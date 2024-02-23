Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Интер Майами
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомес Диего
|1
|1
|Тейлор Роберт
|1
|1
|Месси Лионель
|0
|0
|Суарес Луис
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Диего
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1
Интер Майами
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4
Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Интер Майами
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Гомес Диего
|1
|Интер Майами
|Тейлор Роберт
|1
|Интер Майами
|Месси Лионель
|0 (1)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|0 (1)
|Интер Майами
|Гомес Диего
|1
|Реал Солт-Лейк
|Руис Пабло
|1
Прогнозы на матч Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами
Исход игры
Лос-Анджелес Гэлакси
37.5% (15)
Ничья
30% (12)
Интер Майами
32.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (25)
Меньше
34.21% (13)
Обе команды забьют
Да
92.11% (35)
Нет
7.89% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.5% (11)
2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
25% (10)
1:2 Интер Майами
20% (8)
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