8
10.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 0 5 7 - 12 6
11.
Уракан
 7 1 2 4 4 - 8 5
12.
Депортиво Риестра
 6 1 1 4 2 - 8 4
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 1 - 7 3
14.
Банфилд
 6 0 3 3 3 - 9 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Эстудиантес Ла Плата
 6 4 2 0 7 - 1 14
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 12 - 4 13
4.
Ланус
 6 4 0 2 8 - 4 12
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 0 2 7 - 7 12
6.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Бока Хуниорс
 6 2 3 1 6 - 3 9
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 3 2 6 - 5 9
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Платенсе
 6 1 3 2 2 - 7 6
11.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 8 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 4 - 7 4
13.
Сармьенто
 7 0 3 4 4 - 12 3
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Ривер Плейт
 3 1 2 0 7 - 2 5
7.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Уракан
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
13.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Барракас Сентраль
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
9.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Банфилд
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Платенсе
 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 4
Ланус Ramiro Carrera 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Сиро Росане получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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