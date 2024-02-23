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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 40
Лос-Анджелес Гэлакси 37.5% (15)
X 30% (12)
Интер Майами 32.5% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Интер Майами
2.75
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4.00
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2.46
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Интер Майами

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Диего 1 1
Тейлор Роберт 1 1
Месси Лионель 0 0
Суарес Луис 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Диего 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1
Интер Майами
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4
Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Интер Майами

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Солт-Лейк
 1 0 0 1 0 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Солт-Лейк
 1 0 0 1 0 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Интер Майами
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Гомес Диего 1
Интер Майами Тейлор Роберт 1
Интер Майами Месси Лионель 0 (1)
Интер Майами Суарес Луис 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Гомес Диего 1
Реал Солт-Лейк Руис Пабло 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2024, осталось 2 дня 19 часов 36 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 40
    Лос-Анджелес Гэлакси 37.5% (15)
    X 30% (12)
    Интер Майами 32.5% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Ничья
    Интер Майами
    2.75
    Реклама, pari.ru
    4.00
    Реклама, fon.bet
    2.46
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    Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами онлайн

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    Прогнозы на матч Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами

    Исход игры
    Лос-Анджелес Гэлакси
    37.5% (15)
    Ничья
    30% (12)
    Интер Майами
    32.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (25)
    Меньше
    34.21% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    92.11% (35)
    Нет
    7.89% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.5% (11)
    2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
    25% (10)
    1:2 Интер Майами
    20% (8)
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    Интер Майами
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