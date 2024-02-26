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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Рома
1:0
Первый тайм: 45'
Торино
0'
25' Желтая карточка
Лазаро Валентино
33' Желтая карточка
Риччи Самуэле
1:0
42' Пенальти
Дибала Пауло

Ход матча

14'
 
Сазонов Саба
Ловато Маттео
25'
 
Лазаро Валентино
33'
 
Риччи Самуэле
42'
Дибала Пауло
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 155
Рома 91% (141)
X 5.8% (9)
Торино 3.2% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Рома
Ничья
Торино
4.25
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Свилар
Миле
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
5
Н'Дика
Эван
43
Кристенсен
Расмус
7
Пеллегрини
Лоренцо
16
Паредес
Леандро
4
Кристанте
Бриан
69
Анхелиньо
Хосе
21
Дибала
Пауло
17
Азмун
Сердар
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
6
Ловато
Маттео
5
Масина
Адам
19
Белланова
Рауль
20
Лазаро
Валентино
28
Риччи
Самуэле
66
Гинейтис
Гвидас
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
Рома
3-5-2
Торино
3-4-1-2

История личных встреч

Рома
Торино

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

30 матчей

63.3%
20%
16.7%
19 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:0
К
1:2
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
4:1
К
4:0
К
3:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

37
19

Голов в среднем за матч

2.47
1.27

Среднее время на гол

36
71

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

53
34

Голов в среднем за матч

1.77
1.13

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 9 0.35
Дибала Пауло 8 (5) 0.31
Пеллегрини Лоренцо 5 0.19
Эль-Шаарави Стефан 3 0.12
Белотти Андреа 3 0.12
Манчини Джанлука 3 0.12
Паредес Леандро 2 (2) 0.08
Кристанте Бриан 2 0.08
Азмун Сердар 2 0.08
Ауа Уссем 2 0.08
Хёйсен Дин 2 0.08
Спинаццола Леонардо 1 0.04
Кристенсен Расмус 1 0.04
Саншеш Ренату 1 0.04
Карсдорп Рик 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Залевски Никола 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 7 0.27
Радоньич Неманья 3 0.12
Буонджорно Алессандро 3 0.12
Санабрия Антонио 3 (1) 0.12
Влашич Никола 2 0.08
Илич Иван 2 0.08
Белланова Рауль 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Шуурс Перр 1 0.04
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Войвода Мергим 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 11 0
Манчини Джанлука 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Кристанте Бриан 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Льоренте Диего 4 0
Пеллегрини Лоренцо 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Азмун Сердар 3 0
Ауа Уссем 3 0
Хёйсен Дин 3 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 8 0
Юрич Иван II 4 1
Тамез Адриен 5 0
Буонджорно Алессандро 5 0
Белланова Рауль 5 0
Риччи Самуэле 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Лазаро Валентино 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Влашич Никола 3 0
Илич Иван 3 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Ловато Маттео 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сазонов Саба 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Рома
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Торино
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
77% (10)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
3
Рома
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Торино
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

12
14
Рома
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Торино
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (3)
72% (18)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

30
9
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 19
4
13%
2
22%
1-15
7
23%
1
11%
16-30
2
7%
4
44%
31-45
4
13%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
13
43%
0
0%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
4
31%
3
20%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
2
15%
4
27%
76-90

Забито

16
14
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
0
0%
1
7%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
5
31%
3
21%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
3
19%
5
36%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
5
31%
2
25%
76-90

Забито

46
23
17 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 11
4
9%
3
13%
1-15
10
22%
3
13%
16-30
3
7%
5
22%
31-45
9
20%
5
22%
46-60
4
9%
2
9%
61-75
16
35%
5
22%
76-90

Пропущено

29
23
12 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 13
5
17%
1
4%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
6
21%
6
26%
46-60
4
14%
6
26%
61-75
7
24%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4
Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1
Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0
Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0

Результаты матчей

Рома
Торино

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
2
8 раз 32%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
7
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Рома
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
4
9
3
10
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
14
11
13
12
1.5
6
19
5
20
2.5
3
22
3
22
3.5
1
24
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 25 21 3 1 63 - 12 66
2.
Ювентус
 Заявка 26 17 6 3 41 - 19 57
3.
Милан
 Заявка 26 16 5 5 50 - 32 53
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 25 14 4 7 48 - 24 46
6.
Рома
 1:0 Заявка 26 13 5 8 46 - 30 44
7.
Лацио
 Заявка 25 12 4 9 31 - 26 40
8.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
9.
Наполи
 Заявка 25 10 7 8 34 - 29 37
10.
Торино
 0:1 Заявка 26 9 9 8 23 - 23 36
11.
Монца
 Заявка 26 9 9 8 27 - 30 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 26 5 9 12 24 - 43 24
15.
Фрозиноне
 Заявка 26 6 5 15 34 - 55 23
16.
Удинезе
 Заявка 26 3 14 9 25 - 40 23
17.
Сассуоло
 Заявка 25 5 5 15 31 - 48 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 26 4 8 14 24 - 47 20
20.
Салернитана
 Заявка 26 2 7 17 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 1:0 Заявка 14 9 3 2 31 - 13 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 0:1 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Лацио
 Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
5.
Наполи
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
6.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
7.
Аталанта
 Заявка 12 4 3 5 18 - 16 15
8.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
10.
Рома
 1:0 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Торино
 0:1 Заявка 13 3 4 6 9 - 15 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 22 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты к первому тайму.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ДУВАН САПАТА!
    Больше чем в два раза "Торино" больше пробил по чужим воротам. И забил гол сейчас! Последовала у гостей подача с правого фланга в район одиннадцатиметровой отметки, Дуван Сапата выиграл верх у Бриана Кристанте и результативно ударил с отскоком от газона в левый угол.
  • 43'
    Показывают крупным планом, как болельщики "Ромы" копируют характерный жест Пауло Дибалы, который тот любит использовать после своих забитых мячей.
  • Пенальти
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ПАУЛО ДИБАЛА (С ПЕНАЛЬТИ)!
    В правый нижний угол отправил мяч Пауло Дибала с одиннадцатиметровой отметки. Ваня Милинкович-Савич не угадал и кинулся в другую сторону.
  • Пенальти!
    40'
    Пенальти в ворота "Торино"! Два бывших игрока чемпионата России сошлись в эпизоде. Саба Сазонов ударил по ноге Сердара Азмуна в своей штрафной площадке.
  • 39'
    Есть ощущение, что "Торино" приехал в Рим за победой. Потому что не стесняются ходить в атаку позиционно большими силами подопечные Ивана Юрича. 
  • 38'
    Всего несколько минут осталось командам провести на поле до свистка на перерыв. Счёт по-прежнему не открыт. И моментов не так много. Их даже мало.
  • Судья
    37'
    Лоренцо Пеллегрини оказался на газоне в центре половины поля "Торино", и мяч был утерян "Ромой". Арбитр не считает, что там произошло нарушение правил.
  • 36'
    Хосе Анхелиньо слева по диагонали доставлял мяч к центру штрафной площади "Торино". Владение теперь находится у игроков команды гостей.
  • 35'
    Рауль Белланова осуществил подачу примерно с правого угла чужой штрафной площадки, после чего гости обрели мяч на противоположном фланге.
  • 34'
    Хозяева подали штрафной удар с левой стороны, последовала серия скидок вторым этажом, и мяч надёжно забрал в свои перчатки Ваня Милинкович-Савич.
  • Желтая карточка
    33'
    Жёлтую карточку вынимает рефери из своего кармана. Демонстрируется она Самуэле Риччи, который попал по ноге Пауло Дибале.
  • Фол, нарушение
    32'
    Короткий свисток главного арбитра встречи. Гвидас Гинейтис в центре чужой половины поля сзади ударил по ногам Бриана Кристанте.
  • Фол, нарушение
    31'
    Джиджи Коффи отметился небольшим нарушением правил против Лоренцо Пеллегрини. Немало фолов фиксируется сегодня.
  • Опасный момент
    30'
    Опасный момент у "Торино"! Антонио Санабрия отдал направо Раулю Белланове, тот оформил доставку в центральную зону, а Самуэле Риччи прилично пробил и попал во внешнюю часть сетки.
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    • Травма, повреждение
      29'
      Эван Н'Дика быстро получил медицинскую помощь, и игра возобновилась.
    • Фол, нарушение
      28'
      Столкновение в верховой борьбе в центре поля. Арбитр даёт свисток. Штрафной удар будет в пользу "Ромы". Против Эвана Н'Дики оказался совершён фол в исполнении Антонио Санабрии.
    • 27'
      Отыграл мяч Валентино Лазаро ногой назад Ване Милинковичу-Савичу. Тот действовал хладнокровно и не допустил ошибки.
    • 26'
      Дальний удар последовал от гостей по воротам "Ромы", но мяч не долетел до них, поскольку был заблокирован.
    • Желтая карточка
      25'
      А вот и первая жёлтая карточка в матче. Валентино Лазаро становится её получателем. Уронил он на левом фланге обороны двигавшегося вперёд Джанлуку Манчини.
    • 24'
      Крис Смоллинг, которого легко опознать по шевелюре, пришёл на чужую половину поля, где поскользнулся и не сумел помочь своей команде довести мяч до штрафной площади соперников.
    • Фол, нарушение
      23'
      Быстро вернули себе владение в атаке гости, а потом снова упустили контроль над мячом, и Дуван Сапата на левом углу вратарской оказал непозволительное влияние на Джанлуку Манчини.
    • 22'
      Никола Влашич на левом фланге впереди возле углового флага смог оставить мяч в переделах поля, но передал его сопернику.
    • 21'
      Напомним, что "Рома" пробралась в нынешнем сезоне в 1/8 финала Лиги Европы, где померится силами с "Брайтоном".
    • 20'
      "Торино" идёт в турнирной таблице пониже "Ромы", но нельзя сказать, что сильно. Всего на пять баллов отстаёт от "волков" команда Ивана Юрича.
    • Офсайд
      19'
      Рауль Белланова обрёл себя в положении "вне игры". В офсайд забрался игрок "Торино".
    • 18'
      Самуэле Риччи выполнил подачу гостевого корнера с левого фланга, а Джанлука Манчини перехватил эту передачу.
    • Угловой
      17'
      Перед своей штрафной площадью "джалоросси" подарили мяч соперникам. Последовал удар Антонио Санабрии, и был заработан угловой, поскольку мяч срикошетил за лицевую от Криса Смоллинга.
    • 16'
      Сердар Азмун на левом полуфланге пытался оказывать давление на чужих защитников, однако ничего любопытного не добился.
    • 15'
      "Рома" начинает атаку со своей половины поля. Ну или пока трудно назвать это атакой. Так, защитники "волков" спокойно передают мяч друг другу.
    • Замена
      14'
      Саба Сазонов появляется на поле в составе "Торино" на замену вместо Маттео Ловато.
    • Травма, повреждение
      13'
      Маттео Ловато запросил медицинскую помощь, и будет вынужденная замена у "Торино".
    • Опасный момент
      13'
      Антонио Санабрия пробил влёт со средней дистанции после доставки Сумуэле Риччи с правого фланга со штрафного, и мяч проследовал правее створа ворот "Ромы".
    • Фол, нарушение
      12'
      Лоренцо Пеллегрини нарушил правила на левом фланге обороны, где он ударил по ногам Самуэле Риччи.
    • 11'
      Прострел пошёл от "Торино" с правого фланга в штрафную площадь "Ромы". Нормально разобрались "джалоросси" в данной ситуации.
    • 10'
      Победа нужна сегодня "Роме", чтобы сократить отставание от "Аталанты", которая минувшей ночью прервала свою победную серию, сыграв вничью с "Миланом".
    • Штанга
      9'
      Штанга! Опасный момент у "Ромы"! Сердар Азмун на всех парах помчался в левую часть чужой штрафной площади и прострелил правее, а полностью свободный Расмус Кристенсен отправил мяч низом в ближнюю стойку.
    • Фол, нарушение
      8'
      Хосе Анхелиньо, по мнению арбитра, нарушил правила на левом фланге в центральной трети поля против Рауля Беллановы.
    • 7'
      "Рома" теперь обосновывается с мячом в середине поля. Нужно приноровиться подопечным Даниэле де Росси в этом плане, тем более гости не отходят всем составом назад.
    • Фол, нарушение
      6'
      В контратаку отправились римляне после чужого корнера. Потеряли мяч "волки" на половине соперника, после чего Лоренцо Пеллегрини толкнул на газон Дувана Сапату.
    • Угловой
      5'
      Оказали визитёры давление на чужую оборону на левом фланге, и получилось заработать угловой у "Торино". Посмотрим, каким будет исполнение этого стандарта.
    • 4'
      Пока "Торино" довольно неплохо смотрится в выездном матче. Моментов не создаёт команда из Турина, но владеет территориальным преимуществом под свист трибун.
    • Фол, нарушение
      3'
      Нарушение правил фиксируется со стороны гостей на левом фланге чужой половины поля. Маттео Ловато подтолкнул Сердара Азмуна.
    • 2'
      "Рома" играет в оранжевой форме, а у "Торино" белая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 1:0 Торино

    Исход игры
    Рома
    91% (141)
    Ничья
    5.8% (9)
    Торино
    3.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.93% (78)
    Меньше
    36.07% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    64.75% (79)
    Нет
    35.25% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    47.1% (73)
    2:0 Рома
    16.1% (25)
    1:0 Рома
    11% (17)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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    Торино
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