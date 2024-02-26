Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Дикс Кевин из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Удар от ворот произведет Норшеланн

89' Хёйлунн Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Хардер Конрад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

87' Норшеланн пытается что-то создать.

87' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Норшеланн пытается что-то создать.

86' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Хёйлунн Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

84' Норшеланн пытается что-то создать.

84' Хардер Конрад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

82' Матч возобновлен

82' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

82' Тактическая замена. Маттссон Магнус уходит с поля и его заменяет Victor Froholdt

80' Норшеланн пытается что-то создать.

80' Удар от ворот произведет Норшеланн

80' Классон Виктор из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

79' Расмуссен Кристиан из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

79' Хорошую попытку сделал Антман Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Норшеланн пытается что-то создать.

78' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Копенгаген

76' Норшеланн пытается что-то создать.

76' Удар от ворот произведет Норшеланн

76' Маттссон Магнус решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

75' Хансен Киан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Хёйлунн Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Удар от ворот произведет Копенгаген

73' Скьеллеруп Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Норшеланн пытается что-то создать.

72' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Норшеланн пытается что-то создать.

69' Скьеллеруп Андреас пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

69' Норшеланн пытается что-то создать.

69' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Норшеланн пытается что-то создать.

68' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Судья подбегает и показывает Мелинг Биргер из команды Копенгаген отложенную желтую карточку за фол.

67' Расмуссен Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Хэй Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Норшеланн пытается что-то создать.

63' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Г О О О О О Л - Ачури Мохамед Элиас из команды Копенгаген легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

59' Классон Виктор нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

59' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Нагало Адамо получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Нагало Адамо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Хорошую попытку сделал Маттссон Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Норшеланн контролирует мяч.

54' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Гонсалвеш Диогу пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

51' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Норшеланн пытается что-то создать.

50' Норшеланн пытается что-то создать.

50' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хорошую попытку сделал Осман Ибрагим . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Норшеланн пытается что-то создать.

49' Скьеллеруп Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Копенгаген

48' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

48' Сантиметры! Удар с лета нанес Скьеллеруп Андреас , но попал в штангу!

47' Норшеланн начинает контратаку

47' Скьеллеруп Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Норшеланн контролирует мяч.