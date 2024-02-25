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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 7.
Химнасия Ла-Плата
0:0
Первый тайм: 25'
Эстудиантес Ла Плата
0'
1:0
17' Гол
Ivo Mammini

Ход матча

17'
Ivo Mammini
1:0
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Химнасия Ла-Плата
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
3.35
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2.50
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Все Коэффициенты
23
Nelson
Insfran
15
Juan
Pintado
4
Leonardo
Morales
37
Felipe
Sanchez
32
Gustavo
Canto
5
Саравия
Родриго
8
Yonathan
Rodriguez
9
Абальдо
Матиас
10
Де
Бласис
Пабло
7
Benjamin
Dominguez
29
Ivo
Mammini
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
6
Фернандес
Федерико
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
17
Javier
Urzua
22
Перес
Энцо
5
Аскасибар
Сантьяго
7
Соса
Хосе
16
Mauro
Menzdez
27
Javier
Correa
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Эстудиантес Ла Плата

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

32 матча

9.4%
43.8%
46.8%
3 победы 14 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

15.6%
46.9%
37.5%
5 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
КПЛ
1:1
ЛП
4:4
КПЛ
0:0
С
0:1
С
1:0
С
0:0
П
1:0
П
0:0
П
0:0
П
3:0
ТМК
1:0
П
1:1
П
1:3
ТМК
3:3
П
0:0
КС
1:0
КС
0:0
П
0:1
ТМ(
0:1
ТМ(
1:1
П
1:1
ПА
0:2
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

0.93
0.5

Среднее время на гол

96
180

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.28
1.21

Среднее время на гол

70
74

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.13
0.81

Тотал матчей

2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

80
110

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivo Mammini 2 0.29
Benjamin Dominguez 2 0.29
Cristian Colman 1 0.14
Де Бласис Пабло 1 (1) 0.14
Jonathan Cabral 1 0.14
Саравия Родриго 1 0.14
Felipe Sanchez 1 0.14
Lautaro Chavez 0 0
Абальдо Матиас 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mauro Menzdez 3 0.43
Eros Mancuso 2 0.29
Javier Correa 1 0.14
Аскасибар Сантьяго 1 0.14
Перес Энцо 0 0
Eric Meza 0 0
Tiago Palacios 0 0
Franco Zapiola 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Canto 1 2
Leonardo Morales 3 0
Де Бласис Пабло 2 0
Jonathan Cabral 2 0
Ivo Mammini 2 0
Кастро Лукас 1 0
Federico Milo 1 0
Franco Troyansky 1 0
Саравия Родриго 1 0
Juan Pintado 1 0
Yonathan Rodriguez 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eros Mancuso 4 0
Eric Meza 3 0
Gaston Benedetti 3 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Javier Urzua 2 0
Santiago Flores 2 0
Zaid Abner Romero 0 1
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Фернандес Федерико 1 0
Перес Энцо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Javier Correa 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Tiago Palacios 1 0
Naya Ezequeil 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эстудиантес Ла Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
5
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
5
71%
76-90

Пропущено

10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1
Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0
Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 1 2 5 - 2 13
2.
Ривер Плейт
 7 3 4 0 13 - 3 13
3.
Барракас Сентраль
 7 3 3 1 6 - 4 12
4.
Институто Кордоба
 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
Архентинос Хуниорс
 6 3 2 1 10 - 6 11
6.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Велес Сарсфилд
 6 3 1 2 7 - 9 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 7 3 1 3 9 - 9 10
9.
Росарио Сентраль
 0:0 7 2 3 2 5 - 7 9
10.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 0 5 7 - 12 6
11.
Уракан
 7 1 2 4 4 - 8 5
12.
Депортиво Риестра
 6 1 1 4 2 - 8 4
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 1 - 7 3
14.
Банфилд
 6 0 3 3 3 - 9 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 7 4 3 0 7 - 1 15
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 12 - 4 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 7 4 1 2 7 - 7 13
5.
Ланус
 6 4 0 2 8 - 4 12
6.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Бока Хуниорс
 7 2 4 1 7 - 4 10
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 3 2 6 - 5 9
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Платенсе
 6 1 3 2 2 - 7 6
11.
Бельграно
 7 1 3 3 8 - 8 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 4 - 7 4
13.
Сармьенто
 7 0 3 4 4 - 12 3
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Росарио Сентраль
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Уракан
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 3 1 1 1 1 - 4 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
13.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Барракас Сентраль
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
9.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Банфилд
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Росарио Сентраль
 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
13.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Атлетико Тукуман
 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Платенсе
 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 3
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 4
Ланус Ramiro Carrera 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Г О О О О Л - Иво Маммини бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
3.35
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2.95
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2.50
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Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата онлайн

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Эстудиантес Ла Плата
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