Тур: 26. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Сакки Хуан
0'
25' Желтая карточкаЛазаро Валентино
33' Желтая карточкаРиччи Самуэле
1:0
42' ПенальтиДибала Пауло
Ход матча
25'
33'
42'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Свилар
Миле
21
Дибала
Пауло
17
Азмун
Сердар
26
Джиджи
Коффи
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоНападающий
-
17 Азмун СердарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кабич УрошНападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Торино
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
30 матчей
63.3%
20%
16.7%
19 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
19
Голов в среднем за матч
2.47
1.27
Среднее время на гол
36
71
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.07
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
53
34
Голов в среднем за матч
1.77
1.13
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
Среднее время на гол
50
79
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|9
|0.35
|Дибала Пауло
|8 (5)
|0.31
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0.19
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.12
|Белотти Андреа
|3
|0.12
|Манчини Джанлука
|3
|0.12
|Паредес Леандро
|2 (2)
|0.08
|Кристанте Бриан
|2
|0.08
|Азмун Сердар
|2
|0.08
|Ауа Уссем
|2
|0.08
|Хёйсен Дин
|2
|0.08
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.04
|Кристенсен Расмус
|1
|0.04
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|7
|0.27
|Радоньич Неманья
|3
|0.12
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.12
|Санабрия Антонио
|3 (1)
|0.12
|Влашич Никола
|2
|0.08
|Илич Иван
|2
|0.08
|Белланова Рауль
|1
|0.04
|Риччи Самуэле
|1
|0.04
|Шуурс Перр
|1
|0.04
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|11
|0
|Манчини Джанлука
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Кристанте Бриан
|5
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Льоренте Диего
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Азмун Сердар
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Хёйсен Дин
|3
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|8
|0
|Юрич Иван II
|4
|1
|Тамез Адриен
|5
|0
|Буонджорно Алессандро
|5
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Риччи Самуэле
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Джиджи Коффи
|3
|0
|Влашич Никола
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Сазонов Саба
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Рома
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Торино
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
77% (10)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
3
Рома
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Торино
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
12
14
Рома
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Торино
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (3)
72% (18)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
20
17
Голы по времени матча
Забито
30
9
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 19
4
13%
2
22%
1-15
7
23%
1
11%
16-30
2
7%
4
44%
31-45
4
13%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
13
43%
0
0%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
4
31%
3
20%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
2
15%
4
27%
76-90
Забито
16
14
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
0
0%
1
7%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
5
31%
3
21%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
3
19%
5
36%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
5
31%
2
25%
76-90
Забито
46
23
17 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 11
4
9%
3
13%
1-15
10
22%
3
13%
16-30
3
7%
5
22%
31-45
9
20%
5
22%
46-60
4
9%
2
9%
61-75
16
35%
5
22%
76-90
Пропущено
29
23
12 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 13
5
17%
1
4%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
6
21%
6
26%
46-60
4
14%
6
26%
61-75
7
24%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4
Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1
Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0
Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0
Результаты матчей
Рома
Торино
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
8 раз 32%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
7
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Рома
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
49
310
211
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
48
210
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
1411
1312
619
520
322
322
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|63 - 12
|66
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|41 - 19
|57
|3.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|50 - 32
|53
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|48 - 24
|46
|6.
|1:0 Заявка
|26
|13
|5
|8
|46 - 30
|44
|7.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 26
|40
|8.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 29
|38
|9.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|34 - 29
|37
|10.
|0:1 Заявка
|26
|9
|9
|8
|23 - 23
|36
|11.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|27 - 30
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 40
|25
|14.
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 43
|24
|15.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|34 - 55
|23
|16.
|Заявка
|26
|3
|14
|9
|25 - 40
|23
|17.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|31 - 48
|20
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 36
|20
|19.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|24 - 47
|20
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|20 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|1:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 13
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|0:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 24
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 16
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|10.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|13.
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|22 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 1:0 Торино
Исход игры
Рома
91% (141)
Ничья
5.8% (9)
Торино
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.93% (78)
Меньше
36.07% (44)
Обе команды забьют
Да
64.75% (79)
Нет
35.25% (43)
Популярный счёт
2:1 Рома
47.1% (73)
2:0 Рома
16.1% (25)
1:0 Рома
11% (17)
1:1 Ничья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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