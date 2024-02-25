Тур: 7.
0:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
17'
1:0
15
Juan
Pintado
29
Ivo
Mammini
14
Eros
Mancuso
17
Javier
Urzua
22
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Juan PintadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ivo MamminiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Javier UrzuaПолузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Juan Zozaya
-
-
-
20 Eric Meza
-
-
-
18 Edwin Cetre
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Эстудиантес Ла Плата
10 матчей
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
32 матча
9.4%
43.8%
46.8%
3 победы 14 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
15.6%
46.9%
37.5%
5 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
0.93
0.5
Среднее время на гол
96
180
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.28
1.21
Среднее время на гол
70
74
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
1.13
0.81
Тотал матчей
2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
80
110
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivo Mammini
|2
|0.29
|Benjamin Dominguez
|2
|0.29
|Cristian Colman
|1
|0.14
|Де Бласис Пабло
|1 (1)
|0.14
|Jonathan Cabral
|1
|0.14
|Саравия Родриго
|1
|0.14
|Felipe Sanchez
|1
|0.14
|Lautaro Chavez
|0
|0
|Абальдо Матиас
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mauro Menzdez
|3
|0.43
|Eros Mancuso
|2
|0.29
|Javier Correa
|1
|0.14
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.14
|Перес Энцо
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Tiago Palacios
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Canto
|1
|2
|Leonardo Morales
|3
|0
|Де Бласис Пабло
|2
|0
|Jonathan Cabral
|2
|0
|Ivo Mammini
|2
|0
|Кастро Лукас
|1
|0
|Federico Milo
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Juan Pintado
|1
|0
|Yonathan Rodriguez
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eros Mancuso
|4
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Gaston Benedetti
|3
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Javier Urzua
|2
|0
|Santiago Flores
|2
|0
|Zaid Abner Romero
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Фернандес Федерико
|1
|0
|Перес Энцо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эстудиантес Ла Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
5
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
5
71%
76-90
Пропущено
10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1
Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0
Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
15
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|5 - 2
|13
|2.
|7
|3
|4
|0
|13 - 3
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|8.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|10.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|11.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|4.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|9.
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|2 - 7
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|8 - 8
|6
|12.
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|13.
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|14.
|6
|0
|1
|5
|0 - 10
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|4
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4