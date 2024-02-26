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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Варта Познань
0:0
Конец матча
Радомяк Радом
0'
15' Желтая карточка
Машаду Луиш
90' Желтая карточка
Визингер Дарио
90'+4
33
Гробельны
Енджей
4
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
14
Цэру
Богдан
2
Бартковски
Якуб
16
Луиш
Мигел
6
Журавски
Мачей
22
Konrad
Matuszewski
20
Межграни
Мохамед
47
Пржикрыл
Томаш
7
Шмыт
Каетан
1
Filip
Majchrowicz
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
4
Luka
Vuskovic
33
Абрамович
Давид
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
77
Донис
Христос
7
Семеду
Лисандру
27
Вольски
Рафал
20
Машаду
Луиш
22
Жардел
Варта Познань
3-4-3
Радомяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Варта Познань
Радомяк Радом

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:2
Э
1:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:0
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ВД
1:0
ВД
0:0
ВД
1:1
ВД
3:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

54
83

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 7 (4) 0.32
Журавски Мачей 4 0.18
Савич Стефан V 2 0.09
Купчак Матеуш 2 0.09
Луиш Мигел 2 0.09
Эппель Мартон 2 (1) 0.09
Визингер Дарио 1 0.05
Пржикрыл Томаш 1 0.05
Ставропулос Димитрис 1 0.05
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Зреляк Адам 0 0
Боровски Филип 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 8 0.36
Семеду Эди 4 0.18
Вольски Рафал 2 0.09
Семеду Лисандру 2 0.09
Роча Леонардо 2 0.09
Донис Христос 1 0.05
Абрамович Давид 1 0.05
Кастаньеда Франк 1 0.05
Цихоцки Матеуш 1 0.05
Бранко Рафаэл 1 0.05
Машаду Луиш 0 0
Гжесик Ян 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 7 0
Ставропулос Димитрис 6 0
Журавски Мачей 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Бартковски Якуб 4 0
Купчак Матеуш 4 0
Шимонович Давид 3 0
Луиш Мигел 3 0
Цэру Богдан 2 0
Савич Стефан V 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Пржикрыл Томаш 1 0
Эппель Мартон 1 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Межграни Мохамед 1 0
Konrad Matuszewski 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 8 0
Michal Kaput 5 1
Донис Христос 4 0
Pedro Rodriguez2 4 0
Роча Леонардо 2 1
Вольски Рафал 3 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Леандро 3 0
Машаду Луиш 3 0
Гжесик Ян 3 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 3 0
Майк Сестор 2 0
Семеду Лисандру 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Кобыляк Габриэль 0 1
Damian Jakubik 1 0
Абрамович Давид 1 0
Пик Даниэль 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
3
Варта Познань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Радомяк Радом
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

13
11
Варта Познань
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Радомяк Радом
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

8
13
7 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
25%
4
31%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
3
38%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

12
17
9 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
17%
2
12%
1-15
5
42%
3
18%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
4
27%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Пропущено

14
16
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
6
38%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
4
29%
4
25%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
5
36%
1
6%
76-90

Забито

23
24
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
9 Не забивали 9
6
26%
5
21%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
3
13%
4
17%
76-90

Пропущено

26
33
13 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
3
12%
2
6%
1-15
7
27%
9
27%
16-30
3
12%
6
18%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
7
27%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1
Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2
Радомяк Радом
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1
Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1

Результаты матчей

Варта Познань
Радомяк Радом

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
5
6
1.5
5
6
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
12
10
8
14
1.5
8
14
1
21
2.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 22 12 6 4 50 - 31 42
2.
Шленск Вроцлав
 22 12 6 4 31 - 17 42
3.
Лех
 22 11 7 4 36 - 26 40
4.
Погонь Щецин
 22 12 3 7 43 - 25 39
5.
Легия
 22 10 7 5 34 - 27 37
6.
Ракув
 21 10 6 5 39 - 25 36
7.
Гурник Забже
 22 9 5 8 29 - 26 32
8.
Сталь Мелец
 21 8 5 8 28 - 30 29
9.
Видзев Лодзь
 22 8 4 10 28 - 31 28
10.
Заглембе Любин
 22 7 6 9 25 - 36 27
11.
Краковия
 22 5 11 6 29 - 29 26
12.
Пяст
 21 4 13 4 20 - 20 25
13.
Радомяк Радом
 22 6 7 9 24 - 33 25
14.
Варта Познань
 22 5 9 8 22 - 27 24
15.
Пуща Неполомице
 21 5 7 9 28 - 39 22
16.
Корона Кельце
 21 4 10 7 25 - 28 22
17.
Рух Хожув
 22 1 12 9 23 - 36 15
18.
ЛКС Лодзь
 21 2 4 15 16 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Гурник Забже
 10 6 2 2 12 - 7 20
6.
Сталь Мелец
 10 5 3 2 17 - 11 18
7.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
8.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
9.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
10.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
11.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
12.
Корона Кельце
 10 3 5 2 17 - 14 14
13.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
17.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
4.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
5.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
6.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 12 - 18 14
7.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
8.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Пяст
 11 1 8 2 9 - 11 11
13.
Видзев Лодзь
 11 2 4 5 14 - 16 10
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
ЛКС Лодзь
 10 0 0 10 6 - 23 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (7)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Лех Муравски Радослав 1 7
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Машаду Луиш получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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