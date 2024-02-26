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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 30365 Главный судья: Кристофферсен Мадс
Копенгаген
2:0
Конец матча
Норшелланн
0'
29' Желтая карточка
Йелерт Элиас
1:0
30' Гол
Классон Виктор
2:0
59' Гол
Ачури Мохамед Элиас
65' Желтая карточка
Хэй Лукас
67' Желтая карточка
Мелинг Биргер
75' Желтая карточка
Хансен Киан
90' Желтая карточка
Хардер Конрад
90'+7

Ход матча

29'
Йелерт Элиас
 
30'
Классон Виктор
(Ачури Мохамед Элиас)
1:0
46'
Мелинг Биргер
Йелерт Элиас
 
58'
 
Хэй Лукас
Нагало Адамо
58'
 
Антман Оливер
Осман Ибрагим
59'
Ачури Мохамед Элиас
2:0
65'
 
Хэй Лукас
67'
Мелинг Биргер
 
71'
Хёйлунн Оскар
Гонсалвеш Диогу
 
72'
 
Хансен Мадс
Ингвартсен Маркус
72'
 
Хардер Конрад
Вилладсен Оливер
75'
 
Хансен Киан
82'
Корнелиус Андреас
Ачури Мохамед Элиас
 
82'
Фрохолдт Виктор
Маттссон Магнус
 
87'
 
Эгели Синдре Валле
Расмуссен Кристиан
90'
Клем Виллиам
Фальк Расмус
 
90'
 
Хардер Конрад

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 10
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 427 Количество передач 582
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
26
Маккена
Скотт
2
Дикс
Кевин
8
Маттссон
Магнус
33
Фальк
Расмус
9
Гонсалвеш
Диогу
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
30
Ачури
Мохамед
Элиас
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
17
Расмуссен
Кристиан
7
Ингвартсен
Маркус
8
Скьеллеруп
Андреас
14
Осман
Ибрагим
Копенгаген
4-3-3
Норшелланн
4-2-3-1

История личных встреч

Копенгаген
Норшелланн

37 матчей

86.5%
13.5%
32 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.8%
32.4%
10.8%
21 победа 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.9%
32.4%
2.7%
24 победы 12 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед

59 матчей

54.2%
25.4%
20.4%
32 победы 15 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.6%
39%
25.4%
21 победа 23 ничьи 15 побед

Второй тайм

40.7%
40.7%
18.6%
24 победы 24 ничьи 11 побед

История матчей

СД
2:2
СД
3:2
К
5:3
К
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:5
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
К
4:1
СД
3:1
СД
1:3
СД
0:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
2:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
К
1:1
К
1:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
К
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

68
41

Голов в среднем за матч

2.13
1.52

Среднее время на гол

42
59

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

1.3
1.09

Среднее время на гол

69
82

Всего голов

103
76

Голов в среднем за матч

1.75
1.29

Тотал матчей

2.5
57
Больше 97%
Меньше 3%
2
51
Больше 86%
Меньше 14%
8
36
Больше 61%
Меньше 39%
23
23
Больше 39%
Меньше 61%
36
8
Больше 14%
Меньше 86%
51
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

51
69

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.37
Эльюнусси Мохамед 5 0.26
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.26
Ачури Мохамед Элиас 4 0.21
Классон Виктор 4 0.21
Оскарссон Орри 3 0.16
Фальк Расмус 2 0.11
Лерагер Лукас 2 0.11
Ларссон Джордан 2 0.11
Дикс Кевин 1 0.05
Фрохолдт Виктор 1 0.05
Вавро Денис 1 0.05
Маттссон Магнус 1 0.05
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.05
Соренсен Кристиан I 0 0
Корнелиус Андреас 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (2) 0.32
Нуама Эрнест 4 0.21
Фресе Мартин 3 0.16
Беньямин Нюгрен 3 0.16
Тверсков Йеппе 2 0.11
Скьеллеруп Андреас 2 0.11
Осман Ибрагим 1 0.05
Хансен Киан 1 0.05
Антман Оливер 1 0.05
Вилладсен Оливер 1 0.05
Нагало Адамо 1 0.05
Доржелес Марио 1 0.05
Хардер Конрад 1 0.05
Свенссон Даниэль 0 0
Диоманде Мохаммед 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Диогу 4 0
Ачури Мохамед Элиас 4 0
Йелерт Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Нееструп Якоб 3 0
Ларссон Джордан 3 0
Фальк Расмус 2 0
Вавро Денис 2 0
Соренсен Кристиан I 2 0
Грабара Камиль 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фресе Мартин 4 0
Хардер Конрад 3 0
Тверсков Йеппе 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Хэй Лукас 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Норшелланн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
3
Копенгаген
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Норшелланн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

21
16
Копенгаген
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Норшелланн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

23
19

Голы по времени матча

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
5
45%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
4
44%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

22
16
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
5
23%
4
25%
46-60
4
18%
3
19%
61-75
6
27%
4
25%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

38
27
14 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
7
18%
1
4%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
3
8%
5
19%
31-45
7
18%
5
19%
46-60
7
18%
5
19%
61-75
10
26%
9
33%
76-90

Пропущено

20
18
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
10%
2
11%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
8
40%
4
22%
61-75
1
5%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Молде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2
Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5
Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1

Результаты матчей

Копенгаген
Норшелланн

Точный счет

4:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
5
4
2
7
2.5
4
5
2
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
3
6
4
5
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
12
6
12
6
1.5
8
10
6
12
2.5
6
12
3
15
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
Вайле Колингер Денис 6
Видовре Геммер Йонас 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Копенгаген заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 30365 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Копенгаген: 43%, Норшеланн: 57%.
  • 97'
    Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Удар от ворот произведет Копенгаген
  • 97'
    Хардер Конрад из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
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