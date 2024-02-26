Тур: 1. Стадион: Geodis Park.
0:0
Конец матча
Ход матча
26'
90'
18
Мур
Шак
16
Йервуд
Дрю
54
Дэвис
Шон
II
19
Мьюл
Алекс
11
Бойд
Тайлер
12
Банбери
Тил
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
11 Бойд ТайлерНападающий
-
12 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Julian Hall
-
-
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
0.83
0.33
Тотал матчей
0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
108
270
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|1
|0
|Дэвис Шон II
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Портленд Тимберс
|Антони
|2
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 (1)
|Портленд Тимберс
|Уильямсон Эрик
|1 (1)
|Чикаго Файр
|Гутьеррес Брайан
|1 (1)
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 1
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|1
|Спортинг Канзас-Сити
|Расселл Джонни
|1
|Интер Майами
|Гомес Диего
|1
|Торонто
|О'Нил Шейн
|1