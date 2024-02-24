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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Рома
 
Позже
Торино
Прогнозы 54
Рома 92.6% (50)
X 5.6% (3)
Торино 1.9% (1)
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Рома
Торино

История личных встреч

Рома
Торино

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

30 матчей

63.3%
20%
16.7%
19 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:0
К
1:2
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
4:1
К
4:0
К
3:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

37
19

Голов в среднем за матч

2.47
1.27

Среднее время на гол

36
71

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

53
34

Голов в среднем за матч

1.77
1.13

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 9 0.36
Дибала Пауло 8 (5) 0.32
Пеллегрини Лоренцо 5 0.2
Эль-Шаарави Стефан 3 0.12
Белотти Андреа 3 0.12
Манчини Джанлука 3 0.12
Паредес Леандро 2 (2) 0.08
Кристанте Бриан 2 0.08
Азмун Сердар 2 0.08
Ауа Уссем 2 0.08
Хёйсен Дин 2 0.08
Спинаццола Леонардо 1 0.04
Кристенсен Расмус 1 0.04
Саншеш Ренату 1 0.04
Карсдорп Рик 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Залевски Никола 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 7 0.28
Радоньич Неманья 3 0.12
Буонджорно Алессандро 3 0.12
Санабрия Антонио 3 (1) 0.12
Влашич Никола 2 0.08
Илич Иван 2 0.08
Белланова Рауль 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Шуурс Перр 1 0.04
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Войвода Мергим 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 11 0
Манчини Джанлука 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Кристанте Бриан 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Льоренте Диего 4 0
Пеллегрини Лоренцо 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Азмун Сердар 3 0
Ауа Уссем 3 0
Хёйсен Дин 3 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 8 0
Юрич Иван II 4 1
Тамез Адриен 5 0
Буонджорно Алессандро 5 0
Белланова Рауль 5 0
Риччи Самуэле 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Влашич Никола 3 0
Илич Иван 3 0
Лазаро Валентино 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Ловато Маттео 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сазонов Саба 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Рома
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Торино
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
77% (10)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
3
Рома
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Торино
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

12
14
Рома
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Торино
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (3)
72% (18)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

30
9
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 19
4
13%
2
22%
1-15
7
23%
1
11%
16-30
2
7%
4
44%
31-45
4
13%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
13
43%
0
0%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
4
31%
3
20%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
2
15%
4
27%
76-90

Забито

16
14
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
0
0%
1
7%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
5
31%
3
21%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
3
19%
5
36%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
5
31%
2
25%
76-90

Забито

46
23
17 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 11
4
9%
3
13%
1-15
10
22%
3
13%
16-30
3
7%
5
22%
31-45
9
20%
5
22%
46-60
4
9%
2
9%
61-75
16
35%
5
22%
76-90

Пропущено

29
23
12 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 13
5
17%
1
4%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
6
21%
6
26%
46-60
4
14%
6
26%
61-75
7
24%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4
Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1
Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0
Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0

Результаты матчей

Рома
Торино

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
2
8 раз 32%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
7
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Рома
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
4
9
3
10
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
14
11
13
12
1.5
6
19
5
20
2.5
3
22
3
22
3.5
1
24
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 Заявка 25 16 6 3 38 - 17 54
3.
Милан
 Заявка 25 16 4 5 49 - 31 52
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 24 14 3 7 47 - 23 45
6.
Рома
 Заявка 25 12 5 8 45 - 30 41
7.
Лацио
 Заявка 25 12 4 9 31 - 26 40
8.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
9.
Наполи
 Заявка 24 10 6 8 33 - 28 36
10.
Торино
 Заявка 25 9 9 7 23 - 22 36
11.
Монца
 Заявка 25 8 9 8 25 - 30 33
12.
Дженоа
 Заявка 25 7 9 9 26 - 31 30
13.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 25 6 5 14 32 - 52 23
15.
Удинезе
 Заявка 25 3 14 8 25 - 38 23
16.
Эмполи
 Заявка 25 5 7 13 19 - 38 22
17.
Сассуоло
 Заявка 24 5 5 14 29 - 45 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 25 4 7 14 23 - 46 19
20.
Салернитана
 Заявка 25 2 7 16 20 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
13.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Лацио
 Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
5.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
6.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
7.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
8.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
9.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
10.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
14.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 13 (3)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 февраля 2024, осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.

    Главный судья: Сакки Хуан

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 61.1% пользователей.
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    • Прогнозы 54
    Рома 92.6% (50)
    X 5.6% (3)
    Торино 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Торино
    4.40
    3.40
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    4.50
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    Прогнозы на матч Рома - Торино

    Исход игры
    Рома
    92.6% (50)
    Ничья
    5.6% (3)
    Торино
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (34)
    Меньше
    33.33% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (36)
    Нет
    29.41% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    61.1% (33)
    2:0 Рома
    20.4% (11)
    1:0 Рома
    7.4% (4)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
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