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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 3'
Норшелланн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Норшелланн
2.00
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Все Коэффициенты
1
Грабара
Камиль
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
26
Маккена
Скотт
19
Йелерт
Элиас
8
Маттссон
Магнус
33
Фальк
Расмус
9
Гонсалвеш
Диогу
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
30
Ачури
Мохамед
Элиас
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
17
Расмуссен
Кристиан
7
Ингвартсен
Маркус
8
Скьеллеруп
Андреас
14
Осман
Ибрагим
Копенгаген
4-3-3
Норшелланн
4-2-3-1

История личных встреч

Копенгаген
Норшелланн

37 матчей

86.5%
13.5%
32 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.8%
32.4%
10.8%
21 победа 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.9%
32.4%
2.7%
24 победы 12 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед

59 матчей

54.2%
25.4%
20.4%
32 победы 15 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.6%
39%
25.4%
21 победа 23 ничьи 15 побед

Второй тайм

40.7%
40.7%
18.6%
24 победы 24 ничьи 11 побед

История матчей

СД
2:2
СД
3:2
К
5:3
К
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:5
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
К
4:1
СД
3:1
СД
1:3
СД
0:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
2:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
К
1:1
К
1:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
К
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

68
41

Голов в среднем за матч

2.13
1.52

Среднее время на гол

42
59

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

1.3
1.09

Среднее время на гол

69
82

Всего голов

103
76

Голов в среднем за матч

1.75
1.29

Тотал матчей

2.5
57
Больше 97%
Меньше 3%
2
51
Больше 86%
Меньше 14%
8
36
Больше 61%
Меньше 39%
23
23
Больше 39%
Меньше 61%
36
8
Больше 14%
Меньше 86%
51
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

51
69

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.39
Эльюнусси Мохамед 5 0.28
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.28
Ачури Мохамед Элиас 3 0.17
Оскарссон Орри 3 0.17
Классон Виктор 3 0.17
Фальк Расмус 2 0.11
Лерагер Лукас 2 0.11
Ларссон Джордан 2 0.11
Дикс Кевин 1 0.06
Фрохолдт Виктор 1 0.06
Вавро Денис 1 0.06
Маттссон Магнус 1 0.06
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.06
Соренсен Кристиан I 0 0
Корнелиус Андреас 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (2) 0.33
Нуама Эрнест 4 0.22
Фресе Мартин 3 0.17
Беньямин Нюгрен 3 0.17
Тверсков Йеппе 2 0.11
Скьеллеруп Андреас 2 0.11
Осман Ибрагим 1 0.06
Хансен Киан 1 0.06
Антман Оливер 1 0.06
Вилладсен Оливер 1 0.06
Нагало Адамо 1 0.06
Доржелес Марио 1 0.06
Хардер Конрад 1 0.06
Свенссон Даниэль 0 0
Диоманде Мохаммед 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Диогу 4 0
Ачури Мохамед Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Нееструп Якоб 3 0
Ларссон Джордан 3 0
Йелерт Элиас 3 0
Фальк Расмус 2 0
Вавро Денис 2 0
Соренсен Кристиан I 2 0
Грабара Камиль 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фресе Мартин 4 0
Тверсков Йеппе 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Хардер Конрад 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Асконе Рокко 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Норшелланн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
3
Копенгаген
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Норшелланн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

21
16
Копенгаген
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Норшелланн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

23
19

Голы по времени матча

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
5
45%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
4
44%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

22
16
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
5
23%
4
25%
46-60
4
18%
3
19%
61-75
6
27%
4
25%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

38
27
14 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
7
18%
1
4%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
3
8%
5
19%
31-45
7
18%
5
19%
46-60
7
18%
5
19%
61-75
10
26%
9
33%
76-90

Пропущено

20
18
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
10%
2
11%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
8
40%
4
22%
61-75
1
5%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Молде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2
Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5
Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1

Результаты матчей

Копенгаген
Норшелланн

Точный счет

4:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
5
4
2
7
2.5
4
5
2
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
3
6
4
5
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
12
6
12
6
1.5
8
10
6
12
2.5
6
12
3
15
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 0:0 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 0:0 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 0:0 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 0:0 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 0:0 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 0:0 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
Вайле Колингер Денис 6
Видовре Геммер Йонас 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 2'
    Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 1'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 1'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Копенгаген начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Норшелланн
2.00
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3.95
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4.40
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Копенгаген
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