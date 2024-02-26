Тур: 19. Стадион: Паркен. Зрители: 30365 Главный судья: Кристофферсен Мадс
2:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаЙелерт Элиас
1:0
30' ГолКлассон Виктор
2:0
59' ГолАчури Мохамед Элиас
65' Желтая карточкаХэй Лукас
67' Желтая карточкаМелинг Биргер
75' Желтая карточкаХансен Киан
90' Желтая карточкаХардер Конрад
90'+7
Ход матча
29'
30'
59'
65'
67'
75'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 10
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
427 Количество передач 582
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Норшелланн
37 матчей
86.5%
13.5%
32 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.8%
32.4%
10.8%
21 победа 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.9%
32.4%
2.7%
24 победы 12 ничьих 0 побед
22 матча
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед
59 матчей
54.2%
25.4%
20.4%
32 победы 15 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.6%
39%
25.4%
21 победа 23 ничьи 15 побед
Второй тайм
40.7%
40.7%
18.6%
24 победы 24 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
68
41
Голов в среднем за матч
2.13
1.52
Среднее время на гол
42
59
Всего голов
35
35
Голов в среднем за матч
1.3
1.09
Среднее время на гол
69
82
Всего голов
103
76
Голов в среднем за матч
1.75
1.29
Тотал матчей
2.5
57
Больше 97%
Меньше 3%
2
51
Больше 86%
Меньше 14%
8
36
Больше 61%
Меньше 39%
23
23
Больше 39%
Меньше 61%
36
8
Больше 14%
Меньше 86%
51
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
51
69
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.37
|Эльюнусси Мохамед
|5
|0.26
|Гонсалвеш Диогу
|5 (3)
|0.26
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0.21
|Классон Виктор
|4
|0.21
|Оскарссон Орри
|3
|0.16
|Фальк Расмус
|2
|0.11
|Лерагер Лукас
|2
|0.11
|Ларссон Джордан
|2
|0.11
|Дикс Кевин
|1
|0.05
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.05
|Вавро Денис
|1
|0.05
|Маттссон Магнус
|1
|0.05
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.05
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Корнелиус Андреас
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хёйлунн Оскар
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|0.32
|Нуама Эрнест
|4
|0.21
|Фресе Мартин
|3
|0.16
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.16
|Тверсков Йеппе
|2
|0.11
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0.11
|Осман Ибрагим
|1
|0.05
|Хансен Киан
|1
|0.05
|Антман Оливер
|1
|0.05
|Вилладсен Оливер
|1
|0.05
|Нагало Адамо
|1
|0.05
|Доржелес Марио
|1
|0.05
|Хардер Конрад
|1
|0.05
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0
|Йелерт Элиас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|1
|Нееструп Якоб
|3
|0
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Фальк Расмус
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Соренсен Кристиан I
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Фресе Мартин
|4
|0
|Хардер Конрад
|3
|0
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Норшелланн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
3
Копенгаген
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Норшелланн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
21
16
Копенгаген
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Норшелланн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
23
19
Голы по времени матча
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
5
45%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
4
44%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
22
16
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
5
23%
4
25%
46-60
4
18%
3
19%
61-75
6
27%
4
25%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Забито
38
27
14 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
7
18%
1
4%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
3
8%
5
19%
31-45
7
18%
5
19%
46-60
7
18%
5
19%
61-75
10
26%
9
33%
76-90
Пропущено
20
18
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
10%
2
11%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
8
40%
4
22%
61-75
1
5%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Молде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2
Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5
Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1
Результаты матчей
Копенгаген
Норшелланн
Точный счет
4:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
54
54
27
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
45
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
126
126
810
612
612
315
216
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|9 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Мидтьюлланн
|Паулиньо VI
|1 5
|Вайле
|Колингер Денис
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6