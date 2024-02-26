Тур: 22. Стадион: Stadion Dyskobolii. Главный судья: Patryk Gryckiewicz
0:0
Конец матча
Ход матча
15'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Цэру
Богдан
16
Луиш
Мигел
13
Гжесик
Ян
20
Машаду
Луиш
22
Жардел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Савич СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
-
22 ЖарделНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
История личных встреч
Варта Познань
Радомяк Радом
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Среднее время на гол
49
60
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
54
83
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.32
|Журавски Мачей
|4
|0.18
|Савич Стефан V
|2
|0.09
|Купчак Матеуш
|2
|0.09
|Луиш Мигел
|2
|0.09
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.09
|Визингер Дарио
|1
|0.05
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.05
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.05
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Зреляк Адам
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|8
|0.36
|Семеду Эди
|4
|0.18
|Вольски Рафал
|2
|0.09
|Семеду Лисандру
|2
|0.09
|Роча Леонардо
|2
|0.09
|Донис Христос
|1
|0.05
|Абрамович Давид
|1
|0.05
|Кастаньеда Франк
|1
|0.05
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.05
|Бранко Рафаэл
|1
|0.05
|Машаду Луиш
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|7
|0
|Ставропулос Димитрис
|6
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Бартковски Якуб
|4
|0
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Луиш Мигел
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|Эппель Мартон
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Межграни Мохамед
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|8
|0
|Michal Kaput
|5
|1
|Донис Христос
|4
|0
|Pedro Rodriguez2
|4
|0
|Роча Леонардо
|2
|1
|Вольски Рафал
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Леандро
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Кобыляк Габриэль
|0
|1
|Damian Jakubik
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
3
Варта Познань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Радомяк Радом
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
13
11
Варта Познань
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Радомяк Радом
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
8
13
7 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
25%
4
31%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
3
38%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Пропущено
12
17
9 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
17%
2
12%
1-15
5
42%
3
18%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
2
17%
4
24%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
4
27%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Пропущено
14
16
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
6
38%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
4
29%
4
25%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
5
36%
1
6%
76-90
Забито
23
24
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
9 Не забивали 9
6
26%
5
21%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
3
13%
4
17%
76-90
Пропущено
26
33
13 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
3
12%
2
6%
1-15
7
27%
9
27%
16-30
3
12%
6
18%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
7
27%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1
Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2
Радомяк Радом
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1
Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1
Результаты матчей
Варта Познань
Радомяк Радом
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
74
38
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
56
56
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
1210
814
814
121
418
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (7)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 7