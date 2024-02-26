Тур: 1.
1:0
Второй тайм: 81'
0'
33' Желтая карточкаЭдвардз Райан
1:0
66' ГолNanda Kumar
70' Желтая карточкаВаскес Виктор
73' Желтая карточкаAnkit Mukherjee
Ход матча
33'
66'
1:0
70'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Hijazi
Maher
22
Кумар
Нишу
11
Nanda
Kumar
29
Сингх
Наорем
91
Форбс
Браун
11
Rahim
Ali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Hijazi MaherЗащитник
- Защитник
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Nanda KumarПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сингх НаоремПолузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
82 P V Vishnu
-
-
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Rahim AliПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
22 Sachu Siby
-
29 Irfan Yadwad
-
Главный тренер: Койл Оуэн
История личных встреч
Ист Бенгал
Ченнаин
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.25
Среднее время на гол
67
360
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.67
Среднее время на гол
120
54
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
90
105
Бомбардиры внутри турнира
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|7 (2)
|0.44
|Nanda Kumar
|5
|0.31
|Сингх Наорем
|2
|0.13
|Форбс Браун
|1
|0.06
|Эррера Борха
|1
|0.06
|Ajay Chhetri
|1
|0.06
|Кумар Нишу
|0
|0
|Десай Мандар Рао
|0
|0
|P V Vishnu
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кривелларо Рафаэл
|3 (2)
|0.19
|Мюррей Джордан
|3 (2)
|0.19
|Connor Shields
|3
|0.19
|Ninthoinganba Meetei
|2
|0.13
|Чоудхари Фарух
|1
|0.06
|Rahim Ali
|1
|0.06
|Эдвардз Райан
|1
|0.06
|Vincy Barretto
|1
|0.06
|Aakash Sangwan
|1
|0.06
|Ankit Mukherjee
|0
|0
Карточки
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Souvik Chakraborty
|5
|0
|Сингх Наорем
|5
|0
|Пардо Хосе Антонио
|4
|0
|Cleiton Silva
|4
|0
|Лалчунгнунга
|4
|0
|Эррера Борха
|3
|0
|Ajay Chhetri
|3
|0
|Hijazi Maher
|3
|0
|Сиверио Хавьер
|2
|0
|Mohammad Rakip
|2
|0
|Форбс Браун
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Nanda Kumar
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Gursimrat Gill
|1
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|1
|0
|Sayan Banerjee
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ankit Mukherjee
|4
|1
|Эдвардз Райан
|3
|1
|Чоудхари Фарух
|3
|0
|Bikash Yumnam
|3
|0
|Irfan Yadwad
|3
|0
|Кривелларо Рафаэл
|2
|0
|Connor Shields
|2
|0
|Debjit Majumder
|2
|0
|Голуи Сартхак
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Vincy Barretto
|2
|0
|Yumkhaibam Jiteshwor Singh
|2
|0
|Aakash Sangwan
|2
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Результаты матчей
Ист Бенгал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Ченнаин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Ист Бенгал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ченнаин
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
3
10
Ист Бенгал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Ченнаин
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
22%
4
67%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
1
17%
4
27%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
43%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
1
11%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
4
36%
2
22%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
5
31%
5
29%
29%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
12%
76-90
Пропущено
17
24
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
18%
2
8%
1-15
4
24%
2
8%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
5
29%
29%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2
АТК - Ист Бенгал 2:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3
Ченнаин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0
Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2
Результаты матчей
Ист Бенгал
Ченнаин
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ист Бенгал
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
26
25
17
16
17
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
35
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
87
411
411
114
213
114
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|28 - 14
|32
|2.
|15
|9
|4
|2
|25 - 12
|31
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 18
|30
|4.
|16
|9
|2
|5
|23 - 18
|29
|5.
|15
|8
|4
|3
|21 - 13
|28
|6.
|17
|5
|5
|7
|23 - 20
|20
|7.
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|8.
|1:0
|16
|4
|6
|6
|18 - 16
|18
|9.
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|10.
|0:1
|16
|4
|3
|9
|16 - 26
|15
|11.
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|12.
|16
|0
|4
|12
|6 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|18 - 7
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|3.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|4.
|8
|4
|3
|1
|10 - 10
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|8.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 6
|12
|9.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|7
|0
|1
|6
|1 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|9
|3
|1
|5
|14 - 11
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|8.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|10.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|11.
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|10 (3)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|7 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|6 (2)
|Джамшедпур
|Чима Даниэль
|6 (1)
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 5
|Бенгалуру
|Дамьянович Славко
|6
|АТК
|Тангри Дипак
|6
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|6
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|6