Всего несколько минут осталось командам провести на поле до свистка на перерыв. Счёт по-прежнему не открыт. И моментов не так много. Их даже мало.

Есть ощущение, что "Торино" приехал в Рим за победой. Потому что не стесняются ходить в атаку позиционно большими силами подопечные Ивана Юрича.

Пенальти в ворота "Торино"! Два бывших игрока чемпионата России сошлись в эпизоде. Саба Сазонов ударил по ноге Сердара Азмуна в своей штрафной площадке.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ПАУЛО ДИБАЛА (С ПЕНАЛЬТИ)! В правый нижний угол отправил мяч Пауло Дибала с одиннадцатиметровой отметки. Ваня Милинкович-Савич не угадал и кинулся в другую сторону.

Показывают крупным планом, как болельщики "Ромы" копируют характерный жест Пауло Дибалы, который тот любит использовать после своих забитых мячей.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ДУВАН САПАТА! Больше чем в два раза "Торино" больше пробил по чужим воротам. И забил гол сейчас! Последовала у гостей подача с правого фланга в район одиннадцатиметровой отметки, Дуван Сапата выиграл верх у Бриана Кристанте и результативно ударил с отскоком от газона в левый угол.

Опасный момент у "Торино"! Антонио Санабрия отдал направо Раулю Белланове, тот оформил доставку в центральную зону, а Самуэле Риччи прилично пробил и попал во внешнюю часть сетки.

Джиджи Коффи отметился небольшим нарушением правил против Лоренцо Пеллегрини. Немало фолов фиксируется сегодня.

Короткий свисток главного арбитра встречи. Гвидас Гинейтис в центре чужой половины поля сзади ударил по ногам Бриана Кристанте.

Жёлтую карточку вынимает рефери из своего кармана. Демонстрируется она Самуэле Риччи, который попал по ноге Пауло Дибале.

Хозяева подали штрафной удар с левой стороны, последовала серия скидок вторым этажом, и мяч надёжно забрал в свои перчатки Ваня Милинкович-Савич.

Рауль Белланова осуществил подачу примерно с правого угла чужой штрафной площадки, после чего гости обрели мяч на противоположном фланге.

Хосе Анхелиньо слева по диагонали доставлял мяч к центру штрафной площади "Торино". Владение теперь находится у игроков команды гостей.

Лоренцо Пеллегрини оказался на газоне в центре половины поля "Торино", и мяч был утерян "Ромой". Арбитр не считает, что там произошло нарушение правил.

"Торино" идёт в турнирной таблице пониже "Ромы", но нельзя сказать, что сильно. Всего на пять баллов отстаёт от "волков" команда Ивана Юрича.

Напомним, что "Рома" пробралась в нынешнем сезоне в 1/8 финала Лиги Европы, где померится силами с "Брайтоном".

Никола Влашич на левом фланге впереди возле углового флага смог оставить мяч в переделах поля, но передал его сопернику.

Быстро вернули себе владение в атаке гости, а потом снова упустили контроль над мячом, и Дуван Сапата на левом углу вратарской оказал непозволительное влияние на Джанлуку Манчини.

Крис Смоллинг, которого легко опознать по шевелюре, пришёл на чужую половину поля, где поскользнулся и не сумел помочь своей команде довести мяч до штрафной площади соперников.

А вот и первая жёлтая карточка в матче. Валентино Лазаро становится её получателем. Уронил он на левом фланге обороны двигавшегося вперёд Джанлуку Манчини.

Дальний удар последовал от гостей по воротам "Ромы", но мяч не долетел до них, поскольку был заблокирован.

Отыграл мяч Валентино Лазаро ногой назад Ване Милинковичу-Савичу. Тот действовал хладнокровно и не допустил ошибки.

Столкновение в верховой борьбе в центре поля. Арбитр даёт свисток. Штрафной удар будет в пользу "Ромы". Против Эвана Н'Дики оказался совершён фол в исполнении Антонио Санабрии.

19' Рауль Белланова обрёл себя в положении "вне игры". В офсайд забрался игрок "Торино".

18' Самуэле Риччи выполнил подачу гостевого корнера с левого фланга, а Джанлука Манчини перехватил эту передачу.

17' Перед своей штрафной площадью "джалоросси" подарили мяч соперникам. Последовал удар Антонио Санабрии, и был заработан угловой, поскольку мяч срикошетил за лицевую от Криса Смоллинга.

16' Сердар Азмун на левом полуфланге пытался оказывать давление на чужих защитников, однако ничего любопытного не добился.

15' "Рома" начинает атаку со своей половины поля. Ну или пока трудно назвать это атакой. Так, защитники "волков" спокойно передают мяч друг другу.

14' Саба Сазонов появляется на поле в составе "Торино" на замену вместо Маттео Ловато.

13' Маттео Ловато запросил медицинскую помощь, и будет вынужденная замена у "Торино".

13' Антонио Санабрия пробил влёт со средней дистанции после доставки Сумуэле Риччи с правого фланга со штрафного, и мяч проследовал правее створа ворот "Ромы".

12' Лоренцо Пеллегрини нарушил правила на левом фланге обороны, где он ударил по ногам Самуэле Риччи.

11' Прострел пошёл от "Торино" с правого фланга в штрафную площадь "Ромы". Нормально разобрались "джалоросси" в данной ситуации.

10' Победа нужна сегодня "Роме", чтобы сократить отставание от "Аталанты", которая минувшей ночью прервала свою победную серию, сыграв вничью с "Миланом".

9' Штанга! Опасный момент у "Ромы"! Сердар Азмун на всех парах помчался в левую часть чужой штрафной площади и прострелил правее, а полностью свободный Расмус Кристенсен отправил мяч низом в ближнюю стойку.

8' Хосе Анхелиньо, по мнению арбитра, нарушил правила на левом фланге в центральной трети поля против Рауля Беллановы.

7' "Рома" теперь обосновывается с мячом в середине поля. Нужно приноровиться подопечным Даниэле де Росси в этом плане, тем более гости не отходят всем составом назад.

6' В контратаку отправились римляне после чужого корнера. Потеряли мяч "волки" на половине соперника, после чего Лоренцо Пеллегрини толкнул на газон Дувана Сапату.

5' Оказали визитёры давление на чужую оборону на левом фланге, и получилось заработать угловой у "Торино". Посмотрим, каким будет исполнение этого стандарта.

4' Пока "Торино" довольно неплохо смотрится в выездном матче. Моментов не создаёт команда из Турина, но владеет территориальным преимуществом под свист трибун.

3' Нарушение правил фиксируется со стороны гостей на левом фланге чужой половины поля. Маттео Ловато подтолкнул Сердара Азмуна.

2' "Рома" играет в оранжевой форме, а у "Торино" белая экипировка.