  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ист Бенгал
1:0
Второй тайм: 81'
Ченнаин
0'
33' Желтая карточка
Эдвардз Райан
1:0
66' Гол
Nanda Kumar
70' Желтая карточка
Васкес Виктор
73' Желтая карточка
Ankit Mukherjee
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
12
Mohammad
Rakip
19
Hijazi
Maher
5
Лалчунгнунга
22
Кумар
Нишу
9
Васкес
Виктор
II
23
Souvik
Chakraborty
11
Nanda
Kumar
10
Cleiton
Silva
29
Сингх
Наорем
91
Форбс
Браун
24
Debjit
Majumder
6
Ankit
Mukherjee
33
Bikash
Yumnam
3
Эдвардз
Райан
27
Aakash
Sangwan
10
Connor
Shields
4
Чиркович
Лазар
47
Vincy
Barretto
71
Чоудхари
Фарух
11
Rahim
Ali
17
Мюррей
Джордан
Ист Бенгал
Ченнаин

История личных встреч

Ист Бенгал
Ченнаин

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
1:1
СИ
2:0
СИ
0:1
СИ
2:2
СИ
0:0
СИ
0:0
СИ
2:2

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.25

Среднее время на гол

67
360

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.67

Среднее время на гол

120
54

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

90
105

Бомбардиры внутри турнира

Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 7 (2) 0.44
Nanda Kumar 5 0.31
Сингх Наорем 2 0.13
Форбс Браун 1 0.06
Эррера Борха 1 0.06
Ajay Chhetri 1 0.06
Кумар Нишу 0 0
Десай Мандар Рао 0 0
P V Vishnu 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кривелларо Рафаэл 3 (2) 0.19
Мюррей Джордан 3 (2) 0.19
Connor Shields 3 0.19
Ninthoinganba Meetei 2 0.13
Чоудхари Фарух 1 0.06
Rahim Ali 1 0.06
Эдвардз Райан 1 0.06
Vincy Barretto 1 0.06
Aakash Sangwan 1 0.06
Ankit Mukherjee 0 0

Карточки

Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Souvik Chakraborty 5 0
Сингх Наорем 5 0
Пардо Хосе Антонио 4 0
Cleiton Silva 4 0
Лалчунгнунга 4 0
Эррера Борха 3 0
Ajay Chhetri 3 0
Hijazi Maher 3 0
Сиверио Хавьер 2 0
Mohammad Rakip 2 0
Форбс Браун 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Кхабра Харманджот 1 0
Креспо Сауль 1 0
Nanda Kumar 1 0
Кумар Нишу 1 0
Gursimrat Gill 1 0
Prabhsukhan Singh Gill 1 0
Sayan Banerjee 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ankit Mukherjee 4 1
Эдвардз Райан 3 1
Чоудхари Фарух 3 0
Bikash Yumnam 3 0
Irfan Yadwad 3 0
Кривелларо Рафаэл 2 0
Connor Shields 2 0
Debjit Majumder 2 0
Голуи Сартхак 2 0
Rahim Ali 2 0
Vincy Barretto 2 0
Yumkhaibam Jiteshwor Singh 2 0
Aakash Sangwan 2 0
Ayush Adhikari 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0

Результаты матчей

Ист Бенгал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Ченнаин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
Ист Бенгал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ченнаин
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

3
10
Ист Бенгал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Ченнаин
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
22%
4
67%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
1
17%
4
27%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
43%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
1
11%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
5
31%
5
29%
29%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
12%
76-90

Пропущено

17
24
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
18%
2
8%
1-15
4
24%
2
8%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
5
29%
29%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2
АТК - Ист Бенгал 2:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3
Ченнаин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0
Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2

Результаты матчей

Ист Бенгал
Ченнаин

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ист Бенгал
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6
1
7
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
5
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
4
11
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 16 9 5 2 28 - 14 32
2.
Мумбаи Сити
 15 9 4 2 25 - 12 31
3.
АТК
 15 9 3 3 28 - 18 30
4.
Керала Бластерс
 16 9 2 5 23 - 18 29
5.
Гоа
 15 8 4 3 21 - 13 28
6.
Джамшедпур
 17 5 5 7 23 - 20 20
7.
Нортист Юнайтед
 16 4 7 5 21 - 25 19
8.
Ист Бенгал
 1:0 16 4 6 6 18 - 16 18
9.
Бенгалуру
 17 4 6 7 17 - 26 18
10.
Ченнаин
 0:1 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Пенджаб
 15 3 5 7 15 - 24 14
12.
Хайдарабад
 16 0 4 12 6 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 9 6 3 0 18 - 7 21
2.
Керала Бластерс
 9 6 2 1 17 - 11 20
3.
Мумбаи Сити
 8 5 2 1 14 - 7 17
4.
Бенгалуру
 8 4 3 1 10 - 10 15
5.
АТК
 8 4 2 2 15 - 12 14
6.
Гоа
 7 4 1 2 6 - 5 13
7.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
8.
Ист Бенгал
 1:0 9 3 3 3 10 - 6 12
9.
Ченнаин
 0:1 7 3 1 3 10 - 10 10
10.
Джамшедпур
 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Пенджаб
 7 2 2 3 6 - 9 8
12.
Хайдарабад
 7 0 1 6 1 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Гоа
 8 4 3 1 15 - 8 15
3.
Мумбаи Сити
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Джамшедпур
 9 3 1 5 14 - 11 10
6.
Керала Бластерс
 7 3 0 4 6 - 7 9
7.
Нортист Юнайтед
 8 1 4 3 8 - 14 7
8.
Ист Бенгал
 1:0 7 1 3 3 8 - 10 6
9.
Пенджаб
 8 1 3 4 9 - 15 6
10.
Ченнаин
 0:1 9 1 2 6 6 - 16 5
11.
Хайдарабад
 9 0 3 6 5 - 14 3
12.
Бенгалуру
 9 0 3 6 7 - 16 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 11 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 10 (3)
Ист Бенгал Cleiton Silva 7 (1)
АТК Каммингс Джейсон 6 (2)
Джамшедпур Чима Даниэль 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Сингх Суреш 1 5
Бенгалуру Дамьянович Славко 6
АТК Тангри Дипак 6
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 6
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Ryan Edwards получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ист Бенгал
    Ничья
    Ченнаин
    3.03
    Реклама, olimp.bet
    4.40
    Реклама, fon.bet
    28.00
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ист Бенгал 1:0 Ченнаин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ист Бенгал
    Ченнаин
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный