Первый тайм

10' С правого фланга у хозяев последовал наброс на ближний угол вратарской площади, откуда состоялся удар головой мимо створа.

9' Разыграли корнер "цапли" и нарвались на контратаку "Лос-Анджелес Гэлакси", которая, впрочем, не получилась страшной и переросла в обычную позиционную акцию.

8' Угловой удар заработал "Интер Майами" на левом фланге. Лео Месси отправился исполнять стандартное положение.

6' Обратное нарушение правил. Рики Пуч возвращает должок Серхио Бускетсу. А обмены голами сегодня будут?

5' Одни фолы на первых минутах. Серхио Бускетс рядом с центральным кругом нарушил правила в отношении Рики Пуча и послушал устное внушение от арбитра.

4' И новый фол со стороны "Интер Майами". Томас Хулиану на фланге ударил ногой по голеностопу Хулиану Ауде. Тут можно было и жёлтую карточку получить.