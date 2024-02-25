Тур: 7.
1:1
Второй тайм: 88'
0'
8' Желтая карточкаФигаль Хорхе
20' Желтая карточкаФернандес Игнасио
43' Желтая карточкаМедина Кристиан
45' Желтая карточкаБланко Лаутаро
1:0
49' ГолСолари Пабло
53' Желтая карточкаЭррера Марсело II
1:1
70' ГолМедина Кристиан
Ход матча
8'
43'
45'
49'
1:0
70'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Победа «Ривер Плейт»
-
17
Диас
Пауло
36
Солари
Пабло
22
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
14 Luca Langoni
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
29 матчей
82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.4%
20.7%
6.9%
21 победа 6 ничьих 0 побед
29 матчей
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа
Первый тайм
62.1%
37.9%
0 побед 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 17 побед
58 матчей
41.4%
22.4%
36.2%
24 победы 13 ничьих 21 победа
Первый тайм
27.6%
44.8%
27.6%
16 побед 26 ничьих 16 побед
Второй тайм
36.2%
34.5%
29.3%
21 победа 20 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
43
Голов в среднем за матч
0.95
1.1
Среднее время на гол
95
81
Всего голов
37
17
Голов в среднем за матч
0.95
0.89
Среднее время на гол
94
100
Всего голов
55
60
Голов в среднем за матч
0.95
1.03
Тотал матчей
2.5
52
Больше 90%
Меньше 10%
6
35
Больше 60%
Меньше 40%
23
15
Больше 26%
Меньше 74%
43
9
Больше 16%
Меньше 84%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
94
87
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6
|0.86
|Колидио Факундо
|2
|0.29
|Солари Пабло
|2
|0.29
|Фернандес Игнасио
|1
|0.14
|Эррера Марсело II
|1
|0.14
|Руберто Агустин
|1
|0.14
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Альендро Родриго
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|3
|0.43
|Kevin Zenon
|1
|0.14
|Бенедетто Дарио
|1
|0.14
|Lucas Blondel
|1
|0.14
|Медина Кристиан
|1
|0.14
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Эррера Марсело II
|3
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Фернандес Пол
|2
|0
|Кампусано Хорман
|2
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Лема Кристиан
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Luca Langoni
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Ривер Плейт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
8%
2
33%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0
Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Пачука 1:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2
Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2
Результаты матчей
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
Точный счет
1:1
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
24
24
15
15
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|5 - 2
|13
|2.
|1:1
|7
|3
|4
|0
|13 - 3
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|10.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|11.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|5.
|6
|4
|0
|2
|7 - 7
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|1:1
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|9.
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|2 - 7
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|8 - 8
|6
|12.
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|13.
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|14.
|6
|0
|1
|5
|0 - 10
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|4
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4