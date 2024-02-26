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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 11'
Интер Майами
0'
Прогнозы 132
Лос-Анджелес Гэлакси 32.6% (43)
X 25.8% (34)
Интер Майами 41.7% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
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Серрильо
Эдвин
8
Дельгадо
Марко
7
Фагундес
Диего
10
Пуч
Рикард
28
Пейнтсил
Джозеф
9
Йовелич
Деян
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
6
Авилес
Томас
18
Альба
Жорди
24
Грессель
Юлиан
5
Бускетс
Серхио
20
Гомес
Диего
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
16
Тейлор
Роберт
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Интер Майами
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Интер Майами

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Диего 1 0.5
Тейлор Роберт 1 0.5
Месси Лионель 0 0
Суарес Луис 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Диего 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1
Интер Майами
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4
Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Интер Майами

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Даллас
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Хьюстон Динамо
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Даллас
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Хьюстон Динамо
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реал Солт-Лейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Интер Майами
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Интер Майами
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Портленд Тимберс Антони 2
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 (1)
Портленд Тимберс Уильямсон Эрик 1 (1)
Чикаго Файр Гутьеррес Брайан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 1
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 1
Интер Майами Гомес Диего 1
Торонто О'Нил Шейн 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    10'
    С правого фланга у хозяев последовал наброс на ближний угол вратарской площади, откуда состоялся удар головой мимо створа.
  • 9'
    Разыграли корнер "цапли" и нарвались на контратаку "Лос-Анджелес Гэлакси", которая, впрочем, не получилась страшной и переросла в обычную позиционную акцию.
  • Угловой
    8'
    Угловой удар заработал "Интер Майами" на левом фланге. Лео Месси отправился исполнять стандартное положение.
  • Фол, нарушение
    6'
    Обратное нарушение правил. Рики Пуч возвращает должок Серхио Бускетсу. А обмены голами сегодня будут?
  • Фол, нарушение
    5'
    Одни фолы на первых минутах. Серхио Бускетс рядом с центральным кругом нарушил правила в отношении Рики Пуча и послушал устное внушение от арбитра.
  • Фол, нарушение
    4'
    И новый фол со стороны "Интер Майами". Томас Хулиану на фланге ударил ногой по голеностопу Хулиану Ауде. Тут можно было и жёлтую карточку получить.
  • Фол, нарушение
    4'
    А вот теперь гости принимают эстафету по нарушениям правил. Около центрального круга оказался на газоне Рикард Пуч. Помог ему упасть Юлиан Грессель.
  • Фол, нарушение
    3'
    Ещё один фол хозяев на чужой половине поля. На этот раз не в центре, а на левом фланге. Деян Йовелич отметился нарушением правил на Юлиане Гресселе.
  • 2'
    В чёрной форме сегодня играет "Интер Майами", но розовые элементы на ней тоже присутствуют. Экипировка «Лос-Анджелес Гэлакси» похожа на амуницию мадридского "Реала". Она преимущественно белая с жёлтыми вставками.
  • Фол, нарушение
    2'
    ГОЛ? Нет, после свистка. Рикард Пуч нарушил правила перед штрафной площадью "Интер Майами" против Серхио Бускетса, прежде чем дальним ударом мяч был помещён в правый угол ворот "цапель".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Интер Майами

Исход игры
Лос-Анджелес Гэлакси
32.6% (43)
Ничья
25.8% (34)
Интер Майами
41.7% (55)
Тотал 2.5
Больше
65.45% (72)
Меньше
34.55% (38)
Обе команды забьют
Да
90.91% (100)
Нет
9.09% (10)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
22% (29)
1:1 Ничья
22% (29)
2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
21.2% (28)
3:1 Лос-Анджелес Гэлакси
3% (4)
2:2 Ничья
3% (4)
1:0 Лос-Анджелес Гэлакси
2.3% (3)
2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
1.5% (2)
2:3 Интер Майами
1.5% (2)
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